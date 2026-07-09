ETV Bharat / bharat

लद्दाख में विदेशी पर्यटकों की संख्या दोगुनी, जून में पहुंचे 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट, जानें जम्मू कश्मीर का हाल

लद्दाख में पैंगोंग त्सो लेक (फाइल फोटो) ( AFP )

By Muhammad Zulqarnain Zulfi 3 Min Read

श्रीनगर: लद्दाख में पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है. खबर के मुताबिक, यहां जून के महीने में विदेशी पर्यटकों की संख्या एक साल पहले से लगभग दोगुनी हो गई है. इससे पता चलता है कि, लद्दाख की खूबसूरत वादियों के प्रति पर्यटकों का आकर्षण बढ़ा है. जबकि पड़ोसी जम्मू और कश्मीर सिर्फ आगंतुकों की संख्या के बजाय, इस क्षेत्र में टिके रहने के लिए पर्यटन रणनीति बदलना चाहता है. लद्दाख प्रशासन के जारी आधिकारिक डेटा से पता चला है कि जून 2026 में 6,680 विदेशी पर्यटक केंद्र शासित प्रदेश आए, जबकि पिछले साल इसी महीने 3,349 पर्यटक आए थे. वहीं, 99.46 प्रतिशत की यह बढ़ोतरी हाल के सालों में सबसे ज्यादा महीने की बढ़ोतरी में से एक है और यह लद्दाख के पहाड़ों, मठों, एडवेंचर स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक अनुभव में दुनिया भर की बढ़ती दिलचस्पी को दिखाता है. लद्दाख में कुल पर्यटकों की संख्या को देखें तो पता चलता है कि, यहां पर्यटकों की आवाजाही में अच्छी बढ़ोतरी हुई है. जून में कुल 1,07,740 पर्यटक लद्दाख आए, जो जून 2025 में आए 75,089 से 43.48 प्रतिशत ज्यादा है. प्रशासन ने कहा कि यह तेजी साल के पहले छह महीनों तक जारी रही. जनवरी और जून 2026 के बीच, लद्दाख में 2,25,286 टूरिस्ट आए, जिनमें 211,645 घरेलू यात्री और 13,641 विदेशी विजिटर शामिल थे. इजराइल लद्दाख के लिए सबसे बड़ा विदेशी स्रोत बाजार बना रहा, इसके बाद थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, वियतनाम, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, रूस, इटली, साउथ कोरिया और स्पेन का स्थान रहा, जो इस गंतव्य की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय पहुंच को दिखाता है.