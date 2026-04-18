लद्दाख हिंसा मामला:हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक देलदान नामगेल, पार्षद नूरबू को जमानत देने का आदेश दिया
जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा, इससे न्याय मिल सकता है.
Published : April 18, 2026 at 9:34 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने सितंबर 2025 के लेह हिंसा मामले में पूर्व विधायक डेलदान नामगेल और पूर्व पार्षद समनला दोरजे नूरबू को करीब सात महीने हिरासत में रहने के बाद जमानत दे दी.
जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने जम्मू में जमानला दोरजे नूरबू बनाम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और डेलदान नामगेल बनाम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख टाइटल वाली जमानत अर्ज़ी नंबर 316/2025 और 320/2025 पर 20 पेज के विस्तृत जजमेंट के जरिए यह फैसला सुनाया.
नूरबू, 36, त्सेरिंग दोरजे के बेटे और लिकिर, लेह के रहने वाले, और नमगेल, 47, लोबजैंग रिनचेन के बेटे, कुबेट, नुब्रा के रहने वाले, जब अर्ज़ी दायर कर रहे थे तब वे लेह की जिला जेल में बंद थे. दोनों मामलों में एसएचओ पुलिस स्टेशन लेह के जरिए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश था.
दोनों याचिकाकर्ता ने लेह पुलिस स्टेशन में 25 सितंबर, 2025 की तारीख वाली एफआईआर नंबर 144/2025 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के सेक्शन 483 के तहत बेल मांगी थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया कि कुछ शर्तों के साथ आरोपी को बेल देना न्याय के मकसद को पूरा कर सकता है.
फैसले में कहा गया कि याचिकाकर्ता लगभग सात महीने से हिरासत में थे और जांच आगे बढ़ी थी, जिसमें याचिकाकर्ता समेत 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी. कोर्ट ने देखा कि जिन अपराधों का आरोप है, उनमें मौत या उम्रकैद की सजा नहीं है, जो बेल को कंट्रोल करने वाले कानून के तहत एक जरूरी बात है.
पहले से तय कानूनी सिद्धांतों का हवाला देते हुए, कोर्ट ने दोहराया कि "बेल एक नियम है और इसे मना करना एक अपवाद है, खासकर उन मामलों में जहां... रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि आरोपी, अगर बेल में शामिल हो जाता है, तो वह इस छूट का गलत इस्तेमाल करेगा."
सुप्रीम कोर्ट के एक उदाहरण का जिक्र करते हुए, कोर्ट ने कहा कि, "...मूल नियम शायद संक्षेप में यह हो सकता है कि बेल जेल नहीं है, सिवाय तब जब न्याय से भागने या न्याय के रास्ते में रुकावट डालने के हालात हों."
अभियोजन पक्ष ने बेल का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि 24 सितंबर, 2025 को हुई हिंसा भड़काने की वजह से हुई थी, जिसमें नूरबू की प्रेस कॉन्फ्रेंस और नमगेल का कथित तौर पर शामिल होना शामिल था. इसने CCTV फुटेज और गवाहों के बयानों का भी हवाला दिया.
केस रिकॉर्ड के मुताबिक, लेह में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें पत्थरबाजी, आगजनी और पुलिस और CRPF कर्मियों पर हमले शामिल थे. सरकारी प्रॉपर्टी और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, और कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए.
डिफेंस ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को राजनीतिक दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया था, नूरबू उस समय भूख हड़ताल करने वालों को देखने के लिए एक अस्पताल में थे, और नमगेल, एक पूर्व विधायक के तौर पर, का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था.
कोर्ट ने यह भी कहा कि सह-आरोपी लोगों को सेशंस कोर्ट ने पहले ही ऐसे ही आरोपों पर जमानत दे दी थी, जिससे बराबरी का सिद्धांत मजबूत होता है. इस बीच, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के नेता सज्जाद हुसैन कारगिली ने ज़मानत को लद्दाख के लिए अच्छी खबर बताया.
उन्होंने दोनों नेताओं की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा, "लद्दाख के लिए अच्छी खबर है. पूर्व विधायक डेलदान नामगेल और पूर्व पार्षद समनला दोरजे नूरबू को लगभग सात महीने की न्यायिक हिरासत के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी है."
यह मामला पिछले साल सितंबर में लेह में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अगुवाई में हुई भूख हड़ताल के दौरान हुई अशांति से जुड़ा है. सोनम लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे थे. विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसमें चार लोग मारे गए और लगभग 100 घायल हो गए.
वांगचुक को बाद में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया, जिसे पिछले महीने रद्द कर दिया गया था. लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और KDA के आह्वान के बाद इस हफ्ते लेह और कारगिल जिलों में नए विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें राज्य का दर्जा और छठे शेड्यूल में शामिल करने की मांग दोहराई गई.
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