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लद्दाख में मुस्लिमों और बौद्धों के गठबंधन को बांटने की कोशिश? केडीए ने नए जिलों पर उठाये सवाल

श्रीनगरः लद्दाख में जिलों के पुनर्गठन के केंद्र सरकार के फैसले ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. कारगिल ब्लॉक का आरोप है कि इस कदम का उद्देश्य लेह और कारगिल की उन संस्थाओं की एकता को कमजोर करना है, जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग कर रही हैं.

27 अप्रैल को, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पांच नए जिले बनाए, जिससे इस क्षेत्र में कुल जिलों की संख्या सात हो गई है. प्रशासन का कहना है कि इससे 'लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं और लंबे समय से लंबित मांग' को पूरा किया गया है. इन तीन नए जिलों-नुब्रा, शाम और चांगथांग को लेह में शामिल किया गया है, जबकि कारगिल में केवल दो नए जिले, ज़ांस्कर और द्रास बनाए गए हैं.

लेकिन कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA), जो अपनी मांगों को लेकर बौद्ध बहुल लेह एपेक्स बॉडी के साथ मिलकर गृह मंत्रालय से बातचीत कर रहा है, इस फैसले को लद्दाख के मुसलमानों और बौद्धों के एकीकृत आंदोलन को "विभाजित करने का एक सोचा-समझा प्रयास" मानता है.

केडीए के वरिष्ठ सदस्य और राजनीतिक कार्यकर्ता सज्जाद कारगिली ने कहा, "हम स्वीकार करते हैं कि कारगिल क्षेत्र के द्रास और ज़ांस्कर जैसे क्षेत्रों की जिला बनाने की मांग लंबे समय से थी और हम उन्हें शामिल किए जाने का स्वागत करते हैं. लेकिन सरकार द्वारा अपनाया गया समग्र दृष्टिकोण गंभीर चिंताएं पैदा करता है. इस प्रक्रिया में क्षेत्रीय संवेदनशीलता, जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं और समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों की स्पष्ट रूप से अनदेखी की गई है."

2011 की जनगणना के अनुसार, दो जिलों- कारगिल और लेह वाले लद्दाख की कुल जनसंख्या 2,74,289 है. जिसमें लगभग 46.40 प्रतिशत मुस्लिम और 39.65 प्रतिशत बौद्ध हैं. कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) का नेतृत्व करने वाले असगर अली करबलाई का कहना है कि जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से कारगिल को दो और जिले मिले हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे नए जिले बनाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंडों से अनजान हैं.

ऐतिहासिक रूप से, दोनों जिले वैचारिक और राजनीतिक रूप से भिन्न रहे हैं, जहां कारगिल में मुस्लिम आबादी और लेह में बौद्धों का वर्चस्व है. फिर भी, भाजपा को छोड़कर दोनों जिलों के सभी धार्मिक और राजनीतिक दलों ने अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प लेते हुए एक गठबंधन बनाया है. ये दोनों समूह केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची सहित अपनी चार मांगों के लिए एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं.

लेह एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लाकुक ने कारगिल ब्लॉक की जायज चिंताओं को स्वीकार किया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने कारगिल के अपने साथियों से इन जिलों को लेकर अपनी शिकायतें गृह मंत्रालय के सामने उठाने को कहा है.

कारगिल में, सुरु और शकर चिक्टन जैसे दो दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों ने भी जिला बनाने के लिए केंद्र सरकार को अपना प्रतिवेदन दिया था. लेकिन सज्जाद कारगिली का कहना है कि बार-बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया है.