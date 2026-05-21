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लद्दाख के होटलों को मिला 'उद्योग' का दर्जा, कम बिजली दर समेत कई फायदे मिलेंगे

लद्दाख के उपराज्यपाल के इस फैसले से होटल कम बिजली दरों, रियायती ऋण, संपत्ति कर छूट और अन्य औद्योगिक प्रोत्साहनों के लिए पात्र हो जाएंगे.

Ladakh hotels gets industry status, eligible for lower utility tariffs and concessions
लद्दाख के होटलों को मिला 'उद्योग' का दर्जा, कम बिजली दर समेत कई फायदे मिलेंगे (File Photo/ ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 21, 2026 at 10:42 AM IST

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श्रीनगर: लद्दाख के उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को पंजीकृत होटलों और गेस्ट हाउस को 'उद्योग' का दर्जा देने की मंजूरी दे दी. इस फैसले से केंद्र शासित प्रदेश में संचालित होने वाले होटल और गेस्ट हाउस कम यूटिलिटी टैरिफ और रियायतों के लिए पात्र हो जाएंगे. उपराज्यपाल के इस कदम से टूरिज्म सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

यह आदेश केंद्र शासित प्रदेश में 1 जून, 2026 से लागू होगा. एक अधिकारी ने कहा कि इस कदम से वे कम बिजली और पानी की दरों, रियायती ऋण, संपत्ति कर छूट और अन्य औद्योगिक प्रोत्साहनों के लिए पात्र हो जाएंगे.

नए सुधार के अनुसार, इन जगहों पर बिजली की कीमत अब 5.49 रुपये प्रति यूनिट के मुकाबले 4.10 रुपये प्रति यूनिट होगी, जबकि औद्योगिक जल का रेट 28-46 रुपये प्रति किलोलीटर के मुकाबले 26-29 रुपये प्रति किलोलीटर के बीच होगा. अधिकारी ने कहा कि इस पॉलिसी से परिचालन लागत कम होने, निवेश आने और खासकर सर्दियों में इस सेक्टर में हजारों नौकरियां मिलने की उम्मीद है.

इसमें 1,257 होटल और गेस्ट हाउस शामिल होंगे, जिनमें लेह में 1,078 और करगिल में 179 होटल शामिल हैं. इनमें से ज्यादातर गर्मियों में चलती हैं और कड़ाके की सर्दियों में बंद हो जाती हैं, जब ठंडा रेगिस्तान पर्यटकों के लिए लगभग बंद हो जाता है क्योंकि पारा माइनस 20 डिग्री तक गिर जाता है.

अधिकारी ने बताया कि होटलों और गेस्ट हाउस के सत्यापन के बाद पर्यटन विभाग इस स्कीम को लागू करेगा.

उपराज्यपाल सक्सेना ने कहा, "लद्दाख में सतत आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में काफी संभावना है." उन्होंने कहा कि इस सुधार से पर्यटकों का अनुभव भी बेहतर होगा और लद्दाख को सस्टेनेबिलिटी, कल्चर और हॉस्पिटैलिटी पर आधारित एक वैश्विक स्तर के पर्यटन स्थल के तौर पर और मजबूती मिलेगी.

ऑल लद्दाख होटल और गेस्ट हाउस एसोसिएशन समेत पर्यटन से जुड़े लोग, खासकर सर्दियों के दौरान ज्यादा कमर्शियल यूटिलिटी टैरिफ से राहत चाहते थे.

उपराज्यपाल सक्सेना ने कहा, "मुझे विश्वास है कि इस लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने और इसके परिणामस्वरूप प्रोत्साहनों से लद्दाख में होटल उद्योग के विकास में तेजी आएगी, जो पर्यटकों की लगातार बढ़ती जरूरतों को पूरा करेगा."

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