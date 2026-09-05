लद्दाख के किसानों की चमकेगी किस्मत! सिंधु और सुरु नदी पर बनेंगे 36 चेक डैम
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने जल संकट को दूर करने को 36 चेक डैम बनाने का प्रस्ताव केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को भेजा है.
Published : September 5, 2026 at 1:46 PM IST
श्रीनगरः लद्दाख के कुछ हिस्सों में किसानों को जल्द ही सिंचाई के लिए बेहतर और भरोसेमंद पानी मिल सकेगा. केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन लेह और कारगिल में 36 चेक डैम (छोटे बांध) बनाने की योजना पर काम कर रहा है. जिससे क्षेत्र की नदियों और ग्लेशियरों के पिघलने वाले पानी को बेकार बहने से रोका जा सकेगा और उसका सही इस्तेमाल किया जा सकेगा.
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को भेजे गए इस प्रस्ताव में लेह के लिए 7 हिमालयन रॉक चेक डैम और कारगिल के लिए 29 रीइन्फर्स्ड सीमेंट कंक्रीट (RCC) चेक डैम या वियर (छोटे बांध) शामिल हैं. इन परियोजनाओं पर 56 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आने का अनुमान है. इन्हें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है.
लद्दाख प्रशासन का कहना है कि इन प्रस्तावित बांधों से 18,600 एकड़ से अधिक जमीन की सिंचाई करने में मदद मिल सकती है. इससे मौजूदा सिंचाई प्रणालियों में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और उन इलाकों का भी विस्तार होगा जहां सिंचाई की पक्की सुविधा है.
यह प्रस्ताव सिंधु नदी पर पत्थरों के चेक डैम बनाने के सफल प्रयोग के बाद तैयार किया गया है. इसमें उपशी में बनाया गया एक शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट शामिल है, जिसने यह दिखाया कि कैसे पानी बचाने के बेहद आसान तरीके भी इस ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाके के किसानों की बड़ी मदद कर सकते हैं.
उपशी में सिंधु नदी के एक कम गहरे हिस्से पर प्राकृतिक पत्थरों का उपयोग करके एक चेक डैम बनाया गया है, जिसमें सीमेंट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है. इस बांध ने नदी के जल स्तर को लगभग 10 फीट तक बढ़ा दिया है. इसके कारण पानी को आसानी से इगू-फे सिंचाई नहर में मोड़ा जा सका है, जो खेतों तक पानी पहुंचाती है.
यह परियोजना वसंत ऋतु में बुआई के समय किसानों के सामने आने वाली एक बड़ी समस्या का समाधान करती है. इस मौसम में सिंधु नदी का जल स्तर इतना कम हो जाता है कि पंपों के जरिए पर्याप्त पानी खींचना मुश्किल हो जाता है, खासकर उन इलाकों में जहां नदी गहरी घाटियों से होकर बहती है.
नदी पर निर्भर किसानों के लिए इसका नतीजा यह होता है कि ठीक उसी समय सिंचाई के पानी की कमी हो जाती है जब फसलों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है. इस रॉक चेक डैम की भंडारण क्षमता लगभग 4 करोड़ लीटर है, जिससे पानी को तुरंत बह जाने से रोककर रखा जा सकता है और उसे खेतों की तरफ मोड़ा जा सकता है.
प्रशासन ने कहा कि इस शुरुआती प्रोजेक्ट ने दिखाया है कि कम बुनियादी ढांचे की मदद से भी पानी की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है. प्रशासन के प्रस्ताव के अनुसार, लेह के लिए 7 हिमालयन रॉक चेक डैम की योजना है, जहां मुख्य रूप से सिंधु नदी के पानी का उपयोग किया जाएगा. वहीं, कारगिल में 29 आरसीसी चेक डैम या वियर बनाने का प्रस्ताव है, जिन्हें वहां की खेती की जरूरतों और पानी की कमी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.
प्रशासन ने कहा कि इन परियोजनाओं से सिंधु और सुरु नदियों के उस बड़े हिस्से को रोका और इकट्ठा किया जा सकेगा जो अभी बिना इस्तेमाल के बह जाता है. जल शक्ति मंत्रालय को सौंपी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) के अनुसार, इन प्रस्तावित 36 बांधों से 18,600 एकड़ से अधिक जमीन को सिंचाई की सुविधा मिल सकती है.
प्रशासन के मुताबिक, कारगिल में इस काम में तब और तेजी आई जब उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) विनय कुमार सक्सेना ने इस क्षेत्र का दौरा किया और वहां के पानी के संकट और ग्रामीणों की मांगों पर ध्यान दिया. प्रशासन ने यह भी बताया कि पानी बचाने की इस मुहिम के तहत लद्दाख में 5 हिमालयन रॉक चेक डैम पहले ही पूरे किए जा चुके हैं.
