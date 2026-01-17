ETV Bharat / bharat

हिमाचल में शुरू हुई बर्फबारी, शिंकुला दर्रे पर वाहनों की आवाजाही बंद, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

बर्फबारी के चलते पुलिस ने सैलानियों के लिए एडवाइजरी जारी की है. सैलानियों को फिसलन वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है.

LAHAUL SPITI SNOWFALL
लाहौल में शुरू हुई बर्फबारी (LAHAUL POLICE)
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. राज्य के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति समेत ऊंचाई वाले इलाकों में शनिवार को भारी बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई है. बर्फबारी और ब्लैक आइस के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन कई इलाकों में वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है.

लाहौल में शुरू हुई बर्फबारी (LAHAUL POLICE)

शनिवार को लाहौल घाटी की ऊंची चोटियों के साथ-साथ निचले इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिली. इससे पहले शुक्रवार शाम को भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ था, लेकिन शनिवार को बर्फबारी का असर घाटी के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया. बर्फ जमने से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है.

शिंकुला दर्रे पर यातायात बंद

ब्लैक आइस और अधिक बर्फबारी की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने शिंकुला दर्रे की ओर वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह रोक दिया है. इसके अलावा घाटी की कुछ अन्य सड़कों पर भी वाहनों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, ताकि किसी तरह के हादसे से बचा जा सके.

बर्फ देखने लाहौल पहुंच रहे सैलानी

मनाली में बर्फबारी न होने से सैलानी निराश जरूर हैं, लेकिन वे अटल टनल होते हुए लाहौल घाटी का रुख कर रहे हैं. लाहौल पहुंचने पर सैलानियों को बर्फ का नजारा देखने को मिल रहा है, जिससे यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है. प्रशासन लगातार सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है.

SHINKULA PASS CLOSED
फिसलन से बढ़ा हादसों का खतरा (LAHAUL POLICE)

एसपी लाहौल स्पीति शिवानी मेहला ने बताया, "माइनस तापमान के चलते सड़कों पर बर्फ जम रही है, जिससे वाहनों के फिसलने का खतरा बना हुआ है. मौसम साफ होने के बाद ही बंद सड़कों पर यातायात बहाल किया जाएगा."

फिसलन से बढ़ा हादसों का खतरा

बीती शाम दारचा की ओर जा रहा एक वाहन सड़क पर जमी बर्फ के कारण फिसल गया. हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उन्हें दारचा में ठहराया गया. इस घटना के बाद पुलिस और प्रशासन और अधिक सतर्क हो गया है. ब्लैक आइस के खतरे को देखते हुए पुलिस टीम लगातार वाहन चालकों को जागरूक कर रही है. सैलानियों को फिसलन वाले इलाकों में न जाने, धीमी गति से वाहन चलाने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी जा रही है.

