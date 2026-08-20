लद्दाख में खिलाड़ियों के लिए 4% सरकारी नौकरियां आरक्षित, क्यों महत्वपूर्ण है यह नीति, जानें
खिलाड़ियों और खेल प्रशासकों ने लद्दाख में ग्रुप-C सरकारी पदों पर सीधी भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण का स्वागत किया है.
Published : August 20, 2026 at 4:01 PM IST
श्रीनगर: लद्दाख ने ग्रुप C सरकारी पदों पर सीधी भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) की शुरुआत की है, जो केंद्र शासित प्रदेश में खेलों को एक व्यावहारिक करियर विकल्प के रूप में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बड़ा नीतिगत बदलाव है. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा स्वीकृत यह निर्णय, नए अधिसूचित लद्दाख खेल नीति, 2026 का हिस्सा है.
यह आरक्षण लद्दाख प्रशासन के अंतर्गत गैर-राजपत्रित ग्रुप C पदों पर लागू होगा और उन पात्र खिलाड़ियों कों मिलेगा जो योग्यता परीक्षाओं सहित भर्ती आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिभाशाली युवा रोजगार और वित्तीय स्थिरता की चिंताओं के कारण अपने खेल करियर को न छोड़ें.
नए आरक्षण का क्या मतलब है?
4% कोटा को एक क्षैतिज आरक्षण के रूप में पेश किया गया है. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्गों जैसी सामाजिक श्रेणियों पर आधारित ऊर्ध्वाधर आरक्षण (vertical reservations) के उलट, एक क्षैतिज आरक्षण सभी श्रेणियों में लागू होता है.
Proud to announce a historic milestone for our youth!— LG Ladakh (@lg_ladakh) August 19, 2026
Ladakh is now the first UT in India to provide a statutory 4% reservation for Outstanding Sportspersons in government jobs for Group 'C' Non-Gazetted posts.
Along with assured scholarships, cash incentives, and modern… pic.twitter.com/ZeX49Zjxdp
इसका अर्थ यह है कि कोटा के तहत चुना गया कोई भी खिलाड़ी उसकी अपनी सामाजिक श्रेणी में ही गिना जाएगा. यह आरक्षण महिलाओं, दिव्यांगजनों और दूसरे विशेष वर्गों के लिए मिलने वाले कोटे की तरह ही काम करता है.
यह नीति एथलीटों के लिए सरकारी नौकरियों के एक निश्चित हिस्से के लिए प्रतिस्पर्धा करने का एक समर्पित मार्ग बनाती है, साथ ही सामान्य भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना जारी रखती है.
बुधवार को आरक्षण की घोषणा करते हुए, उपराज्यपाल सक्सेना ने इसे एक व्यापक प्रयास का हिस्सा बताया ताकि प्रतिभाशाली युवाओं को खेल की आकांक्षाओं और वित्तीय सुरक्षा के बीच किसी एक को न चुनना पड़े.
उन्होंने कहा, "इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लद्दाख का कोई भी प्रतिभावान युवा वित्तीय सहायता या भविष्य के रोजगार को लेकर चिंताओं के कारण अपने खेल संबंधी सपनों को छोड़ने के लिए मजबूर न हो, और खेल में उत्कृष्टता गर्व तथा एक सुरक्षित करियर दोनों का मार्ग बने."
उपराज्यपाल ने आगे कहा कि प्रशासन एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बना रहा है जहां परिवारों पर बिना किसी वित्तीय बोझ के प्रतिभाओं को "मान्यता दी जाएगी, उन्हें सहेजा जाएगा और पुरस्कृत किया जाएगा, जिसके लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण, छात्रवृत्ति, नकद प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे का विकास, वैज्ञानिक कोचिंग और करियर के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं.
उत्कृष्ट खिलाड़ी कौन माना जाता है?
अधिसूचित नियमों के तहत, पात्रता उन खिलाड़ियों तक विस्तारित होती है जिन्होंने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया है.
इस श्रेणी में सीनियर और जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के पदक विजेता, 18 साल से अधिक आयु के खेलो इंडिया यूथ गेम्स के प्रतिभागी, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पदक विजेता शामिल हैं. मान्यता प्राप्त इंटर-यूनिवर्सिटी प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी भी पात्र हैं.
