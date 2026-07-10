लाहौल-स्पीति में किसानों की आय बढ़ाएगा विटामिन-C से भरा ये सुपरफूड! सरकार से की हाईब्रीड पौधों की मांग
कई औषधीय गुणों से भरपूर सीबकथॉर्न का पौधा, फल-पत्तियों के साथ जड़ें भी हैं बेहद लाभकारी, लैंडस्लाइड के खतरे को करता है कम.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 4:16 PM IST
कुल्लू: भारत के हिमालय इलाके प्राकृतिक जैव संपदा से भरपूर है और यहां पर कई फल और फूल ऐसे हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है. आज कई बीमारियों से लड़ने के लिए हिमालय की जड़ी बूटियों से दवा भी तैयार की जा रही है. ऐसा ही एक फल सीबकथॉर्न भी इसमें शामिल है, जो आज कई दवाओं के साथ-साथ फूड सप्लीमेंट के तौर पर भी देशभर में पसंद किया जा रहा है. अब सीबकथॉर्न को जीआई टैग मिला है.
सीबकथॉर्न को मिला जीआई टैग
हाल ही में भारत सरकार द्वारा लाहौल-स्पीति के सीबकथॉर्न को जीआई टैग दिया गया है. जिससे लाहौल-स्पीति जिले के रहने वाले लोगों में खुशी की लहर है कि अब लाहौल-स्पीति के सीबकथॉर्न को भी देश-दुनिया में अपनी एक अलग पहचान मिलेगी. हालांकि लाहौल-स्पीति में सीबकथॉर्न आज भी प्राकृतिक तौर पर ही उगाया जा रहा है और घाटी में बहुत कम ऐसे लोग हैं, जो इसकी खेती कर रहे हैं. ऐसे में घाटी के लोगों का कहना है कि जीआई टैग मिलने के बाद अब सरकार को चाहिए कि वह हाइब्रिड पौधे भी लोगों को उपलब्ध करवाए.
रूस से मंगवाए हाइब्रिड सीबकथॉर्न पौधे
लाहौल-स्पीति की अगर बात करें तो यहां पर सदियों से सीबकथॉर्न प्राकृतिक तौर पर ही नदी-नालों के किनारे उगता है. ऐसे में स्थानीय लोग कई दशकों से इसके फल और पत्तियों का सेवन करते आए हैं, लेकिन अब यहां पर इसका व्यावसायिक तौर पर भी उपयोग होना शुरू हो गया है. कुकुमसेरी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा यहां पर लोगों को सीबकथॉर्न की खेती के लिए भी जागरुक किया गया और हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान (IHBT) और चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने लाहौल-स्पीति के किसानों को रूस से मंगवाए हाइब्रिड सीबकथॉर्न (छरमा) के पौधे उपलब्ध करवाए हैं.
घाटी के किसान क्यों नहीं कर रहे सीबकथॉर्न की खेती ?
लाहौल-स्पीति में सीबकथॉर्न के हाइब्रिड पौधों की संख्या काफी कम है, क्योंकि लोग यहां पर नगदी फसलों की ओर अपना रुझान ज्यादा दिखा रहे हैं. हालांकि कई स्वयं सहायता समूहों द्वारा इसके उत्पाद तैयार कर भारत के कई राज्यों में बेचे जा रहे हैं. कुछ कंपनियों द्वारा भी स्थानीय लोगों के साथ इसके फल, जूस और पत्तियों के लिए एग्रीमेंट किया गया, लेकिन सरकारी मदद न मिलने के चलते घाटी के लोग मायूस है.
हाइब्रिड पौधों की खासियत
घाटी के लोगों का कहना है कि अगर सरकार उन्हें हाइब्रिड पौधे उपलब्ध करवाए तो सीबकथॉर्न की खेती को लेकर लोग ज्यादा जागरूक हो सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड पौधे में फल का आकार भी बड़ा होता है और उसमें कांटे भी नहीं होते हैं. वहीं, प्राकृतिक तौर पर उगने वाले फल का आकार छोटा और वह कांटों से भरा होता है. ऐसे में फल और पत्तियां एकत्र करने में किसानों को काफी मेहनत करनी पड़ती है.
सीबकथॉर्न के औषधीय गुण
कुल्लू में तैनात आयुर्वेदिक डॉक्टर मनीष सूद ने बताया कि सीबकथॉर्न या छरमा एक फलदार पौधा है. जिसका फल (बेरी), फूल, पत्तियां, तना और जड़ भी काफी फायदेमंद माना जाता है. औषधीय गुणों से भरपूर इसके फल में ओमेगा-7 फैटी एसिड पाया जाता है. इसकी पत्तियों में ओमेगा फैटी एसिड 3, 6, 7 और 9 पाए जाते हैं. ये पौधा एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, ई के साथ-साथ अमीनो एसिड समेत कई तत्वों से भरपूर है. जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. सीबकथॉर्न का फल पोषक तत्वों से भरपूर है, जो दिल की सेहत के लिए काफी फायदेमंद है. सीबकथॉर्न से बने उत्पाद पेट से जुड़ी बीमारी से लेकर पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं.
