लद्दाख में पहले पंचायत चुनाव की घोषणा, 248 गांवों में 21 नवंबर को वोटिंग
लद्दाख के राज्य चुनाव आयुक्त सुधांशु पांडे ने कहा कि चुनाव 21 नवंबर को होंगे और पूरी प्रक्रिया 31 नवंबर तक पूरी हो जाएगी.
Published : October 22, 2026 at 3:58 PM IST
श्रीनगर: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लंबे समय से रुके हुए पंचायत चुनाव नवंबर में होंगे. राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को इसकी घोषणा की. इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई.
राज्य चुनाव आयुक्त (SEC) सुधांशु पांडे ने कहा कि चुनाव 21 नवंबर को होंगे और मतगणना समेत पूरी प्रक्रिया 30 नवंबर से पहले पूरी हो जाएगी.
अगस्त 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में यह पहला पंचायत चुनाव होगा. पिछला पंचायत चुनाव नवंबर 2018 में हुआ, तब लद्दाख पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य में था.
निर्वाचित निकाय और अनुच्छेद 371 के सुरक्षा उपायों को लेकर लद्दाख के संगठनों और गृह मंत्रालय (MHA) के बीच जारी असहमति के बीच 248 गांवों में पंचों और सरपंचों के चुनाव की घोषणा की गई है.
गृह मंत्रालय ने न तो पूर्ण राज्य का दर्जा और न ही विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश मंजूर किया है, बल्कि हिमालयी क्षेत्र के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक 'सुई जेनेरिस' मॉडल पेश किया है. हालांकि, 2023 से केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रहे लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) सहित लद्दाख के संगठनों ने इसका विरोध किया है.
पंचायतों के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण इस साल पूरा कर लिया गया था, जबकि नगर पालिका की मतदाता सूची में संशोधन अभी भी चल रहा है. राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना में कहा गया है कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है.
अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर पंचायती राज नियमावली, 1996 का नियम 7 (जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पर लागू होता है) पंचायत हलकों को सरपंचों और पंचों को चुनने का प्रावधान करता है.
चुनावी कार्यक्रम में कहा गया है कि चुनावों के लिए अधिसूचना प्रशासक और राज्य चुनाव आयोग द्वारा 26 अक्टूबर को जारी की जाएगी. नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 2 नवंबर है और नामांकन पत्रों की जांच 3 नवंबर को होगी. उम्मीदवार 5 नवंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे और 21 नवंबर को मतदान होगा. पूरी प्रक्रिया 31 नवंबर तक पूरी हो जाएगी.
राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, आदर्श आचार संहिता का पालन सभी राजनीतिक दलों द्वारा किया जाना चाहिए और किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए जो विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों के बीच मतभेद या आपसी नफरत पैदा करे या और अधिक बढ़ाए और तनाव का कारण बने.
राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए पूजा स्थलों के इस्तेमाल और बिना लिखित अनुमति के पोस्टर चिपकाने के लिए सरकारी या निजी संपत्तियों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है.
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