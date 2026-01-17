ETV Bharat / bharat

हिमाचल में शुरू हुई बर्फबारी, शिंकुला दर्रे पर वाहनों की आवाजाही बंद, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

लाहौल में शुरू हुई बर्फबारी ( LAHAUL POLICE )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. राज्य के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति समेत ऊंचाई वाले इलाकों में शनिवार को भारी बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई है. बर्फबारी और ब्लैक आइस के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन कई इलाकों में वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है. लाहौल में शुरू हुई बर्फबारी (LAHAUL POLICE) शनिवार को लाहौल घाटी की ऊंची चोटियों के साथ-साथ निचले इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिली. इससे पहले शुक्रवार शाम को भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ था, लेकिन शनिवार को बर्फबारी का असर घाटी के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया. बर्फ जमने से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है. शिंकुला दर्रे पर यातायात बंद ब्लैक आइस और अधिक बर्फबारी की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने शिंकुला दर्रे की ओर वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह रोक दिया है. इसके अलावा घाटी की कुछ अन्य सड़कों पर भी वाहनों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, ताकि किसी तरह के हादसे से बचा जा सके.