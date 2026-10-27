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लद्दाख बना देश का पहला रसायन मुक्त केंद्र शासित प्रदेश; UP में सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल

हैदराबाद (EB Prime Team) : Fertilizer market in India : संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि अगर जल्द ही खेती के तौर-तरीकों को नहीं बदला गया तो इसके गंभीर नुकसान होंगे. साल 2050 तक दुनियाभर में 90% से अधिक खेती वाली जमीनें बंजर हो जाएंगी. इस चेतावनी के मद्देनजर कई देश खेती को केमिकल मुक्त बनाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं. भारत भी इसका हिस्सा है. हाल ही में लद्दाख देश का पहला रसायन मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना है. इससे पहले सिक्किम देश-दुनिया का पहला पूरी तरह जैविक खेती अपनाने वाला राज्य बना था. यहां की खेती आज भी केवल प्राकृतिक खादों पर ही निर्भर है.

भारत सरकार की ओर से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. सरकार का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा किसानों को रासायनिक खेती से निकालकर उन्हें प्राकृतिक और जैविक खेती से जोड़ने का है. जुलाई 2026 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने खेती में रासायनिक खादों के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी. इसके बाद 25 अक्टूबर को उन्होंने लद्दाख को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया.

इन राज्यों में सबसे कम रासायनिक खादों का इस्तेमाल : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के डेटा के अनुसार देशभर में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम रासायनिक खादों का इस्तेमाल होता है. नागालैंड में वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 0.65 हजार टन, अरुणाचल प्रदेश में 0.79 हजार टन केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हुआ था. इसी तरह मेघालय में 2.13 हजार टन, गोवा में 2.43 हजार टन, मिजोरम में 9.55 हजार टन, मणिपुर में 10.16 हजार टन, त्रिपुरा में 15.83 हजार टन,दिल्ली में 21.15 हजार टन, हिमाचल प्रदेश में 52.57 हजार टन रासायनिक खाद की खपत हुई थी.

रासायनिक खादों के इस्तेमाल में उत्तर प्रदेश सबसे आगे : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB) के साल 2024-25 के डेटा के मुताबिक देशभर में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रासायनिक खादों की खपत होती है. यानी यहां के किसान खेतों में खूब केमिकल युक्त खाद डालते हैं. केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल में महाराष्ट्र दूसरे, मध्य प्रदेश तीसरे, कर्नाटक चौथे जबकि पंजाब पांचवें स्थान पर है. इसके बाद बिहार, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है.

गांवों को दिया जा रहा सर्टिफिकेट : लद्दाख की प्रशासनिक वेबसाइट ladakh.gov.in के मुताबिक लद्दाख में पहले भी प्राकृतिक खेती होती रही है. अब इसे अलग पहचान दिलाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. यहां के गांवों को यह सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि उनके यहां रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं होता है, वे केवल प्राकृतिक खादों का ही इस्तेमाल करते हैं. अक्टूबर 2026 तक ऐसे 207 गांव सर्टिफाइड किए जा चुके हैं. अन्य गांवों को भी इस तरह का प्रमाण पत्र दिया जाएगा.

किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध कराई गई जैविक खाद : रासायनिक खादों पर पाबंदी के बाद प्रशासन ने किसानों के सामने जैविक खादों का विकल्प रखा. लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) ने 'मिशन ऑर्गेनिक' अभियान के तहत बड़े पैमाने पर जैविक इनपुट यानी प्राकृतिक और रसायन-मुक्त सामग्रियों की खरीदारी की. किसानों को फास्फेट समृद्ध जैविक खाद और पोटाश जैसी 20,000 क्विंटल से अधिक हाई क्वालिटी वाली जैविक खाद 80% सब्सिडी पर दी गई.

लद्दाख ने कैसे हासिल किया केमिकल मुक्त खेती का लक्ष्य? : लद्दाख की खेती को रासायनिक खादों से मुक्त बनाने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए. इसके बाद इसमें सफलता मिली. लद्दाख की प्रशासनिक वेबसाइट के अनुसार जुलाई में कृषि कार्यों के लिए किसी भी प्रकार के रासायनिक खादों की खरीद, वितरण और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी. उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना वसूलने की भी व्यवस्था की गई.

देशभर में उत्पादन से ज्यादा हो रही खाद की खपत : भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार देश में पिछले 11 वर्षों में खाद के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है. वहीं खपत में भी बढ़ोतरी हुई है. साल 2014-15 में देश में 1.6515 करोड़ टन खाद का उत्पादन हुआ था. इसकी तुलना में खाद की खपत 2.5576 करोड़ टन हुई थी. यानी उत्पादन के मुकाबले खेती में धड़ल्ले से रासायनिक खादों का इस्तेमाल हो रहा है. इससे विदेशों से खाद मंगानी पड़ती है.

देशभर में अब 2 ऐसे राज्य हो चुके हैं जो खेती में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं. वहीं कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां अभी सबसे ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल हो रहा है. इसी वजह से अपने देश में रासायनिक खाद का बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है. साल 2032 तक इसका कुल आकार 3.25 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है. भारत में खाद का पूरा कारोबार हर साल औसतन लगभग 5.3% की रफ्तार से आगे बढ़ने का अनुमान है.

ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं : PIB की रिपोर्ट के अनुसार पीएम-प्रणाम (PM-PRANAM) योजना के तहत यूरिया, डीएपी जैसे रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करके प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. साल 2023 में 28 जून को इस योजना की शुरुआत की गई थी. इस स्कीम में 3 वर्षों में केमिकल फर्टिलाइजर की खपत को कम करने वाले राज्यों इनाम दिया जाता है. यह इनाम खाद पर बचने वाली सरकारी सब्सिडी के 50% के बराबर होता है. साल 2025-26 में दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, मणिपुर और मिजोरम में रासायनिक खादों की खपत में 0.18 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है.

शुद्ध खेती के लिए उत्साहित कर रही PKVY स्कीम : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक परंपरागत कृषि विकास योजना से भी जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. इस स्कीम से लोगों तक शुद्ध और रसायन-मुक्त खाना पहुंचता है. इसमें फसलों की शुद्धता को जांचने और उसे प्रमाणित करने के लिए पार्टिसिपेटरी एश्योरेंस सिस्टम (PGS) का प्रयोग होता है. इसमें किसान और स्थानीय समूह मिलकर यह विश्वास दिलाते हैं उगाई गई फसल पूरी तरह जैविक है. इसके अलावा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए NPOP (नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन), NPOF (ऑर्गेनिक खेती पर नेशनल प्रोजेक्ट), सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के तहत पूंजी निवेश सब्सिडी योजना (CISS under SHM) जैसी योजनाएं भी चलाई जा रहीं हैं.

8 राज्यों को 'ऑर्गेनिक हब' बनाने की तैयारी : केंद्र सरकार की ओर से MOVCDNER (मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन) स्कीम भी चलाई जा रही है. इसके तहत अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके तहत खाद और बीज खरीदने के लिए किसानों को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 25 हजार रुपये की मदद भी दी जाती है. इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड्स एंड ऑयल पाम स्कीम फॉर ऑर्गेनिक खेती और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत भी ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है.

ऑर्गेनिक खेती के क्या हैं फायदें? : भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ऑर्गेनिक खेती करने से कई फायदे होते हैं. जैविक खादों, गोबर, कम्पोस्ट और हरी खाद के प्रयोग से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है. महंगे रसायन न खरीदने पर खेती की लागत में गिरावट आती है. भूजल और नजदीकी जल स्रोतों में हानिकारक रसायनों का रिसाव रुक जाता है. प्राकृतिक खाद से उगाई गईं फसलें ज्यादा पौष्टिक होती हैं. ऐसे खेतों से पैदा हुए अनाज स्वास्थ्यवर्धक होते हैं.

ग्लेशियरों के पानी से खेतों की सिंचाई करने में लद्दाख आगे : ladakh.gov.in के डेटा के मुताबिक लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अगुवाई में प्रशासन ने पानी की बर्बादी पर लगाम लगाने के लिए बेहतर काम किया है. लद्दाख के लेह में ग्लेशियरों का करीब 9 करोड़ लीटर पानी सिंधु नदी में चला जाता था. प्रशासन ने इस पानी को इगू-फे सिंचाई नहर की तरफ मोड़ दिया. इससे लद्दाख के 12 गांवों को खेती के लिए भरपूर पानी मिल रहा है. करीब एक हजार एकड़ से ज्यादा बंजर जमीन की भी सिंचाई होने लगी है.

हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी ऐसी व्यवस्था : हिमाचल का 'कुहल' सिस्टम पहाड़ों में सिंचाई करने का एक बेहद पारंपरिक तरीका है. इसमें पहाड़ों के बीच मिट्टी या पत्थरों की छोटी-छोटी मानव निर्मित नहरें होती हैं. इनके जरिए ग्लेशियरों से पिघलने वाला और प्राकृतिक झरनों/नालों का पानी गांवों और खेतों तक पहुंचता है. जम्मू-कश्मीर में भी ऐसा ही सिस्टम है. इसी क्रम में उत्तराखंड के हिमालयी इलाके को एशिया का वॉटर टावर कहा जाता है. यहां 33,000 sq km ग्लेशियर हैं. यहां पानी संबंधी जरूरतों को पूरे करने के लिए कई पारंपरिक तरीके अपनाए जाते हैं.

जैविक खेती अपनाने वाला पहला राज्य बना सिक्किम : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक साल 2016 में सिक्किम दुनिया और भारत का पहला 100% पूरी तरह जैविक खेती अपनाने वाला राज्य बना. साल 2023 में लंदन की संस्था 'वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' ने इसका प्रमाण पत्र सौंपा. साल 2003 में सिक्किम विधानसभा में इसके लिए ऐतिहासिक संकल्प पारित किया गया था. साल 2004 में सरकार ने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की सरकारी खरीद बंद कर दी. इसके साथ ही सब्सिडी भी खत्म कर दी गई. साल 2010 में 'सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन' लांच किया गया. ऐसे तमाम प्रयासों के बाद सिक्किम पूरी तरह रासायनिक खेती से मुक्त हो पाया.

लगातार बढ़ रहा भारत का खाद मार्केट : भारतीय मूल की वैश्विक मार्केट रिसर्च और कंसल्टिंग कंपनी के डेटा के मुताबिक भारत के फर्टिलाइजर मार्केट का आकार साल 2026 में 2.38 लाख करोड़ रहने का अनुमान है. साल 2027 तक इसके 2.51 लाख करोड़ होने की संभावना है. कृषि क्षेत्र में बढ़ती मांग और आधुनिक तकनीकों के कारण यह बाजार भविष्य में और तेजी पकड़ेगा. साल 2032 तक इसका कुल आकार 3.25 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है. वर्ष 2027 से 2032 के बीच भारतीय उर्वरक उद्योग 5.3% की वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर (CAGR) से आगे बढ़ेगा.

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