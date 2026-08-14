फ्लाइट कैंसिल होने पर आपा खो बैठी महिला यात्री, एयरपोर्ट की प्रॉपर्टी को पहुंचाया नुकसान
घटना भुवनेश्वर की है. फ्लाइट कैंसिल होने के बाद महिला यात्री ने जताई नाराजगी. शिकायत दर्ज.
Published : August 14, 2026 at 2:03 PM IST
भुवनेश्वर : बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस समय तनाव का माहौल बन गया, जब तकनीकी खराबी के कारण कोलकाता जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट रद्द कर दी गई और कई यात्री फंस गए. फ्लाइट में हुई इस देरी से नाराज एक महिला यात्री ने वहां पर अफरा-तफरी का माहौल बना दिया.
घटना गुरुवार की है. जानकारी के मुताबिक उस महिला के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी. उसने कथित तौर पर एयरपोर्ट के लगभग 49,000 रुपये के सामान को नुकसान पहुंचाया. इस घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
एयरपोर्ट पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, यात्री मामोनी खरात ने - जिन्होंने भुवनेश्वर से कोलकाता के लिए इंडिगो विमान 6E 7352 बुक की थी - विमान रद्द होने के बाद कथित तौर पर एयरपोर्ट की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. विमान को दोपहर 2:35 बजे रवाना होना था, लेकिन पहले इसे शाम 5:30 बजे तक के लिए टाल दिया गया. शाम करीब 6 बजे यात्रियों को बताया गया कि तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट रद्द कर दी गई है.
Passengers at Bhubaneswar Airport were left stranded after an IndiGo flight scheduled to depart at 2:35 PM was reportedly cancelled at around 5:30 PM, several hours after the scheduled departure time, yesterday.— Srikanth Bhalaji (@SBhalaji94) August 14, 2026
They were not given timely information about the cancellation and,… pic.twitter.com/pGXPT8FOP3
फ्लाइट कैंसिल होने के बाद, खरात भड़क गईं और एयरपोर्ट पर कुछ सामान को नुकसान पहुंचाया. शिकायत में कहा गया है, "नुकसान पहुंची चीजों में लगभग 22,000 रुपये का मॉनिटर, 4,000 रुपये का कीबोर्ड और 23,000 रुपये की पासपोर्ट-स्वाइपिंग मशीन शामिल है. कुल नुकसान का अनुमान 49,000 रुपये लगाया गया है."
एयरपोर्ट पर मौजूद सीआईएसएफ अधिकारियों, इंडिगो स्टाफ, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारियों और एसआईटीए के कर्मचारियों ने यात्री को स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.
वायरल हुए वीडियो में महिला गुस्से में दिख रही है और कथित तौर पर सामान को नुकसान पहुंचा रही है, साथ ही एयरपोर्ट स्टाफ से बहस और बदसलूकी करती हुई दिख रही है. उसे अपने बच्चे के बारे में बात करते हुए भी सुना जा सकता है, जिसकी तबीयत खराब थी. अन्य यात्री भी उसके समर्थन में आते दिखे.
अधिकारियों ने बताया कि यात्री ने अपनी मंज़िल तक जाने के लिए दूसरी फ्लाइट का इंतजाम करने का अनुरोध किया और बाद में उसे दूसरी फ्लाइट से जाने की अनुमति दे दी गई.एयरपोर्ट डायरेक्टर प्रसन्ना प्रधान ने बताया कि महिला को कोलकाता जाना था और तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट में देरी और बाद में उसके कैंसिल होने के बाद वह परेशान हो गई थी.
उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "उसने एयरपोर्ट अधिकारियों को बताया कि वह अपने बेटे के इलाज के लिए कोलकाता जा रही थी, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ गई थी. यात्री ने फ्लाइट कैंसिल होने पर नाराजगी जताई और एयरपोर्ट पर कंप्यूटरों में तोड़-फोड़ की. एयरपोर्ट अधिकारियों ने इस घटना की सूचना एयरपोर्ट पुलिस को दी."
प्रधान ने बताया कि महिला यात्री बाद में दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट से कोलकाता जा सकीं.एयरपोर्ट अधिकारियों ने यह भी कहा कि खराब हुए उपकरण की जल्द से जल्द मरम्मत की जाएगी.
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