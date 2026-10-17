लद्दाख के संगठनों ने केंद्र के प्रस्ताव को खारिज किया, MHA पर वादे से पीछे हटने का आरोप
LAB के को-चेयरमैन शेरिंग दोरजे लक्रुक ने कहा कि केंद्र सरकार का मसौदा प्रस्ताव 22 मई के समझौते से अलग है.
Published : October 17, 2026 at 1:03 PM IST
श्रीनगर: लद्दाख के संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्तुत किए गए मसौदा प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह "नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) की याद दिलाने वाला एक पुराना प्रशासनिक मॉडल" है, जिसमें एक पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा और अनुच्छेद 371 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों की कमी है.
NEFA वर्तमान अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था. यह 1972 में एक केंद्र शासित प्रदेश और 1987 में एक पूर्ण राज्य बना.
लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और करगिल डेमोक्रेटिक बॉडी (KDA) ने गुरुवार को लेह में केंद्र सरकार के साथ केंद्र शासित प्रदेश के तहत आने वाली विधानसभा और अनुच्छेद 371 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए बातचीत का एक नया दौर किया.
लेकिन, शुक्रवार को LAB के को-चेयरमैन शेरिंग दोरजे लक्रुक ने मसौदा प्रस्ताव को पढ़ने के बाद आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया, और उन्हें 22 मई के समझौते से अलग बताया.
उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "(गृह) मंत्रालय अपने वादे से पीछे हट गया है. मसौदे में कई चीजों की कमी है, जिसमें मुख्य सचिव को नियंत्रित करने के लिए विधानसभा का प्रावधान और अनुच्छेद 371 के तहत सीमित सुरक्षा उपाय शामिल हैं."
नई दिल्ली में 22 मई को हुई बातचीत के दौरान, केंद्र सरकार और लद्दाख के संगठनों के बीच एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश के विधायी निकाय पर सैद्धांतिक सहमति बन गई थी, जिसके पास कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां होंगी, साथ ही नौकरशाही पर भी नियंत्रण होगा.
सरकार नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में क्रमशः लागू अनुच्छेद 371A, 371F और 371G के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों का विस्तार करने पर भी सहमत हुई थी. यह लद्दाख के संगठनों की राज्य का दर्जा पाने और भारतीय संविधान की छठी अनुसूची की मूल मांग से एक अलग कदम था.
इस एग्रीमेंट को मीटिंग के मिनट्स (MoM) में औपचारिक रूप दिया गया था और 3 जुलाई को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे. नई दिल्ली में 9 सितंबर को हुई बाद की बैठक में, गृह मंत्रालय ने इस हिमालयी क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 371K का प्रस्ताव दिया था, जो इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक नया प्रावधान था, जिससे निर्वाचित निकाय को भूमि, संस्कृति, जंगलों और पर्यावरण पर विधायी शक्तियां प्रदान की होतीं.
विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियों की कमी
KDA के को-चेयरमैन असगर अली कर्बलाई ने कहा, "लेकिन गुरुवार की बैठक के दौरान, गृह मंत्रालय द्वारा पेश किए गए ड्राफ्ट में एग्रीमेंट से इनकार कर दिया गया."
कर्बलाई ने कहा, "यह 1950-1960 के दशक की असम NEFA-प्रकार की प्रशासनिक इकाई जैसा प्रतीत होता है. हम मुख्यमंत्री और कैबिनेट के पदनाम के साथ एक निर्वाचित विधायिका की मांग कर रहे हैं. निर्वाचित निकाय के पास विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियां होनी चाहिए. हम अनुच्छेद 371K के तहत उच्च संरक्षण भी चाहते हैं. लेकिन ड्राफ्ट में यह नहीं बताया गया."
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित ढांचा लद्दाख के लोगों द्वारा मांगी गई विधायी, कार्यकारी और संवैधानिक सुरक्षा की गारंटी देने के बजाय, उपराज्यपाल के प्रशासन में भारी शक्तियां केंद्रित करता हुआ प्रतीत हो रहा है.
कर्बलाई ने कहा, "दोनों संगठन 18 अक्टूबर को गृह मंत्रालय को एक विस्तृत जवाब सौंपेंगे, जिसमें वे अपनी आपत्तियों को स्पष्ट करेंगे और अपने रुख को दोहराएंगे."
उन्होंने कहा, "ड्राफ्ट MoU लद्दाख के लोगों की वास्तविक आकांक्षाओं या उन मांगों को नहीं दर्शाता है जिनकी LAB और KDA ने 2021 से लगातार वकालत की है."
अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद से LAB और KDA 2023 से केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं.
दोनों संगठनों ने कहा, 'लद्दाख के लोग एक सार्थक संवैधानिक ढांचे के हकदार हैं जो पिछले वादों का सम्मान करे और उनकी राजनीतिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की रक्षा करे, न कि ऐसी व्यवस्था के जो उन्हें कमजोर करे."
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