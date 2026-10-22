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लद्दाख में पहले पंचायत चुनाव की घोषणा, 248 गांवों में 21 नवंबर को वोटिंग

लद्दाख में पहले पंचायत चुनाव की घोषणा, 21 नवंबर को 248 गांवों में होगी वोटिंग ( File Photo/ ANI )

श्रीनगर: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लंबे समय से रुके हुए पंचायत चुनाव नवंबर में होंगे. राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को इसकी घोषणा की. इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई.

राज्य चुनाव आयुक्त (SEC) सुधांशु पांडे ने कहा कि चुनाव 21 नवंबर को होंगे और मतगणना समेत पूरी प्रक्रिया 30 नवंबर से पहले पूरी हो जाएगी.