इन शुरुआती प्रोजेक्ट्स ने नदी के कम गहरे हिस्सों में औसतन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लीटर पानी जमा करने की क्षमता बनाई है. इसके साथ ही इन्होंने यह भी साबित किया है कि पानी के बहाव में बदलाव आने पर भी ये बांध मजबूत और टिके रहते हैं. प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, मई के महीने में सिंधु नदी का बहाव लगभग 25 क्यूसेक था, जो अगस्त आते-आते बढ़कर करीब 200 क्यूसेक हो गया.
बहाव में इस बढ़ोतरी के बावजूद, प्रशासन ने कहा कि इन रॉक चेक डैमों ने पानी के बढ़ते दबाव का सफलतापूर्वक सामना किया. प्रशासन के अनुसार, तीन पायलट रॉक चेक डैमों ने मौजूदा सिंचाई नहरों में पानी की उपलब्धता को बढ़ाया और खेती योग्य क्षेत्र को 30% तक बढ़ा दिया.
इन बेहतर नतीजों से उत्साहित होकर केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन ने और अधिक परियोजनाओं के लिए मंजूरी मांगी है. लद्दाख में बड़े पैमाने पर ग्लेशियर हैं और यहां भारी मात्रा में बर्फ और ग्लेशियर पिघलने का पानी मिलता है, लेकिन वर्तमान में उस पानी का एक बड़ा हिस्सा खेती के लिए इस्तेमाल हुए बिना ही बह जाता है.
प्रशासन ने बताया कि क्षेत्र के वार्षिक बर्फ और ग्लेशियर पिघलने के पानी का वर्तमान में 1% से भी कम हिस्सा इस्तेमाल हो पाता है. यह अंतर इस क्षेत्र में कृषि के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि यहां मौसम के हिसाब से पानी की उपलब्धता में बहुत बड़ा बदलाव आता है.
लद्दाख प्रशासन ने कहा कि इन नई परियोजनाओं का उद्देश्य पानी के तेज बहाव वाले दिनों में पानी को बचाना है, ताकि खेती के समय जरूरत पड़ने पर इसे किसानों को उपलब्ध कराया जा सके.
उपराज्यपाल सक्सेना ने इस तरीके को पानी के संरक्षण, कृषि विकास और जलवायु अनुकूलन का एक बेहतरीन मेल बताया. उन्होंने कहा, "लद्दाख इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके ग्लेशियर और बर्फ का कीमती पानी बिना इस्तेमाल के बह जाए, जबकि खेती के मौसम में हमारे किसानों को पानी की कमी का सामना करना पड़े."
सक्सेना ने सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के प्रशासन के प्रयासों के एक और उदाहरण के रूप में स्टोक नाला से ग्लेशियर के पानी को मोड़ने का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "रॉक चेक डैम और हाल ही में स्टोक नाले से लगभग 9 करोड़ लीटर ग्लेशियर के पानी को इगू-फे नहर और चुशोट गांव की नहर में मोड़ने की पहल यह दिखाती है कि बेहद आसान, कम लागत वाले और पर्यावरण के अनुकूल तरीके भी पानी की उपलब्धता और खेती में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं."
उन्होंने कहा कि लद्दाख को पानी के हर उपलब्ध स्रोत का बेहतर उपयोग करने की आवश्यकता है. उनका कहना था, "हमें पानी के हर संभावित स्रोत का सही इस्तेमाल करना होगा ताकि हम एक ऐसा लद्दाख बना सकें जो पानी के मामले में सुरक्षित, खेती में समृद्ध और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हो."
यह ताजा प्रस्ताव लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में खेती के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है. प्रशासन ने कहा कि यह पहल भविष्य की सुरक्षा के लिए पानी बचाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोर दिए जाने के बाद शुरू की गई है.
सक्सेना के कार्यकाल में शुरू की गई अन्य परियोजनाओं में प्रोजेक्ट हिम सरोवर, हिमालयन रॉक चेक डैम और इगू-फे (Igoo-Phey) व माहे (Mahey) सिंचाई नहरों को चालू करना शामिल है. प्रशासन के अनुसार, अब तक छह हिम सरोवर चालू किए जा चुके हैं और पांच रॉक चेक डैम पूरे हो चुके हैं.
प्रशासन ने यह भी बताया कि सक्सेना ने मई में एक बैठक के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के साथ लद्दाख की रॉक चेक डैम पहल का मुद्दा उठाया था.
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