सीबकथॉर्न की खासियत
- सीबकथॉर्न को दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपरफूड्स में गिना जाता है.
- इसमें संतरे की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक विटामिन सी पाया जाता है.
- यह दुर्लभ ओमेगा 7 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो त्वचा, दिल और पाचन तंत्र के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है.
- यह इम्युनिटी बढ़ाने, शुगर कंट्रोल करने और कैंसर से लड़ने में भी सहायक माना जाता है.
- लंबे समय तक सीबकथॉर्न भारतीय सेना के जवानों के आहार का हिस्सा रहा है, अब यह धीरे-धीरे आम लोगों तक भी पहुंच रहा है.
- भारत में सीबकथॉर्न मुख्य रूप से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है.
- हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर के अलावा लद्दाख में इसे लेह बेरी के नाम से जाना जाता है.
- सीबकथॉर्न के फल से लेकर पत्तियों और जड़ का इस्तेमाल दवाओं से लेकर सप्लीमेंट समेत अन्य उत्पादों में किया जाता है.
- इससे जूस, जैम, बिस्किट से लेकर ग्रीन टी जैसे कई प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं.
- इस पौधे का हर भाग औषधीय गुणों से भरपूर है.
- ये पौधा माइनस डिग्री तापमान पर भी जीवित रह सकता है.
- माइनस 40 से 45 डिग्री तापमान में भी फलने फूलने की इसकी खासियत इसे लाहौल स्पीति के लोगों के लिए आय का बड़ा जरिया बनाती है.
सीबकथॉर्न के लिए 104 करोड़ का प्रपोजल
भारतीय सीबकथॉर्न एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. वीरेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय सीबकथॉर्न एसोसिएशन ने कैंपा के तहत सीबकथॉर्न के लिए 104 करोड़ रुपए का प्रपोजल दिया है. इसमें लाहौल-स्पीति जिले के वन क्षेत्र में छरमा (सीबकथॉर्न) को लगाया जाना है. इस प्रपोजल में जंगल, पर्यावरण, प्रकृति का संरक्षण की बात कही गई थी. कैंपा करीब 1,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके बावजूद सरकार व वन विभाग ने इसे आज तक मंजूरी नहीं दी है. इसके अलावा चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने भी 2021 को जाइका के निदेशक को 5.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना कर जमा किया है. इसमें लाहौल-स्पीति जिले की करीब 5,000 हेक्टेयर घासनी में सीबकथॉर्न लगाने का प्रस्ताव रखा गया था.
"लाहौल-स्पीति जिला सीबकथॉर्न (छरमा) के लिए अनुकूल है. इन प्रोजेक्टों के धरातल पर उतरने से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित होंगे. वहीं, घाटी के पर्यावरण संरक्षण और आजीविका सुधार के लिए सीबकथॉर्न ही एकमात्र समाधान है. देश की कंपनियों में तैयार किए जाने वाले सीबकथॉर्न के उत्पादों के लिए करीब 2,000 टन सीबकथॉर्न की जरूरत है, लेकिन देश में कम उत्पादन होने से कंपनियां चीन से आयात करने को मजबूर हैं." - डॉ. वीरेंद्र सिंह, अध्यक्ष, भारतीय सीबकथॉर्न एसोसिएशन
GI टैग मिलने से आय में बढ़ोतरी की उम्मीद
डॉ. वीरेंद्र सिंह ने बताया कि लाहौल-स्पीति जिले में करीब 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से सीबकथॉर्न के पौधे पाए जाते हैं. इनके संग्रहण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया में 2,000 से ज्यादा जनजातीय महिलाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि जीआई टैग मिलने से उनके द्वारा उत्पादित सीबकथॉर्न उत्पादों को बेहतर बाजार मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी.
नकली उत्पादों के प्रसार पर लगेगी रोक
लाहौल-स्पीति के सीबकथॉर्न जीआई टैग मिलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सीबकथॉर्न और इससे बनने वाले उत्पादों, जैसे जूस, जैम, हर्बल उत्पाद आदि की प्रामाणिकता सुनिश्चित करेगा. इससे इनके बाजार में मांग बढ़ने की संभावना है. साथ ही यह नकली उत्पादों के प्रसार पर रोक लगाने में भी सहायक होगा. जिससे क्षेत्रीय उत्पादकों के अधिकारों की सुरक्षा होगी और उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिल सकेगा.
30 साल से कर रहे सीबकथॉर्न की खेती
लाहौल घाटी के गेमूर गांव के रहने वाले ज्ञालसन ने बताया कि उन्होंने 30 साल पहले सीबकथॉर्न पर काम करना शुरू किया था. उन्हें उस दौरान पता चला था कि लेह लद्दाख में सीबकथॉर्न के प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं, तब उन्होंने सोचा कि सीबकथॉर्न यहां पर भी काफी मात्रा में होता है और उन्होंने इसका जूस तैयार करना शुरू किया. पहले ये 100 रुपए प्रति लीटर तक बिकता था, लेकिन अब इसका दाम 700 से 1000 रुपए प्रति लीटर तक मिल रहा है.
