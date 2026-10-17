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लद्दाख के संगठनों ने केंद्र के प्रस्ताव को खारिज किया, MHA पर वादे से पीछे हटने का आरोप

गृह मंत्रालय की समिति से बातचीत करने वाले लद्दाख के नेता ( File/ ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 4 Min Read

श्रीनगर: लद्दाख के संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्तुत किए गए मसौदा प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह "नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) की याद दिलाने वाला एक पुराना प्रशासनिक मॉडल" है, जिसमें एक पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा और अनुच्छेद 371 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों की कमी है.

NEFA वर्तमान अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था. यह 1972 में एक केंद्र शासित प्रदेश और 1987 में एक पूर्ण राज्य बना.

लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और करगिल डेमोक्रेटिक बॉडी (KDA) ने गुरुवार को लेह में केंद्र सरकार के साथ केंद्र शासित प्रदेश के तहत आने वाली विधानसभा और अनुच्छेद 371 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए बातचीत का एक नया दौर किया. लद्दाख के संगठनों के नेता (ETV Bharat) लेकिन, शुक्रवार को LAB के को-चेयरमैन शेरिंग दोरजे लक्रुक ने मसौदा प्रस्ताव को पढ़ने के बाद आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया, और उन्हें 22 मई के समझौते से अलग बताया. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "(गृह) मंत्रालय अपने वादे से पीछे हट गया है. मसौदे में कई चीजों की कमी है, जिसमें मुख्य सचिव को नियंत्रित करने के लिए विधानसभा का प्रावधान और अनुच्छेद 371 के तहत सीमित सुरक्षा उपाय शामिल हैं." नई दिल्ली में 22 मई को हुई बातचीत के दौरान, केंद्र सरकार और लद्दाख के संगठनों के बीच एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश के विधायी निकाय पर सैद्धांतिक सहमति बन गई थी, जिसके पास कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां होंगी, साथ ही नौकरशाही पर भी नियंत्रण होगा. सरकार नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में क्रमशः लागू अनुच्छेद 371A, 371F और 371G के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों का विस्तार करने पर भी सहमत हुई थी. यह लद्दाख के संगठनों की राज्य का दर्जा पाने और भारतीय संविधान की छठी अनुसूची की मूल मांग से एक अलग कदम था. इस एग्रीमेंट को मीटिंग के मिनट्स (MoM) में औपचारिक रूप दिया गया था और 3 जुलाई को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे. नई दिल्ली में 9 सितंबर को हुई बाद की बैठक में, गृह मंत्रालय ने इस हिमालयी क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 371K का प्रस्ताव दिया था, जो इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक नया प्रावधान था, जिससे निर्वाचित निकाय को भूमि, संस्कृति, जंगलों और पर्यावरण पर विधायी शक्तियां प्रदान की होतीं.