प्रशासन ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रावधानों के अनुसार योग्य शतरंज खिलाड़ियों को भी शामिल किया है.
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक आवेदक की सर्वोच्च खेल उपलब्धि के आधार पर एक खेल योग्यता सूची (Sports Merit List) तैयार की जाएगी. इंटरनेशनल मेडल विजेताओं को सबसे अधिक वेटेज (भार) मिलेगा, उसके बाद राष्ट्रीय चैंपियनशिप, राष्ट्रीय खेलों, विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं और खेलो इंडिया आयोजनों की उपलब्धियों का स्थान होगा.
लद्दाख के लिए यह नीति क्यों महत्वपूर्ण है?
लद्दाख ने ऐसे एथलीट दिए हैं जिन्होंने मुश्किल इलाके, कठोर सर्दियों और सीमित खेल बुनियादी ढांचे के बावजूद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा की है. इस क्षेत्र को आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और स्कीइंग जैसे शीतकालीन खेलों के लिए पहचान मिली है, जबकि एथलीटों ने तीरंदाजी, एथलेटिक्स और मार्शल आर्ट में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है.
हालांकि, कई एथलीटों के लिए, खेलों में सफलता हमेशा वित्तीय सुरक्षा में नहीं बदली है.
लद्दाख विमेंस आइस हॉकी फाउंडेशन की अध्यक्ष, भारतीय महिला आइस हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और खेल श्रेणी में पहली केंद्र शासित प्रदेश पुरस्कार विजेता रिनचेन डोल्मा (Rinchen Dolma) ने आरक्षण को महत्वपूर्ण कदम बताया. उन्होंने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "मैं लद्दाख में खिलाड़ियों के लिए 4% आरक्षण को बहुत ही सकारात्मक कदम के रूप में देखती हूं. इससे एथलीटों का आत्मविश्वास और नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी, और मेरा मानना है कि यह अधिक युवाओं को खेल को गंभीरता से लेने और पेशेवर रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है."
उन्होंने कहा, "एथलीटों के लिए यह जानना एक बड़ा प्रोत्साहन है कि उनकी कड़ी मेहनत से करियर के अवसर मिल सकते हैं."
भारत की पहली महिला नेशनल आइस हॉकी टीम की संस्थापक सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख महिला टीम की उप-कप्तान पद्मा चोरोल ने कहा कि यह घोषणा एथलीटों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित मान्यता की तरह महसूस हुई.
उन्होंने कहा, "यह वास्तव में बहुत अच्छी खबर है, और किसी तरह ऐसा लगता है जैसे लंबे समय के बाद आखिरकार लद्दाख में खेल के क्षेत्र में एक नई शुरुआत हो रही है."
उन्होंने कहा, "हमने पूरे जोश के साथ मेहनत की, लेकिन लंबे समय तक हमें वह पहचान या मौके नहीं मिले जिसके हम हकदार थे. अब, मुझे सच में लगता है कि खेलों को आखिरकार वह विशेष ध्यान मिल रहा है जिसकी हमें बहुत जरूरत थी."
लद्दाख की तुलना बाकी भारत से कैसे की जाती है?
भारत के कई राज्य सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी संगठनों में स्पोर्ट्स कोटा देते हैं. हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्य लंबे समय से खेलों में कामयाबी को इनाम देने के लिए नौकरी में छूट और आरक्षण दे रहे हैं.
हरियाणा, खासकर मेडल जीतने वाले एथलीटों को सरकारी नौकरी, कैश इनाम और प्रमोशन देने के लिए जाना जाता है. ओडिशा ने खास स्पोर्ट्स कैडर बनाए हैं और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया है. कई राज्य खिलाड़ियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सीटें भी आरक्षित करते हैं.
लद्दाख के इस कदम को जो बात खास बनाती है, वह प्रशासन का यह दावा है कि वह ग्रुप 'सी' के सरकारी पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए तय और अधिसूचित 4% आरक्षण देने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है. यह नीति सिर्फ विवेक पर आधारित नियुक्तियों या प्रोत्साहन योजनाओं पर निर्भर रहने के बजाय एक स्पष्ट फ्रेमवर्क तैयार करती है.
क्या सरकारी नौकरियां खेल संस्कृति बनाने में मदद कर सकती हैं?
