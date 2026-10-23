लद्दाख: हिल काउंसिल सीटों का परिसीमन शुरू, अब 52 से बढ़कर 100 होंगी सीटें
राज्य चुनाव आयुक्त ने नई परिषदों के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं तय करने के लिए 10 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं.
Published : October 23, 2026 at 3:14 PM IST
श्रीनगर: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में छह नए जिलों के गठन के साथ ही लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का काम शुरू हो गया है. राज्य चुनाव आयुक्त (SEC) सुधांशु पांडेय ने नई परिषदों के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं तय करने के लिए लोगों से 10 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं. इस काम के लिए आखिरी तारीख 2 नवंबर तय की गई है.
लद्दाख प्रशासन ने पहले के दो जिलों (कारगिल और लेह) को बांटकर आठ नए जिले बनाए हैं. चुनाव आयोग ने नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर, द्रास और संकू सहित सभी जिलों के लिए परिसीमन की यह प्रक्रिया शुरू कर दी है. लद्दाख के समूहों और केंद्र सरकार के बीच चल रही बातचीत में गतिरोध के बीच परिसीमन की यह प्रक्रिया लिए गए कई अहम फैसलों में से एक है.
21 अक्टूबर को लद्दाख चुनाव निकाय ने 21 नवंबर को पंचायत निकायों के लिए चुनाव कराने की घोषणा की. लद्दाख के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने हाल ही में LAHDC (संशोधन) विनियमन, 2026 को फिर से गठित किया और LAHDC कारगिल को भंग कर दिया.
हिमालयी क्षेत्र में आठ जिलों के विस्तार के साथ ही, परिषदों के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 52 से बढ़ाकर दोगुनी यानी 100 कर दी गई है. अब तक, लद्दाख में केवल दो परिषदें थीं- कारगिल और लेह में LAHDC. जहां कारगिल परिषद को हाल ही में भंग कर दिया गया था, वहीं लेह परिषद का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो गया था.
लद्दाख में पहली हिल काउंसिल (पहाड़ी परिषद) का गठन 1995 में लेह में हुआ था. जिसके बाद 2003 में कारगिल में इसका गठन किया गया. इन दोनों निर्वाचित निकायों के चुनाव हर पांच साल में होते हैं. प्रत्येक परिषद का नेतृत्व एक अध्यक्ष और कार्यकारी पार्षद (एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स) करते हैं. अध्यक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के दर्जे का होता है और कार्यकारी पार्षद राज्य मंत्री के बराबर होते हैं.
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, LAHDC चुनाव नियम, 2026 के नियम 3 (3) का हवाला देते हुए, चुनाव आयोग को पंचायत हल्कों और नगरपालिका वार्डों को बुनियादी इकाई मानकर प्रत्येक परिषद क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना चाहिए.
हालांकि, नियमों में कहा गया है कि किसी भी पंचायत हल्के या नगरपालिका वार्ड को दो या दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं बांटा जाना चाहिए. निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करते समय कई बातों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है, जिनमें भौगोलिक निरंतरता, क्षेत्र की सघनता, पंचायतों की सीमाएं, और जहां तक संभव हो यह सुनिश्चित करना शामिल है कि परिषद क्षेत्र के भीतर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता आबादी या कुल आबादी लगभग बराबर हो. इसके अलावा, निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्रफल और मौसम के कारण वहां पहुंचने में होने वाली दिक्कतों को भी ध्यान में रखने की बात कही गई है.
इसे भी पढ़ेंः