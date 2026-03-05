ETV Bharat / bharat

सुबह 4 बजे अखबार बांटने निकलती हैं शुभारानी दास, नेशनल एथलीट रह चुकी एक महिला की संघर्ष भरी कहानी

शादी के बाद शुभारानी की जिंदगी एकाएक बदल गई. वह परिवार का पेट पालने के लिए अखबार बांटने का काम करने लगी.

lady-newspaper-hawker-shubha-rani-das-distributing-newspapers-in-the-bhubaneswar
शुभारानी दास अखबार बांटते हुए (ETV Bharat)
Published : March 5, 2026 at 1:58 PM IST

भुवनेश्वर: नेशनल एथलीट रह चुकी 50 साल की शुभारानी दास पिछले 24 सालों से न्यूजपेपर बांटने का काम करती आ रही हैं. वह सुबह 4 बजे, जब सारा शहर सो रहा होता है, शुभारानी दास अपने काम पर लग जाती हैं. वह अपनी स्कूटी से न्यूजपेपर डिपो तक जाती हुई, वह भुवनेश्वर में मास्टर कैंटीन स्क्वायर के पास समय से पहले पहुंच जाती हैं.

पुरुष हॉकरों के शोर-शराबे के बीच, वह न्यूजपेपर के बंडलों के ढेर से अपना हिस्सा चुनती हैं और उसे गाड़ी पर लादकर कुछ ही मिनटों में वहां से निकल जाती हैं. शहीद नगर, सत्यनगर, राजभवन कॉलोनी, सेक्रेटेरिएट एरिया और कई दूसरी जगहों से गुजरते हुए, सिर्फ दो से तीन घंटे में, वह लगभग 400 न्यूजपेपर पहुंचाती हैं. पिछले 24 सालों से यही उनकी जिंदगी रही है.

lady-newspaper-hawker-shubha-rani-das-distributing-newspapers-in-the-bhubaneswar
सुबह 4 बजे अखबार बांटने निकलती हैं शुभारानी दास (ETV Bharat)

शुभारानी भुवनेश्वर और शायद ओडिशा की एकमात्र महिला न्यूज़पेपर हॉकर हैं, जिन्होंने पुरुषों के दबदबे वाले इस काम में अपने लिए जगह बनाई है. नयागढ़ जिले के खंडापाड़ा में जन्मी शुभारानी एक बार गर्व के साथ राज्य की जर्सी पहनी थी जब उन्होंने 1992 में गुवाहाटी में फेडरेशन कप में ओडिशा महिला फुटबॉल टीम का नेतृत्व किया था.

1986 से 1998 तक, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों में फुटबॉल और खो-खो में ओडिशा का प्रतिनिधित्व किया. इन सभी खेल के वर्षों में, उन्होंने विभिन्न स्तरों पर 28 चैंपियनशिप जीतीं. इससे उन्हें पहचान और प्रशंसा मिली.

लेकिन शादी के बाद जीवन ने उन्हें एक कठिन रास्ते पर धकेल दिया जहां सभी दिशाओं से बातचीत करने के बावजूद, वह हमेशा चुनौतियों के बीच रहीं. 2000 में, उनके पति, प्रकाश चंद्र मिश्रा, एक दुर्घटना में घायल हो गए जिससे वह इतने कमजोर हो गए कि वह परिवार का भरण-पोषण करने की स्थिति में नहीं थे.

lady-newspaper-hawker-shubha-rani-das-distributing-newspapers-in-the-bhubaneswar
सुबह 4 बजे अखबार बांटने निकलती हैं शुभारानी दास (ETV Bharat)

स्वाभाविक रूप से, उनकी वित्तीय स्थिरता चरमरा गई. दो छोटी बेटियों की परवरिश के साथ, शुभारानी ने कई छोटे व्यवसाय करने की कोशिश की, पेपर बैग बनाने से लेकर सौंदर्य प्रसाधन बेचने तक, सब्जी की दुकान चलाने से लेकर चाय की दुकान चलाने तक उन्होंने वह सब कुछ अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए किया.

जीवन की इसी आपाधापी के बीच शुभारानी ने साल 2004 में अखबार बांटने का काम शुरू किया. यह कुछ समय के लिए राहत देने वाला था, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि कब यह काम उनके लिए कमाई का पक्का जरिया बन गया, और आज भी वैसा ही है.

lady-newspaper-hawker-shubha-rani-das-distributing-newspapers-in-the-bhubaneswar
शुभारानी दास, नेशनल एथलीट रह चुकी एक महिला की संघर्ष की कहानी (ETV Bharat)

उनसे जब पूछा गया कि, जो काम आमतौर पर पुरुष करते हैं उसे वह क्यों कर रही हैं. इस पर उन्होंने पूछा कि, न्यूजपेपर बेचने का काम औरतों का क्यों नहीं हो सकता. वह पक्के इरादे से कहती हैं, “लोग कहते थे, वह सुबह-सुबह बाहर क्यों घूम रही है.. वह मर्दों का काम क्यों कर रही है.. हमारे समाज में, अखबार बांटने को मर्दों का काम माना जाता हैय लेकिन औरतें कोई भी काम कर सकती हैं."

शुरुआती साल उनके लिए न सिर्फ पैसे के मामले में, बल्कि समाज के मामले में भी मुश्किल भरे थे. हालांकि उन्होंने हॉकर के तौर पर उनके काम पर सवाल उठाने वाले किसी भी इंसान को जवाब नहीं दिया, लेकिन शुभारानी साफ-साफ मानती हैं कि लोगों की बातों से उन्हें दुख होता था. उन्होंने लोगों की आलोचनाओं को नजरअंदाज करते हुए खुद के इरादे को मजबूत किया.

आज, वह हर महीने 15,000 से 20,000 रुपये कमाती हैं. उनके पति उनके काम में मदद करते हैं और उनकी बेटियां, ज्योतिर्मयी और स्तुति आराधना, कॉलेज जाने से पहले सुबह उनकी मदद करती हैं. उनकी बड़ी बेटी का कहना है कि, उनकी मां शुभारानी जो उनके भविष्य के त्याग कर रही हैं, उसे वह कभी नहीं भुलेंगी.

शुभरानी के लिए, सुबह के राउंड सिर्फ इनकम के बारे में नहीं हैं. वह रोजना ग्राहकों से मिलती हैं. बुजुर्ग रीडर्स से नमस्ते करती हैं और यह पक्का करती हैं कि उनकी चाय ठंडी होने से पहले पेपर उन तक पहुंच जाए.

शुभारानी का कहना है कि, वह इस काम को अगले 10 साल तक जारी रख सकती हैं. असल में, जब कुछ भी उनके पक्ष में नहीं था, तो इस काम ने उनकी आर्थिक स्थिति को संभाले रखा. इससे अब कई सालों से उनका परिवार चल रहा है. उनके बच्चे अखबार बांटने से मिले पैसों से बड़े हुए हैं और वह न्यूजपेपर बांटने का काम कभी नहीं छोड़ेंगी.

अगर शुभरानी ने कभी नेशनल फील्ड पर एक फुटबॉल टीम को लीड किया था, तो अब भी उनका काम कई और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है. उनका मानना है कि, हर काम इज्जत से किया जा सकता है. किसी भी काम में जेंडर का कोई रोल नहीं होता. कोई भी पुरुष या महिला अगर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कोई भी काम करे तो वह अपने लिए जगह बना सकता है. इतना कहकर शुभारानी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए निकल जाती हैं.

