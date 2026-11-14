Jharkhand Foundation Day Special: शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम फिर भी पिछड़ा झारखंड! विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज भी खुले, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव बरकरार
झारखंड में बेशक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम हुआ है लेकिन एजुकेशन का लगातार पिछड़ना गंभीर संकेत की ओर इशारा है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 14, 2026 at 6:00 PM IST
रांची: झारखंड 15 नवंबर 2026 को गठन के 26 साल पूरे कर रहा है. अलग राज्य बनने के बाद इन 26 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं. स्कूलों की संख्या बढ़ी, लाखों बच्चे शिक्षा के दायरे में आए, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों का विस्तार हुआ और मेडिकल शिक्षा के अवसर भी बढ़ें.
सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना
झारखंड की साक्षरता दर में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है. सरकारी विद्यालयों को बेहतर बनाने के लिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसी योजनाएं शुरू की गईं. स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भी लंबे समय में कमी आई है, लेकिन शिक्षा के इस सफर की दूसरी तस्वीर भी है. आज भी हजारों स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं. बड़ी संख्या में विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं. सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर हैं और कई जगह बच्चों को बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं.
शिक्षकों की नियुक्ति बड़ी समस्या
उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ने के बावजूद शिक्षकों की नियुक्ति, शोध और शैक्षणिक गुणवत्ता का सवाल बना हुआ है. ऐसे में झारखंड के 26 वर्षों का शैक्षणिक सफर उपलब्धियों के साथ कई अधूरी उम्मीदों की कहानी भी बयां करता है.
35 हजार से अधिक सरकारी स्कूल, लाखों बच्चे शिक्षा के दायरे में
राज्य गठन के बाद स्कूली शिक्षा के विस्तार पर लगातार काम हुआ है. वर्तमान में झारखंड में लगभग 35,442 सरकारी स्कूल संचालित हैं. निजी और अन्य श्रेणी के विद्यालयों को मिलाकर राज्य में कुल स्कूलों की संख्या लगभग 44,376 है. सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक करीब 53 लाख बच्चे नामांकित हैं. ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ने से बड़ी संख्या में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में मदद मिली है. पहले जिन क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, वहां भी विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ी है. स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के प्रयास भी किए गए हैं.
ड्रॉपआउट बच्चों को स्कूलों से जोड़ने की मुहिम
2024-26 के दौरान 54,130 आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉपआउट बच्चों को दोबारा स्कूलों से जोड़ा गया. यह स्कूली शिक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है. हालांकि केवल नामांकन बढ़ना ही शिक्षा की सफलता का पैमाना नहीं हो सकता. असली सवाल यह है कि स्कूल पहुंचने वाले बच्चों को नियमित पढ़ाई, पर्याप्त शिक्षक और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल रहा है या नहीं.
53.56 से बढ़कर 76.70 % हुई साक्षरता दर
झारखंड गठन के समय राज्य की शिक्षा की स्थिति काफी कमजोर थी. 2001 की जनगणना के मुताबिक, राज्य की साक्षरता दर लगभग 53.56 % थी, उस समय पुरुष साक्षरता दर 67.3 % और महिला साक्षरता दर लगभग 38.8 % थी यानी पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता के बीच बड़ा अंतर था. ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में महिला शिक्षा की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक थी. पिछले दो दशकों में इस तस्वीर में बदलाव आया है.
संदेह के घेरे में शिक्षा की गुणवत्ता
झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के हालिया आंकड़ों के अनुसार, राज्य की कुल साक्षरता दर बढ़कर 76.70 % हो गई है. इसमें पुरुष साक्षरता दर 82.80 % और महिला साक्षरता दर 70.60 % है. महिला साक्षरता में सुधार को राज्य की बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है. हालांकि साक्षरता बढ़ने के बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता और ग्रामीण क्षेत्रों में समान अवसर उपलब्ध कराना अभी भी चुनौती है. खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई जारी रखने और उन्हें बेहतर शैक्षणिक वातावरण देने की जरूरत बनी हुई है.
प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट लगभग शून्य, माध्यमिक में बढ़ी चिंता
स्कूली शिक्षा में बच्चों को बनाए रखना राज्य के सामने लंबे समय से चुनौती रही है. आर्थिक स्थिति, स्कूलों की दूरी और सामाजिक परिस्थितियों के कारण खासकर ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे, पिछले सालों में इस स्थिति में सुधार हुआ है. 2025-26 के नवीनतम यूडाइस आंकड़ों के मुताबिक, प्राथमिक स्तर यानी कक्षा एक से पांच तक ड्रॉपआउट दर घटकर लगभग शून्य से 0.1 % रह गई है, इसे स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है हालांकि उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 तक ड्रॉपआउट दर 2.50 % दर्ज की गई है.
