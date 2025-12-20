ETV Bharat / bharat

PIA विमान की सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग: बीच हवा में गिरे ऑक्सीजन मास्क, बाल-बाल बचे 381 यात्री

पिछले महीने भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जब लाहौर से जेद्दा जा रही फ्लाइट को कराची की ओर मोड़ना पड़ा था.

PIA flight makes emergency landing
सऊदी अरब में विमान इमरजेंसी लैंडिंग. (IANS)
December 20, 2025

इस्लामाबादः पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) के एक विमान को बीच हवा में तकनीकी अलर्ट मिलने के बाद सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी. इस दौरान विमान में ऑक्सीजन मास्क तैनात करने पड़े और दर्जनों उमराह तीर्थयात्रियों सहित यात्रियों में दहशत फैल गई. विमान, जेद्दाह से लाहौर जा रहा था.

पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने शनिवार को रिपोर्ट किया, "पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के प्रवक्ता के अनुसार, उड़ान संख्या पीके-860 को रात 8 बजे लाहौर हवाई अड्डे पर उतरना था, हालांकि तकनीकी खराबी के कारण इसे दम्माम के किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया. अधिकारियों का कहना है कि विमान में 381 यात्री सवार थे."

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि पिछले महीने भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जब लाहौर से जेद्दा जा रही पीआईए की उड़ान संख्या PK-859 को बीच रास्ते से कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर मोड़ना पड़ा था. इसका कारण 'फर्स्ट ऑफिसर' की खिड़की का चटक जाना था.

दैनिक समाचार पत्र के अनुसार, "इस घटना से यात्रियों के बीच दहशत फैल गई थी. पीआईए के अधिकारियों ने तब कहा था कि यात्रा जारी रखने से पहले विंडशील्ड को बदला जाएगा." इसी साल की शुरुआत में, पीआईए की एक घरेलू उड़ान लाहौर में बिना पिछले एक पहिये के ही उतर गई थी, जिससे अधिकारी दंग रह गए. यह फ्लाइट मैनेजमेंट की ओर से एक बड़ी लापरवाही मानी गई. पीआईए की यह उड़ान 13 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना हुई थी.

लाहौर के अल्लामा इकबाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद पता चला कि विमान के लैंडिंग गियर का एक पहिया गायब था. पीआईए के प्रवक्ता ने बताया, "विमान के लैंडिंग के बाद हुई नियमित जांच के दौरान इस समस्या का पता चला."

सबसे दिलचस्प बात यह रही कि व्यापक तलाशी के बावजूद, लापता टायर का कहीं कोई सुराग नहीं मिला. कराची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों ने पुष्टि की थी कि जब विमान ने कराची से उड़ान भरी थी, तब वह पहिया अपनी जगह पर मौजूद था. यह भी बताया गया कि पहिया गायब होने के बावजूद विमान ने लाहौर हवाई अड्डे पर सामान्य लैंडिंग की थी.

