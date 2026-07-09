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लद्दाख में विदेशी पर्यटकों की संख्या दोगुनी, जून में पहुंचे 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट, जानें जम्मू कश्मीर का हाल

जून में लद्दाख में विदेशी टूरिस्ट की संख्या में 99 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई. जानें जम्मू कश्मीर का हाल.

Ladakh Sees 99 Percent Jump in Foreign Tourists in June as Travel Rebounds
लद्दाख में पैंगोंग त्सो लेक (फाइल फोटो) (AFP)
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By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : July 9, 2026 at 2:40 PM IST

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श्रीनगर: लद्दाख में पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है. खबर के मुताबिक, यहां जून के महीने में विदेशी पर्यटकों की संख्या एक साल पहले से लगभग दोगुनी हो गई है. इससे पता चलता है कि, लद्दाख की खूबसूरत वादियों के प्रति पर्यटकों का आकर्षण बढ़ा है.

जबकि पड़ोसी जम्मू और कश्मीर सिर्फ आगंतुकों की संख्या के बजाय, इस क्षेत्र में टिके रहने के लिए पर्यटन रणनीति बदलना चाहता है. लद्दाख प्रशासन के जारी आधिकारिक डेटा से पता चला है कि जून 2026 में 6,680 विदेशी पर्यटक केंद्र शासित प्रदेश आए, जबकि पिछले साल इसी महीने 3,349 पर्यटक आए थे.

वहीं, 99.46 प्रतिशत की यह बढ़ोतरी हाल के सालों में सबसे ज्यादा महीने की बढ़ोतरी में से एक है और यह लद्दाख के पहाड़ों, मठों, एडवेंचर स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक अनुभव में दुनिया भर की बढ़ती दिलचस्पी को दिखाता है.

लद्दाख में कुल पर्यटकों की संख्या को देखें तो पता चलता है कि, यहां पर्यटकों की आवाजाही में अच्छी बढ़ोतरी हुई है. जून में कुल 1,07,740 पर्यटक लद्दाख आए, जो जून 2025 में आए 75,089 से 43.48 प्रतिशत ज्यादा है. प्रशासन ने कहा कि यह तेजी साल के पहले छह महीनों तक जारी रही.

जनवरी और जून 2026 के बीच, लद्दाख में 2,25,286 टूरिस्ट आए, जिनमें 211,645 घरेलू यात्री और 13,641 विदेशी विजिटर शामिल थे. इजराइल लद्दाख के लिए सबसे बड़ा विदेशी स्रोत बाजार बना रहा, इसके बाद थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, वियतनाम, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, रूस, इटली, साउथ कोरिया और स्पेन का स्थान रहा, जो इस गंतव्य की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय पहुंच को दिखाता है.

लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने आने वालों में लगातार बढ़ोतरी का श्रेय केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा किए गए टूरिज्म सुधारों और आधारभूत संरचना में सुधार को दिया. सक्सेना ने कहा, "पर्यटन लद्दाख की अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत स्तंभ में से एक है और हमारे हजारों लोगों के लिए रोजी-रोटी का एक अहम स्रोत है. इस साल टूरिस्ट के आने में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी लद्दाख को एक खास, साल भर घूमने लायक पर्यटन गंतव्य बनाने की हमारी लगातार कोशिशों को दिखाती है, साथ ही यह भी पक्का करती है कि विकास टिकाऊ और पर्यावरण के लिए जिम्मेदार बना रहे."

उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी से होटल मालिकों, होमस्टे ऑपरेटरों, ट्रांसपोर्टरों, ट्रेकिंग गाइडों, कारीगरों और स्थानीय उद्यमियों के लिए नए आर्थिक मौके बन रहे हैं. प्रशासन ने टूरिज्म ग्रोथ का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने और सड़कों, एयर कनेक्टिविटी और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश पर जोर देने को भी दिया.

अधिकारियों ने कहा कि लद्दाख ने पिछले साल कई पॉलिसी उपाय शुरू किए हैं, जिनमें होटलों और गेस्ट हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा देना,विनियामक प्रक्रिया को आसान बनाना, कानूनी, सुरक्षा या प्रशासनिक नियमों की जटिलताओं को कम करना और निजी निवेश को बढ़ावा देना शामिल है.

प्रशासन ने विंटर टूरिज्म, वाइल्डलाइफ टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, एस्ट्रो-टूरिज्म, हाई-एल्टीट्यूड ट्रेकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देकर ट्रेडिशनल समर सीजन पर निर्भरता को कम करने की भी कोशिश की है. साथ ही टूरिज्म कैलेंडर को बढ़ाने के लिए खेल आयोजन और सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किए हैं.

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