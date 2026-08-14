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फ्लाइट कैंसिल होने पर आपा खो बैठी महिला यात्री, एयरपोर्ट की प्रॉपर्टी को पहुंचाया नुकसान

भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ( ETV Bharat )

भुवनेश्वर : बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस समय तनाव का माहौल बन गया, जब तकनीकी खराबी के कारण कोलकाता जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट रद्द कर दी गई और कई यात्री फंस गए. फ्लाइट में हुई इस देरी से नाराज एक महिला यात्री ने वहां पर अफरा-तफरी का माहौल बना दिया. घटना गुरुवार की है. जानकारी के मुताबिक उस महिला के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी. उसने कथित तौर पर एयरपोर्ट के लगभग 49,000 रुपये के सामान को नुकसान पहुंचाया. इस घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. एयरपोर्ट पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, यात्री मामोनी खरात ने - जिन्होंने भुवनेश्वर से कोलकाता के लिए इंडिगो विमान 6E 7352 बुक की थी - विमान रद्द होने के बाद कथित तौर पर एयरपोर्ट की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. विमान को दोपहर 2:35 बजे रवाना होना था, लेकिन पहले इसे शाम 5:30 बजे तक के लिए टाल दिया गया. शाम करीब 6 बजे यात्रियों को बताया गया कि तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट रद्द कर दी गई है. फ्लाइट कैंसिल होने के बाद, खरात भड़क गईं और एयरपोर्ट पर कुछ सामान को नुकसान पहुंचाया. शिकायत में कहा गया है, "नुकसान पहुंची चीजों में लगभग 22,000 रुपये का मॉनिटर, 4,000 रुपये का कीबोर्ड और 23,000 रुपये की पासपोर्ट-स्वाइपिंग मशीन शामिल है. कुल नुकसान का अनुमान 49,000 रुपये लगाया गया है."