विशेषज्ञों का कहना है कि खेलों में हिस्सा लेने को बढ़ावा देने में नौकरी के मौके बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां परिवार अक्सर स्थिर करियर को प्राथमिकता देते हैं. सरकारी नौकरियों से एक निश्चित आय, सामाजिक सुरक्षा और दीर्घकालिक करियर के मौके मिलते हैं. इस तरह के प्रोत्साहन एथलीटों पर तत्काल रोजगार के पक्ष में प्रशिक्षण छोड़ने के दबाव को कम कर सकते हैं.
उनका कहना है कि दूरदराज के गांवों के एथलीटों के लिए, करियर पथ का आश्वासन माता-पिता को अपने बच्चों द्वारा प्रतिस्पर्धी स्तर पर खेलों को अपनाने का समर्थन करने के लिए भी राजी कर सकता है.
चोरोल का मानना है कि आरक्षण से युवा एथलीटों में आत्मविश्वास बढ़ सकता है.
उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "ग्रुप C पदों में 4% क्षैतिज आरक्षण बहुत ही सकारात्मक कदम है क्योंकि इससे एथलीटों को सुरक्षा और आत्मविश्वास मिल सकता है कि उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण एक स्थिर करियर भी दिला सकते हैं. इससे निश्चित रूप से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा और ज्यादा युवा लोग खेलों को गंभीरता से लेने और इसे प्रोफेशनली करने के लिए प्रोत्साहित होंगे."
नई आरक्षण नीति का स्वागत करते हुए, कई एथलीटों ने यह भी कहा है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वालों को ग्रुप C पोस्ट से आगे भी मौके मिलने चाहिए.
डोल्मा ने कहा कि प्रशासन को उन एथलीटों के लिए उपयुक्त ग्रुप B अवसरों पर विचार करना चाहिए जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है. चोरोल ने लद्दाख को राष्ट्रीय गौरव दिलाने वाले एथलीटों को अधिक सम्मान देने की भी मांग की.
अभी भी चुनौतियां बाकी हैं?
खिलाड़ियों और खेल प्रशासकों का मानना है कि सिर्फ रोजगार के प्रोत्साहन से लद्दाख में स्पोर्ट्स से जुड़ी संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान नहीं हो सकता है.
केंद्र शासित प्रदेश का अधिक ऊंचाई वाला भूगोल, कम आबादी और लंबी सर्दियां अनोखी मुश्किलें पैदा करती हैं. कई खिलाड़ी सीमित सुविधाओं के साथ अभ्यास करते हैं और उन्हें प्रतियोगिताओं तथा कोचिंग कैंप के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है.
डोल्मा ने कहा कि बुनियादी ढांचा और जोखिम प्रमुख चिंताएं बनी हुई हैं. उन्होंने कहा, "मेरे अनुभव से, लद्दाख में खिलाड़ियों के सामने सीमित बुनियादी ढांचा, विशेष कोचिंग और उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं का नियमित अनुभव अब भी बड़ी चुनौतियां हैं. हमें बेहतर खेल बुनियादी ढांचा, योग्य कोच, उचित उपकरण, नियमित प्रतियोगिताएं और वित्तीय सहायता भी चाहिए."
उन्होंने कहा, "मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, खासकर उचित उपकरण की कमी. हमारे पास अक्सर अपना उपकरण नहीं होता था और हमें लड़कों की टीम से उधार लेना पड़ता था, लेकिन इन मुश्किलों ने मुझे खेलना जारी रखने और आइस हॉकी में महिलाओं के लिए जगह बनाने का और पक्का इरादा दिलाया."
चोरोल ने भी ऐसे ही विचार साझा किए और खेल विज्ञान सहायता, प्रशिक्षण सुविधाओं और प्रतिस्पर्धा के अवसरों की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "सिर्फ रोजगार के प्रोत्साहन से एक टिकाऊ खेल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण नहीं हो सकता है. हमें बेहतर खेल बुनियादी ढांचा, योग्य कोच, नियमित प्रतियोगिताएं, उचित प्रशिक्षण और उपकरणों तक पहुंच, खेल विज्ञान और फिटनेस सहायता, और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एथलीटों को अधिक अवसरों की जरूरत है.
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