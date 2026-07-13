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Ladakh Tehsil Row: 15 से बढ़कर 32 हुईं तहसीलें, लेकिन कारगिल और द्रास में क्यों सुलग उठी विरोध की चिंगारी?

KDA नेता सज्जाद कारगिली ने कारगिल और द्रास के साथ भेदभाव और सरेआम नाइंसाफी का आरोप लगाया है. जानिए विवाद की मुख्य वजह.

Ladakh Tehsil Row
लद्दाख के लेह में बाजार और सड़कों का दृश्य. (file photo) (IANS)
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By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : July 13, 2026 at 4:03 PM IST

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श्रीनगरः लद्दाख प्रशासन द्वारा 17 नए तहसील बनाने के फैसले पर एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) के संस्थापक सदस्य सज्जाद कारगिली ने कारगिल और द्रास के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है. जबकि, उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना ने इस कदम को एक बड़ा प्रशासनिक सुधार बताया है, जिसका उद्देश्य शासन व्यवस्था में सुधार करना है.

इस फैसले की घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर करते हुए उपराज्यपाल सक्सेना ने लिखा, "लद्दाख में राजस्व प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित करने के एक बड़े नीतिगत फैसले के तहत, मैंने 17 नए तहसील बनाने को मंजूरी दी है. इस कदम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करना और इसे लोगों के करीब लाना है. इससे अब लद्दाख में तहसीलों की कुल संख्या मौजूदा 15 से बढ़कर 32 हो गई है."

उन्होंने कहा कि इस पुनर्गठन का मकसद प्रशासनिक सीमाओं के ओवरलैप होने की समस्या को दूर करना था. उन्होंने कहा, "यह नया वर्गीकरण यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक राजस्व गांव एक ही तहसील से जुड़ा हो और प्रत्येक तहसील एक ही जिले से जुड़ी हो. इससे प्रशासनिक और न्यायक्षेत्र के ओवरलैप होने की समस्या खत्म हो जाएगी, जो अब तक बनी हुई थी."

उपराज्यपाल (LG) ने कहा कि यह कदम साल 2019 में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप है. उन्होंने कहा, "यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक विकसित और समृद्ध लद्दाख के सपने के मुताबिक है, जिसकी कल्पना 2019 में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन के साथ की गई थी."

प्रशासन के नए ढांचे के मुताबिक, लेह जिले में पांच तहसील, कारगिल में सात, चांगथांग में चार, नुब्रा में छह, ज़ांस्कर में चार, शाम में पांच और द्रास में एक तहसील होगी.

इस घोषणा के तुरंत बाद, सज्जाद कारगिली ने नए बनाए गए तहसीलों के बँटवारे पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि इस फैसले में कारगिल और द्रास के साथ भेदभाव किया गया है. जिलेवार आवंटन को साझा करते हुए कारगिली ने कहा कि ज़ांस्कर को तीन नए तहसील मिले, कारगिल को दो, लेह को तीन, चांगथांग को दो, नुब्रा को चार और शाम को तीन नए तहसील मिले, जबकि द्रास को एक भी नया तहसील नहीं मिला.

उन्होंने लिखा, "ये आंकड़े एक बड़ा असंतुलन दिखाते हैं. जहां पुराने लेह जिले को 12 नए तहसील दिए गए हैं, वहीं पुराने कारगिल जिले को केवल 5 नए तहसील ही मिले हैं."

कारगिली ने तर्क दिया कि तहसीलों के इस बंटवारे को किसी भी ठोस आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने कहा, "इस असमानता को किसी भी वास्तविक पैमाने से सही साबित करना मुश्किल है. अन्य पांच नए बने जिलों को मिला दिया जाए, तो भी कारगिल की आबादी और गांवों की संख्या उन सबसे ज़्यादा है. इसके बावजूद ऐसा लगता है कि कारगिल की प्रशासनिक जरूरतों को अनदेखा कर दिया गया है."

उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि द्रास को एक भी अतिरिक्त तहसील क्यों नहीं दी गई. कारगिली ने लिखा, "इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि द्रास को एक भी नई तहसील नहीं मिली है, जबकि वहां अच्छी-खासी आबादी है. कई गांव हैं और प्रशासनिक स्तर पर इसकी बहुत जरूरत भी थी." केडीए (KDA) नेता ने आगे आरोप लगाया कि कुछ नई तहसीलें तो कथित तौर पर सिर्फ एक ही गांव के लिए बना दी गई हैं.

इस फैसले को भेदभावपूर्ण बताते हुए कारगिली ने कहा, प्रशासन में 'न्याय की भावना' की कमी है और कारगिल तथा द्रास के लोगों के प्रति उनका रवैया भेदभावपूर्ण है.

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