दिवाली पर 'स्वीट' कैंडल की धूम! देखने में लगती हैं लड्डू-काजू कतली

दिवाली पर 'स्वीट' कैंडल की धूम (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

October 20, 2025

कोलकाता: डायबिटीज नाम का एक साइलेंट किलर अब हर घर में छाया हुआ है और इसलिए कई लोग त्योहारों के मौसम में मिठाई खाने से कतराते हैं, लेकिन त्योहारों का मतलब ही होता है खुशी, रोशनी और मिठास. इस बार रोशनी के उस त्योहार में मिठास का एक तड़का और जुड़ गया है, वो भी बिल्कुल नए रूप में.

दरअसल, इस समय बाजार में अब 'स्वीट कैंडल' खूब चर्चा में हैं, जो देखने में बिल्कुल संदेश, लड्डू या काजू कतली जैसी लगती हैं, लेकिन असल में ये मोम से बनी मोमबत्तियाँ हैं. जैसे ही इनकी बत्ती जलेगी, स्वीट लाइट की मिठास पूरे घर में फैल जाएगी.

स्वीट कैंडल बनाने की कहानी
'अंकुर' कंपनी 1986 से मोमबत्ती बनाने के व्यवसाय से जुड़े हैं. दिवाली के मौसम में उनके द्वारा बनाई जाने वाली रंग-बिरंगी और खूबसूरत मोमबत्तियां लंबे समय से प्रसिद्ध हैं. कंपनी के वर्तमान प्रमुख तुहिन मुखोपाध्याय ने बताया, "मेरे पिताजी ही सबसे पहले रंग-बिरंगी मोमबत्तियां बाजार में लाए थे. हम हमेशा कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे न सिर्फ़ घर सज जाए, बल्कि उत्सव का माहौल भी बने. दिवाली का मतलब है मिठाइयां और मिठाई के आकार की मोमबत्तियां बनाने का विचार इसी सोच से आया.

sweets
'स्वीट' कैंडल (ETV Bharat)

कंपनी पिछले साल भी ये स्वीट कैंडल बाज़ार में लाई थी. उस समय उन्होंने नारियल प्रिंट वाली मोमबत्तियां बनाई थीं. हालाँकि, उस समय ये ज़्यादा लोकप्रिय नहीं थीं. इस बार कंपनी ने पैकेजिंग पर जोर दिया है. हर पैकेट पर लड्डू, काजू बर्फी, रसमलाई और अमृत की सजावट की गई है, सब कुछ बिल्कुल असली मिठाइयों जैसा दिखता है. इसलिए स्वाभाविक है कि इन्हें देखते ही आप इन्हें खरीदकर घर ले जाना चाहेंगे.

sweets
'स्वीट' कैंडल (ETV Bharat)

स्वीट कैंडल कैसे बनती है?
संस्था की एक कर्मचारी शेफाली दास ने बताया, "हर मिठाई का एक अलग सांचा होता है. गर्म मोम डालने और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वह मीठी मोमबत्ती तैयार हो जाती है. हर मोमबत्ती बनाने में 10 से 15 मिनट लगते हैं. सफेद मोम पिघलाया जाता है और रंग मिलाए जाते हैं. मैंने कई लाख मोमबत्तियां बनाई हैं. लड्डू बनाने में ज़्यादा समय लगता है."

sweets
'स्वीट' कैंडल (ETV Bharat)

मोमबत्तियों का युग
संस्था के एक कर्मचारी चित्तरंजन मैती, तुहिन के पिता के समय से ही मोमबत्ती बनाने के काम से जुड़े हैं. उनका कहना है, "पहले दिवाली पर स्टिक कैंडल या साधारण दीयों की मांग ज़्यादा होती थी. अब डिजाइनर मोमबत्तियों का जमाना है. लोग अब शौकिया हो गए हैं, इसलिए कारोबार भी बदल गया है. हमारी मीठी मोमबत्तियां अब अलग-अलग शहरों में भेजी जा रही हैं."

sweets
'स्वीट' कैंडल (ETV Bharat)

मीठी मोमबत्तियों की कीमत
संस्था के अनुसार ये लेटेस्ट मोमबत्तियां लगभग दो घंटे तक जलेंगी. सभी प्रकार की मिठाइयों वाली मोमबत्तियों की एक पैकेट की कीमत लगभग 700 रुपये है. आप इन्हें अलग से भी खरीद सकते हैं. इस साल सबसे ज़्यादा बिकने वाली 'लड्डू' मोमबत्तियां हैं. दिवाली से पहले, बाजार में नया चलन मीठी मोमबत्तियों का है. जहां घर में मिठाइयों के रूप में रोशनी जगमगाएगी. साथ ही, घर मिठाइयों के माहौल से भर जाएगा.

