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लद्दाख के किसानों की चमकेगी किस्मत! सिंधु और सुरु नदी पर बनेंगे 36 चेक डैम

श्रीनगरः लद्दाख के कुछ हिस्सों में किसानों को जल्द ही सिंचाई के लिए बेहतर और भरोसेमंद पानी मिल सकेगा. केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन लेह और कारगिल में 36 चेक डैम (छोटे बांध) बनाने की योजना पर काम कर रहा है. जिससे क्षेत्र की नदियों और ग्लेशियरों के पिघलने वाले पानी को बेकार बहने से रोका जा सकेगा और उसका सही इस्तेमाल किया जा सकेगा.

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को भेजे गए इस प्रस्ताव में लेह के लिए 7 हिमालयन रॉक चेक डैम और कारगिल के लिए 29 रीइन्फर्स्ड सीमेंट कंक्रीट (RCC) चेक डैम या वियर (छोटे बांध) शामिल हैं. इन परियोजनाओं पर 56 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आने का अनुमान है. इन्हें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है.

लद्दाख प्रशासन का कहना है कि इन प्रस्तावित बांधों से 18,600 एकड़ से अधिक जमीन की सिंचाई करने में मदद मिल सकती है. इससे मौजूदा सिंचाई प्रणालियों में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और उन इलाकों का भी विस्तार होगा जहां सिंचाई की पक्की सुविधा है.

यह प्रस्ताव सिंधु नदी पर पत्थरों के चेक डैम बनाने के सफल प्रयोग के बाद तैयार किया गया है. इसमें उपशी में बनाया गया एक शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट शामिल है, जिसने यह दिखाया कि कैसे पानी बचाने के बेहद आसान तरीके भी इस ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाके के किसानों की बड़ी मदद कर सकते हैं.

उपशी में सिंधु नदी के एक कम गहरे हिस्से पर प्राकृतिक पत्थरों का उपयोग करके एक चेक डैम बनाया गया है, जिसमें सीमेंट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है. इस बांध ने नदी के जल स्तर को लगभग 10 फीट तक बढ़ा दिया है. इसके कारण पानी को आसानी से इगू-फे सिंचाई नहर में मोड़ा जा सका है, जो खेतों तक पानी पहुंचाती है.

यह परियोजना वसंत ऋतु में बुआई के समय किसानों के सामने आने वाली एक बड़ी समस्या का समाधान करती है. इस मौसम में सिंधु नदी का जल स्तर इतना कम हो जाता है कि पंपों के जरिए पर्याप्त पानी खींचना मुश्किल हो जाता है, खासकर उन इलाकों में जहां नदी गहरी घाटियों से होकर बहती है.

नदी पर निर्भर किसानों के लिए इसका नतीजा यह होता है कि ठीक उसी समय सिंचाई के पानी की कमी हो जाती है जब फसलों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है. इस रॉक चेक डैम की भंडारण क्षमता लगभग 4 करोड़ लीटर है, जिससे पानी को तुरंत बह जाने से रोककर रखा जा सकता है और उसे खेतों की तरफ मोड़ा जा सकता है.

प्रशासन ने कहा कि इस शुरुआती प्रोजेक्ट ने दिखाया है कि कम बुनियादी ढांचे की मदद से भी पानी की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है. प्रशासन के प्रस्ताव के अनुसार, लेह के लिए 7 हिमालयन रॉक चेक डैम की योजना है, जहां मुख्य रूप से सिंधु नदी के पानी का उपयोग किया जाएगा. वहीं, कारगिल में 29 आरसीसी चेक डैम या वियर बनाने का प्रस्ताव है, जिन्हें वहां की खेती की जरूरतों और पानी की कमी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.

प्रशासन ने कहा कि इन परियोजनाओं से सिंधु और सुरु नदियों के उस बड़े हिस्से को रोका और इकट्ठा किया जा सकेगा जो अभी बिना इस्तेमाल के बह जाता है. जल शक्ति मंत्रालय को सौंपी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) के अनुसार, इन प्रस्तावित 36 बांधों से 18,600 एकड़ से अधिक जमीन को सिंचाई की सुविधा मिल सकती है.

प्रशासन के मुताबिक, कारगिल में इस काम में तब और तेजी आई जब उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) विनय कुमार सक्सेना ने इस क्षेत्र का दौरा किया और वहां के पानी के संकट और ग्रामीणों की मांगों पर ध्यान दिया. प्रशासन ने यह भी बताया कि पानी बचाने की इस मुहिम के तहत लद्दाख में 5 हिमालयन रॉक चेक डैम पहले ही पूरे किए जा चुके हैं.

इन शुरुआती प्रोजेक्ट्स ने नदी के कम गहरे हिस्सों में औसतन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लीटर पानी जमा करने की क्षमता बनाई है. इसके साथ ही इन्होंने यह भी साबित किया है कि पानी के बहाव में बदलाव आने पर भी ये बांध मजबूत और टिके रहते हैं. प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, मई के महीने में सिंधु नदी का बहाव लगभग 25 क्यूसेक था, जो अगस्त आते-आते बढ़कर करीब 200 क्यूसेक हो गया.