सीबकथॉर्न के हाइब्रिड पौधों की मांग
ज्ञालसन का कहना है कि यहां पर अधिकतर लोग प्राकृतिक तौर पर उगने वाले सीबकथॉर्न के पौधों से ही फल इकट्ठे करते हैं. हालांकि कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा लोगों को इसकी खेती के लिए जानकारी दी गई थी, लेकिन ग्रामीणों को ना तो सीबकथॉर्न के पौधे उपलब्ध करवाए गए और ना ही उन्हें कोई सरकारी सहायता मिली. अगर सरकार चीन और रूस से इसके हाइब्रिड पौधे आयात कर किसानों को बांटे, तो इससे लाहौल घाटी की आर्थिक की काफी मजबूत होगी.
सीबकथॉर्न उत्पादों का क्यों कम हो रहा उत्पादन ?
वहीं, लाहौल घाटी के जिसपा गांव के रहने वाले ग्रामीण मंगल चंद का कहना है की घाटी में सीबकथॉर्न की खेती न के बराबर है. महिलाएं इस कारोबार से ज्यादा जुड़ी हुई हैं और वो ही जंगलों में इसके फल और पत्तियां इकट्ठी करके लाती हैं. लाहौल घाटी में इस समय एक या दो हजार लीटर जूस का ही उत्पादन हो पा रहा है, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर उगने वाले पौधे में कांटे काफी ज्यादा होते हैं. ऐसे में पौधों से फल निकालने के लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ती है.
सीबकथॉर्न के लिए अलग बाजार की मांग
मंगलचंद का कहना है कि अब भारत सरकार द्वारा इसे जीआई टैग दिया गया है. इससे अब लाहौल-स्पीति के सीबकथॉर्न को अलग पहचान मिलेगी. इससे पहले इसे लेह बैरी के नाम से ही ज्यादा पहचाना जाता है. मंगल चंद का कहना है कि सीबकथॉर्न की डिमांड अब देश भर में हो रही है. प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह इसके लिए अलग से बाजार की व्यवस्था करें, ताकि लोगों को ये उचित दाम पर मिल पाए और लाहौल-स्पीति के लोगों को भी इससे रोजगार मिल सके.
"मैं एक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूं. हमारे संगठन के साथ 8 स्वयं सहायता कार्य कर रहे हैं. स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सीबकथॉर्न के फल और पत्तियां इकट्ठी करती हैं और इसे कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं." - पूनम पाल, यांगला गांव, लाहौल घाटी
कोरोना काल के बाद बढ़ी उत्पादों की डिमांड
पूनम पाल बताती हैं कि स्वयं सहायता समूह को देश भर में आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है और वह सीबकथॉर्न से तैयार होने उत्पादों को देश के विभिन्न राज्यों में पेश कर चुकी है. उन्होंने बताया कि कोरोना काल के बाद इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है. ऐसे में महिलाएं इस कारोबार से जुड़कर अपने आप को भी मजबूत कर रही है. पूनम पाल का कहना है कि सीबकथॉर्न के उत्पाद तैयार कर उनके संगठन से जुड़ी हर महिला को सालाना एक लाख से ज्यादा की आया हो रही है और आने वाले समय में अन्य लोग भी इससे जुड़ रहे हैं.
सीबकथॉर्न जूस और पत्तियों के मिल रहे ये दाम
लाहौल घाटी के खंगसर गांव के रहने वाले किसान अमरचंद ने बताया कि उन्होंने साल 2009 में सीबकथॉर्न की खेती शुरू की थी और शुरुआती दौर में 500 पौधे लगाए थे. आज 12 बीघा भूमि पर उनके द्वारा सीबकथॉर्न के 1000 पेड़ तैयार किए गए हैं. उन्होंने बताया कि सीबकथॉर्न के फल से तैयार होने वाले जूस को वह आज 700 से लेकर 1000 रुपए प्रति लीटर तक बेच रहे हैं और वह हर साल 100 से लेकर 150 लीटर जूस तैयार करते हैं. इसके अलावा इसकी पत्तियां भी 20,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजार में बिक रही है.
लैंडस्लाइड के खतरे से बचाता है सीबकथॉर्न का पौधा !
किसान अमरचंद ने बताया कि सीबकथॉर्न का पौधा बंजर जमीन पर भी उगाया जा सकता है और जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा होता है, वहां पर इस पौधे को लगाने से लैंडस्लाइड के खतरे को रोका जा सकता है. उन्होंने बताया कि सीबकथॉर्न की फसल सितंबर या अक्टूबर माह में तैयार होती है और उस दौरान घाटी में सभी फसलों का दौर भी खत्म हो जाता है. ऐसे में ऑफ सीजन में यह फसल तैयार होती है. घाटी के लोग अगर इस समय सीबकथॉर्न की खेती करें तो उससे उन्हें काफी फायदा होगा.