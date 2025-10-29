लद्दाख हिंसा: सोनम वांगचुक की हिरासत के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और लद्दाख से मांगा जवाब
सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया था.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो की संशोधित याचिका को बुधवार को स्वीकार कर लिया और केंद्र तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से दस दिन के भीतर जवाब मांगा.
जस्टिस अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की बेंच ने केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से संशोधित याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई 24 नवंबर के लिए स्थगित कर दी.
बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को भी प्रतिउत्तर, यदि कोई हो तो, दाखिल करने की अनुमति दी. इससे पहले अदालत ने 15 अक्टूबर को अंगमो की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी, क्योंकि उन्होंने वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने के लिए अतिरिक्त आधारों के साथ एक संशोधित याचिका दायर करने का अनुरोध किया था. सोनम वांगचुक वर्तमान में राजस्थान के जोधपुर स्थित केंद्रीय कारागार में बंद हैं.
इसमें कहा गया था कि जोधपुर जेल के जेलर द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि वांगचुक के बड़े भाई और वकील ने बंदी से मुलाकात की थी. लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि लद्दाखी शिक्षा सुधारक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक "राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं..."
जिला मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में ये टिप्पणियां कीं. यह हलफनामा उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत उनकी नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दायर किया गया था.
हलफनामे में कहा गया है कि लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने कानून के मुताबिक, उनके समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विधिवत विचार करने के बाद, हिरासत का आदेश पारित किया. जोधपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने एक अलग हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वांगचुक को एकांत कारावास में नहीं रखा गया है और उन्हें विजटर्स से मिलने सहित एक बंदी को मिलने वाले सभी अधिकार प्राप्त हैं. उन्हें कोई पुरानी बीमारी नहीं है और वे चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं.
हलफनामे में कहा गया है, "बंदी को जनरल वार्ड के एक मानक बैरक में रखा गया था, जिसका आकार 20 फीट x 20 फीट है, जहां वह आज तक बंद है और वर्तमान में वह इस जेल बैरक में अकेला रह रहे हैं. जेल अधीक्षक ने कहा कि वांगचुक का स्वास्थ्य पूरी तरह सामान्य है और वे अपनी नज़रबंदी के बाद से हर दिन सामान्य आहार ले रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जोधपुर जेल के जेलर द्वारा दायर एक हलफनामे में कहा गया है कि वांगचुक के बड़े भाई और वकील ने बंदी से मुलाकात की थी. इससे पहले सिब्बल ने अदालत से अनुरोध किया था कि वांगचुक को अपनी पत्नी के साथ कुछ नोट्स का आदान-प्रदान करने की अनुमति दी जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस कथन पर गौर किया कि उन्हें बंदी द्वारा अपनी पत्नी के साथ ‘नोट्स’ साझा करने से कोई समस्या नहीं है. अदालत ने छह अक्टूबर को केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को नोटिस जारी किए थे. हालांकि, उसने हिरासत का कारण बताने की उनकी याचिका पर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया था.
वांगचुक को 26 सितंबर को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में लिया गया था. यह घटना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के दो दिन बाद हुई थी. इस प्रदर्शन में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हो गए थे. सरकार ने वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था.
रासुका केंद्र और राज्यों को व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है ताकि उन्हें देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य करने से रोका जा सके. हिरासत की अधिकतम अवधि 12 महीने है, हालांकि इसे पहले भी रद्द किया जा सकता है.
