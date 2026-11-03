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सोनम वांगचुक के स्कूल को बंद करने का निर्देश! लद्दाख प्रशासन ने थमाया नोटिस

डेजर्ट फ्लावर स्कूल. ( @desertflower.in )

श्रीनगर: लद्दाख प्रशासन ने सोनम वांगचुक द्वारा स्थापित 'हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख' (HIAL) को लेह में अपने 'डेजर्ट फ्लावर स्कूल' की सभी गतिविधियां तुरंत रोकने का निर्देश दिया है. प्रशासन का कहना है कि इस संस्थान ने जरूरी सरकारी मंजूरियां लिए बिना ही काम करना शुरू कर दिया था.

लेह के तहसीलदार द्वारा जारी एक नोटिस में, HIAL की फाउंडर और सीईओ डॉ. गीतांजलि जे. आंग्मो (सोनम वांगचुक की पत्नी) से कहा गया है कि वे स्कूल में कक्षाएं शुरू करने या कोई भी दूसरी गतिविधि करने से बचें. ऐसा इसलिए है क्योंकि HIAL को जमीन देने से जुड़ा मामला अभी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट में लंबित है. प्रशासन ने HIAL को 'सख्त यथास्थिति' बनाए रखने का निर्देश दिया है, ताकि कोई भी ऐसा कदम न उठाया जाए जिससे हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही पर कोई बुरा असर पड़े.