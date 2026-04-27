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गृह मंत्री के दौरे से पहले लद्दाख को पांच नए जिले मिले, LG विनय सक्सेना का ऐलान

लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने पांच जिलों के निर्माण के लिए नोटिफिकेशन को मंजूरी देने के फैसले की घोषणा की, जिससे ‘लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं और लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई’. इसके अलावा उन्होंने इस फैसले को शासन को नागरिकों के करीब लाने के अलावा, विकास, रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर भी पैदा करने वाला बताया.

श्रीनगर: यहां लद्दाख के उपराज्यपाल ने पांच नए जिलों के गठन की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश के कुल जिलों की संख्या मौजूदा दो से बढ़कर सात हो गई है.

यह गृह मंत्री अमित शाह के एक मई को केंद्र शासित प्रदेश में गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए दो दिन के दौरे से पहले हुआ है. पिछले महीने पदभार संभालने वाले सक्सेना ने कहा, “यह डेवलपमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और खुशहाल लद्दाख के विज़न के मुताबिक है.”

उपराज्यपाल ने अधिसूचना को दी मंजूरी

उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक दिन. मैंने लद्दाख में पांच नए जिलों के गठन की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है, जिससे लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं और लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया जा रहा है. नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास - इन पांच नए जिलों के गठन के साथ, लद्दाख में अब दो के बजाय सात जिले हो जाएंगे. यह विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के विजन के अनुरूप है."

मजबूत होगा शासन

उपराज्यपाल ने आगे लिखा, "गृह मंत्रालय द्वारा अगस्त 2024 में गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पहले ही अनुमोदित यह परिवर्तनकारी निर्णय जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करेगा, प्रशासन का विकेंद्रीकरण करेगा और लद्दाख के लोगों, विशेष रूप से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वालों को सार्वजनिक सेवाओं की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित करेगा."

एलजी ने बताया ऐतिहासिक निर्णय

अपनी पोस्ट में एलजी ने आगे लिखा, "नए जिलों का गठन, शासन को नागरिकों के करीब लाने के अलावा, विकास, रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर भी पैदा करेगा. मैं इस ऐतिहासिक निर्णय से लद्दाख के प्रत्येक नागरिक को लाभान्वित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता हूं, क्योंकि हम सब मिलकर एक उज्जवल, मजबूत और अधिक समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं."

नए जिलों के नोटिफिकेशन की सज्जाद कारगिली ने की तारीफ

कारगिल डेवलपमेंट अलायंस के एक वरिष्ठ सदस्य सज्जाद कारगिली ने नए ज़िलों को नोटिफ़ाई करने के फैसले की तारीफ़ की. उन्होंने कहा, “यह एक पॉज़िटिव डेवलपमेंट है. कारगिल सांगो और शकर-चिकित्सक में भी यह मांग है कि उन्हें भी जिले का दर्जा दिया जाए. हमें उम्मीद है कि उनकी मांग पर ध्यान दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने गृह मंत्रालय को अपनी बात रखी है.”

कारगिली ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री के लद्दाख दौरे के दौरान उनसे राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची समेत अपनी मांगों पर सीधी बातचीत की मांग की है. गृह मंत्रालय (MHA) और लेह लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के बीच बातचीत, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के लिए आंदोलन को लीड कर रहे दो मुख्य ग्रुप हैं, 4 फरवरी को हुई पिछली मीटिंग के बाद से रुकी हुई है. लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक दिन पहले घोषणा की कि बातचीत अगले महीने फिर से शुरू होगी, और कहा कि 22 मई को सब-कमेटी के साथ मीटिंग बुलाई जाएगी.

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