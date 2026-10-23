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लद्दाख: हिल काउंसिल सीटों का परिसीमन शुरू, अब 52 से बढ़कर 100 होंगी सीटें

लेह शहर और बौद्ध स्तूप का एरियल व्यू. ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 3 Min Read

श्रीनगर: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में छह नए जिलों के गठन के साथ ही लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का काम शुरू हो गया है. राज्य चुनाव आयुक्त (SEC) सुधांशु पांडेय ने नई परिषदों के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं तय करने के लिए लोगों से 10 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं. इस काम के लिए आखिरी तारीख 2 नवंबर तय की गई है.

लद्दाख प्रशासन ने पहले के दो जिलों (कारगिल और लेह) को बांटकर आठ नए जिले बनाए हैं. चुनाव आयोग ने नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर, द्रास और संकू सहित सभी जिलों के लिए परिसीमन की यह प्रक्रिया शुरू कर दी है. लद्दाख के समूहों और केंद्र सरकार के बीच चल रही बातचीत में गतिरोध के बीच परिसीमन की यह प्रक्रिया लिए गए कई अहम फैसलों में से एक है.