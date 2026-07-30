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लद्दाख में मैत्रेय बुद्ध रॉक कार्विंग समेत 23 स्थल संरक्षित धरोहर स्मारक घोषित

लद्दाख दक्षिण और मध्य एशिया में प्रागैतिहासिक शैल कला के एक विशाल संग्रह का घर है.

Ladakh declares 23 sites including Maitreya Buddha Rock Carvings, petroglyphs as protected heritage
शार्नोस में पेट्रोग्लिफ स्थल (Special Arrangement)
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By Moazum Mohammad

Published : July 30, 2026 at 8:01 PM IST

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श्रीनगर: पेट्रोग्लिफ स्थल (Petroglyph sites) और मैत्रेय बुद्ध की शैल नक्काशी (रॉक-कट मूर्तियां) उन 23 स्थलों में शामिल हैं जिन्हें लद्दाख में धरोहर स्थल घोषित किया गया है क्योंकि वे अनियमित पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण गंभीर खतरे में थे.

एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि ये स्थल अब जम्मू और कश्मीर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत संरक्षित स्मारक होंगे.

लद्दाख दक्षिण और मध्य एशिया में प्रागैतिहासिक शैल कला (Prehistoric Rock Art) के एक विशाल संग्रह का घर है. पेट्रोग्लिफ प्रागैतिहासिक चित्र या नक्काशी हैं जो चट्टान की सतहों पर उकेरी या उत्कीर्ण की जाती हैं. पिछले कुछ वर्षों में, अनियमित पर्यटन और तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास के कारण ये स्थल तेजी से खतरे में आ गए हैं, जिससे प्रशासन को भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया है. यह पार्क लेह में सिंधु नदी के तट पर बनेगा.

अधिकारी ने कहा कि इन स्मारकों को अब अधिनियम के नियमों के तहत कानूनी सुरक्षा मिलेगी, जिससे लद्दाख प्रशासन उनके बचाव के लिए कदम उठा सकेगा और कब्जे को रोक सकेगा. साथ ही, इससे उन्हें उन गतिविधियों को विनियमित करने की इजाजत मिलेगी जो उनकी बनावट को खतरे में डाल सकती हैं और उनकी ऐतिहासिक पहचान को बचाए रख सकेगी.

मैत्रेय बुद्ध की प्रसिद्ध शैल नक्काशी
मैत्रेय बुद्ध की प्रसिद्ध शैल नक्काशी (Special Arrangement)

इस घोषणा का उद्देश्य लद्दाख में विरासत बचाने की कोशिशों को मजबूत करना है. इसके लिए इन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी, उनके व्यवस्थित बचाव और जीर्णोद्धार में मदद की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाली पीढ़ियों को ये स्मारक उनके असली रूप और शान के साथ विरासत में मिलें.

लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा, "लद्दाख के पुराने मठ, किले, गुफाएं, पेट्रोग्लिफ और चट्टानों पर की गई नक्काशी हमारी समृद्ध सभ्यता की विरासत और सांस्कृतिक पहचान के अनमोल सबूत हैं. इनका बचाव सिर्फ स्मारकों की सुरक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे लोगों की सामूहिक यादों को सुरक्षित रखने के बारे में भी है."

लद्दाख के हुंडर में स्थित ओनपो की ध्यान गुफा
लद्दाख के हुंडर में स्थित ओनपो की ध्यान गुफा (Special Arrangement)

उन्होंने कहा कि इन्हें संरक्षित स्मारक घोषित करने से इनके वैज्ञानिक संरक्षण, दस्तावेजीकरण और स्थायी प्रबंधन के लिए एक मजबूत संस्थागत नींव तैयार होगी.

सक्सेना ने कहा, "यह पहल लद्दाख की अनमोल विरासत को बचाने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखाती है, साथ ही जिम्मेदार सांस्कृतिक पर्यटन, शोध और हमारी अनोखी ऐतिहासिक विरासत के बारे में लोगों में अधिक जागरुकता को बढ़ावा देती है."

संरक्षित धरोहर स्थल
अधिसूचित स्थलों में शार्नोस में पेट्रोग्लिफ साइट, सिंधु घाट के पास शे में मैत्रेय बुद्ध रॉक कार्विंग, तिंगमोसगांग किला (Tingmosgang Fort), सासपोल में पुरानी गुफाएं, डोमखर, लेहडो, अलची और मुर्गी में पेट्रोग्लिफ साइट्स; स्टोंगडे गोंपा, हुंडर में ओनपो की मेडिटेशन गुफा; हुंडर गुफा, देचेन त्सोमो खार (किला), स्टाम्पुक गुफा, चंबा रॉक कार्विंग, जोंग चंबा (मैत्रेय बुद्ध की रॉक कार्विंग), हुंडर में रॉक-कार्व्ड बुद्ध स्टैच्यू; डिगर में रिगसम गोंबो रॉक कार्विंग; डिगर में चंबा कार्पो (सफेद मैत्रेय बुद्ध), टोकपो, डिग्गा में चंबा रॉक कार्विंग; डिगर में फोलोंग सिंगे (बोल्डर जैसा शेर का चेहरा); सुमूर किला, योरबाल्टक, करगिल में रॉक इंस्क्रिप्शन और करगिल में मंगमोर में पेट्रोग्लिफ साइट शामिल हैं.

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