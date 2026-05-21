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लद्दाख के होटलों को मिला 'उद्योग' का दर्जा, कम बिजली दर समेत कई फायदे मिलेंगे

लद्दाख के होटलों को मिला 'उद्योग' का दर्जा, कम बिजली दर समेत कई फायदे मिलेंगे ( File Photo/ ETV Bharat )

श्रीनगर: लद्दाख के उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को पंजीकृत होटलों और गेस्ट हाउस को 'उद्योग' का दर्जा देने की मंजूरी दे दी. इस फैसले से केंद्र शासित प्रदेश में संचालित होने वाले होटल और गेस्ट हाउस कम यूटिलिटी टैरिफ और रियायतों के लिए पात्र हो जाएंगे. उपराज्यपाल के इस कदम से टूरिज्म सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

यह आदेश केंद्र शासित प्रदेश में 1 जून, 2026 से लागू होगा. एक अधिकारी ने कहा कि इस कदम से वे कम बिजली और पानी की दरों, रियायती ऋण, संपत्ति कर छूट और अन्य औद्योगिक प्रोत्साहनों के लिए पात्र हो जाएंगे.

नए सुधार के अनुसार, इन जगहों पर बिजली की कीमत अब 5.49 रुपये प्रति यूनिट के मुकाबले 4.10 रुपये प्रति यूनिट होगी, जबकि औद्योगिक जल का रेट 28-46 रुपये प्रति किलोलीटर के मुकाबले 26-29 रुपये प्रति किलोलीटर के बीच होगा. अधिकारी ने कहा कि इस पॉलिसी से परिचालन लागत कम होने, निवेश आने और खासकर सर्दियों में इस सेक्टर में हजारों नौकरियां मिलने की उम्मीद है.

इसमें 1,257 होटल और गेस्ट हाउस शामिल होंगे, जिनमें लेह में 1,078 और करगिल में 179 होटल शामिल हैं. इनमें से ज्यादातर गर्मियों में चलती हैं और कड़ाके की सर्दियों में बंद हो जाती हैं, जब ठंडा रेगिस्तान पर्यटकों के लिए लगभग बंद हो जाता है क्योंकि पारा माइनस 20 डिग्री तक गिर जाता है.

अधिकारी ने बताया कि होटलों और गेस्ट हाउस के सत्यापन के बाद पर्यटन विभाग इस स्कीम को लागू करेगा.