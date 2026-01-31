ETV Bharat / bharat

AIIMS में हुई सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य जांच, दो फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी रिपोर्ट

जोधपुर : जोधपुर जेल में चार माह से अधिक समय से बंद लद्दाख के पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह कड़ी सुरक्षा के साथ एम्स ले जाया गया. यहां उनकी स्वास्थ्य जांच की गई है. एम्स के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग ने वांगचुक का परीक्षण किया गया है. इसकी रिपोर्ट सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में उनके वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा था कि जेल के पानी से उन्हें पेट की गंभीर समस्या हो रही है. कोर्ट ने उनकी जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे. सोनम की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सोशल मीडिया पर अगली सुनवाई दो फरवरी को होने की जानकारी साझा की थी. एम्स प्रवक्ता डॉ. जीवनराम ने वांगचुक के वहां लाए जाने की पुष्टि की है.

वांगुचक को हुए जेल में चार माह : सोनम वांगचुक को लद्दाख के लिए स्टेटहुड मांगने और 6वें शेड्यूल में जोड़ने के लिए चल रहे धरने प्रदर्शन के दौरान लद्दाख में हुई हिंसा के बाद गिरफ्तार किया गया था. उन्हें गतवर्ष 26 सितम्बर को जोधपुर जेल लाया गया. वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था. सोनम की पत्नी लगातार उन पर लगाए आरोपों का खंडन करती रही हैं. उनकी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई के बाद अभी याचिका लंबित है, जिस पर अब दो फरवरी को सुनवाई होनी है. वांगचुक को जोधपुर जेल में चार माह से अधिक का समय हो चुका है.