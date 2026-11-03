सोनम वांगचुक के स्कूल को बंद करने का निर्देश! लद्दाख प्रशासन ने थमाया नोटिस
बिना सरकारी मंजूरी और हाईकोर्ट में जमीन विवाद लंबित होने के कारण लेह तहसीलदार ने यह सख्त नोटिस जारी किया है. पूरी खबर पढ़ें.
Published : November 3, 2026 at 1:34 PM IST
श्रीनगर: लद्दाख प्रशासन ने सोनम वांगचुक द्वारा स्थापित 'हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख' (HIAL) को लेह में अपने 'डेजर्ट फ्लावर स्कूल' की सभी गतिविधियां तुरंत रोकने का निर्देश दिया है. प्रशासन का कहना है कि इस संस्थान ने जरूरी सरकारी मंजूरियां लिए बिना ही काम करना शुरू कर दिया था.
लेह के तहसीलदार द्वारा जारी एक नोटिस में, HIAL की फाउंडर और सीईओ डॉ. गीतांजलि जे. आंग्मो (सोनम वांगचुक की पत्नी) से कहा गया है कि वे स्कूल में कक्षाएं शुरू करने या कोई भी दूसरी गतिविधि करने से बचें. ऐसा इसलिए है क्योंकि HIAL को जमीन देने से जुड़ा मामला अभी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट में लंबित है. प्रशासन ने HIAL को 'सख्त यथास्थिति' बनाए रखने का निर्देश दिया है, ताकि कोई भी ऐसा कदम न उठाया जाए जिससे हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही पर कोई बुरा असर पड़े.
इस नोटिस में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि संबंधित अधिकारियों से जरूरी सहमति, मंजूरी और अप्रूवल लिए बिना ही स्कूल की गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं. इसमें कहा गया है कि डॉ. गीतांजलि जे. आंग्मो ने 22 सितंबर 2026 को लेह के डिप्टी कमिश्नर को एक पत्र लिखा था. इस पत्र में उन्होंने HIAL इकोसिस्टम के तहत लेह जिले के फ्यांग में 'डेजर्ट फ्लावर स्कूल' की प्रस्तावित मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के लिए नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) या मंजूरी मांगी थी.
प्रशासन ने कहा कि इसके बाद उनके ध्यान में यह बात आई कि स्कूल ने सक्षम अधिकारियों से मंजूरी या क्लीयरेंस लिए बिना ही काम करना शुरू कर दिया था. नोटिस में कहा गया है, "HIAL इकोसिस्टम के डेजर्ट फ्लावर स्कूल ने सक्षम प्राधिकारी से जरूरी क्लीयरेंस या मंजूरी लिए बिना ही स्कूल का संचालन शुरू कर दिया है."
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जब तक यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है, तब तक स्कूल की गतिविधियों को जारी रखने से कोर्ट की कार्यवाही प्रभावित हो सकती है. इसने HIAL को सलाह दी है कि वह "हाईकोर्ट के अंतिम फैसले या अगले निर्देश जारी होने तक, स्कूल को चलाने या वहां गतिविधियां शुरू करने की दिशा में कोई भी कदम न उठाए."
यह घटनाक्रम लद्दाख प्रशासन और HIAL के बीच संस्थान को जमीन देने को लेकर चल रहे कानूनी विवाद के बीच सामने आया है. प्रशासन ने अगस्त 2025 में HIAL को जमीन देने का फैसला रद्द कर दिया था. इसके बाद, HIAL ने इस फैसले को चुनौती देते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. यह याचिका अभी भी अदालत के विचाराधीन है. प्रशासन के इस नोटिस पर टिप्पणी के लिए सोनम वांगचुक उपलब्ध नहीं हो सके.
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