वहीं माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9 और 10 में यह बढ़कर 6.60 % हो गई है. पिछले सालों में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर घटकर 3.50 % तक पहुंच गई थी, ऐसे में नवीनतम आंकड़ों में बढ़ोतरी चिंता का विषय है.
शिक्षकों की कमी और जर्जर भवन, प्राथमिक शिक्षा की बड़ी चुनौती
झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की कमी सबसे बड़ी समस्याओं में शामिल है. स्कूलों की संख्या और विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा, लेकिन उसी अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर को मिलाकर शिक्षकों के लगभग 99,565 पद रिक्त बताए जा रहे हैं, इनमें प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर 80 हजार से अधिक पद शामिल हैं. राज्य में कम से कम 9,172 ऐसे स्कूल हैं, जहां पढ़ाई की जिम्मेदारी केवल एक शिक्षक के भरोसे है.
जर्जर अवस्था में स्कूल भवनों की स्थिति
ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को कई कक्षाओं के विद्यार्थियों को संभालना पड़ता है. इससे विषयवार पढ़ाई और बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान देना मुश्किल हो जाता है. प्राथमिक स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात भी चिंता का विषय है. शिक्षकों की कमी के साथ स्कूल भवनों की स्थिति भी शिक्षा व्यवस्था की कमजोर तस्वीर सामने लाती है. राज्य में 4,481 सरकारी स्कूल भवनों को जर्जर और असुरक्षित चिह्नित किया गया है. इनमें से 3,428 भवनों को ध्वस्त करने की योजना है, जबकि 800 से अधिक भवनों और कमरों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है.
सवालों के घेरे में मध्याह्न भोजन
प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति विशेष रूप से खराब है. कई जगह भवन जर्जर हैं, कक्षाओं की कमी है और बच्चों के बैठने तक के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. कहीं छत से पानी टपकता है तो कहीं दीवारों की स्थिति खराब है. कई स्कूलों में रसोई और मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए भी उचित जगह उपलब्ध नहीं है.
कैसे की जाए शैक्षणिक प्रदर्शन की उम्मीद
जर्जर भवनों में पढ़ाई करने वाले बच्चों और शिक्षकों के लिए यह स्थिति रोजमर्रा की परेशानी बनी हुई है. ऐसे में सवाल है कि जब बच्चों को सुरक्षित भवन, पर्याप्त कक्षाएं और शिक्षक ही उपलब्ध नहीं होंगे, तो उनसे बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन की उम्मीद कैसे की जा सकती है ? राज्य में 4,481 जर्जर भवनों की पहचान के बाद अब उनके पुनर्निर्माण और सुरक्षित कक्षाओं की व्यवस्था समय की बड़ी जरूरत है.
80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस संचालित, 100 नए स्कूलों की तैयारी
सरकारी स्कूलों में निजी विद्यालयों जैसी शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की योजना शुरू की है. आदर्श विद्यालय योजना के तहत विकसित 80 स्कूलों का 25 मई 2023 को नाम बदलकर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस किया गया. वर्तमान में ये 80 विद्यालय संचालित हैं, जहां सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुरूप पढ़ाई की व्यवस्था है.
CBSE पैटर्न पर पढ़ाई शुरू करने का लक्ष्य
सरकार ने 100 नए स्कूलों को भी उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है. इनके लिए सीबीएसई से संबद्धता की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को 90 दिनों का एक्शन प्लान तैयार किया गया है. योजना के अनुसार, इन नए स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 से सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई शुरू करने का लक्ष्य है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लक्ष्य भविष्य में ऐसे मॉडल स्कूलों की संख्या बढ़ाकर 5,000 तक पहुंचाने का है.
चुनिंदा स्कूलों को उत्कृष्ट बनाने की कोशिश
यह प्रयास सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण है. इन विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और पढ़ाई का नया माहौल तैयार करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल भी है कि जब कुछ चुनिंदा स्कूलों को उत्कृष्ट बनाने की कोशिश हो रही है, तो बाकी हजारों सरकारी स्कूलों की स्थिति कब सुधरेगी ? आज भी कई सामान्य सरकारी विद्यालयों में प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर, पुस्तकालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी है. ऐसे में जरूरी है कि उत्कृष्ट विद्यालयों के साथ सामान्य सरकारी स्कूलों की स्थिति में भी सुधार हो.
विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी, लेकिन उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड ने पिछले 26 वर्षों में उल्लेखनीय विस्तार किया है. राज्य गठन के समय उच्च शिक्षा के अवसर सीमित थे. विद्यार्थियों को बेहतर पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था. अब राज्य में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का दायरा बढ़ा है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर लगभग 33 हो गई है. इनमें केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालय शामिल हैं.
बौद्धिक ढांचे की कमी बरकरार: पूर्व कुलपति डॉ. एसएन मुंडा
डीएसपीएमयू के पूर्व कुलपति डॉ. एसएन मुंडा का मानना है कि झारखंड में भौतिक ढांचे का विस्तार तो हुआ है, लेकिन बौद्धिक ढांचे की कमी बनी हुई है. विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति नियमित रूप से नहीं हो रही है. शिक्षक-छात्र अनुपात बेहतर बनाने के साथ शोध संस्कृति को प्रोत्साहित करना समय की मांग है. उनके अनुसार, केवल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की संख्या बढ़ाने से उच्च शिक्षा मजबूत नहीं होगी, इसके लिए योग्य शिक्षकों और बेहतर शैक्षणिक माहौल की भी जरूरत है.
सवालों के घेरे में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता
वहीं पूर्व सिंडिकेट सदस्य अटल पांडेय का कहना है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी, शैक्षणिक सत्र और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता लगातार सवालों के घेरे में रही है. उनके अनुसार, राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार के साथ नियुक्तियों और शैक्षणिक व्यवस्था को भी मजबूत करने की जरूरत थी, लेकिन इस दिशा में अपेक्षित काम नहीं हो सका.
नियुक्तियों में गड़बड़ियों के आरोप, बड़े आंदोलन भी हुए
झारखंड के इन 26 सालों में उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में नियुक्ति प्रक्रिया भी लगातार विवादों में रही. जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित घोटाले और अनियमितताओं के आरोप सामने आए. इन मामलों को लेकर अभ्यर्थियों और युवाओं ने बड़े स्तर पर आंदोलन किए. उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता, समय पर परीक्षा और नियुक्ति की मांग को लेकर राज्य में व्यापक विरोध देखने को मिला. इन मुद्दों ने राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा.
शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में अड़चन
अलग राज्य बनने के बाद रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर युवाओं की प्रमुख अपेक्षाओं में शामिल रहे, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया में विवादों और देरी ने इन उम्मीदों को प्रभावित किया. विश्वविद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया भी लंबे समय से सवालों के घेरे में है. शिक्षकों के पद रिक्त रहने से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है. ऐसे में राज्य के सामने एक बड़ी चुनौती केवल संस्थानों का विस्तार करना नहीं, बल्कि वहां नियमित नियुक्तियां और पारदर्शी शैक्षणिक व्यवस्था सुनिश्चित करना भी है.
मेडिकल शिक्षा में बढ़ा दायरा, एमबीबीएस की 1,650 सीटें
मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी झारखंड ने पिछले 26 वर्षों में विस्तार किया है. राज्य गठन के समय मेडिकल शिक्षा के अवसर सीमित थे. विद्यार्थियों को एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था. अब रांची के रिम्स, जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज, धनबाद, हजारीबाग, पलामू, दुमका और देवघर सहित विभिन्न संस्थानों के माध्यम से मेडिकल शिक्षा का दायरा बढ़ा है. एम्स देवघर ने भी राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के अवसर बढ़ाए हैं.
आदिवासी और ग्रामीण बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना चुनौती
झारखंड की लगभग 26 % आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग से है. ऐसे में राज्य की शिक्षा व्यवस्था की सफलता का आकलन आदिवासी और दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति से भी होना चाहिए. इन इलाकों में स्कूलों तक पहुंच, भाषा की समस्या, शिक्षकों की उपलब्धता और आर्थिक परिस्थितियां बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित करती हैं. सरकार ने आवासीय विद्यालयों, एकलव्य मॉडल स्कूलों, छात्रवृत्ति योजनाओं और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से वंचित वर्गों के बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है. इसके बावजूद सभी बच्चों को समान स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराना अभी बाकी है.
26 साल का सफर, अब गुणवत्ता की परीक्षा
झारखंड ने 26 सालों में शिक्षा के भौतिक ढांचे का विस्तार किया है. स्कूलों की संख्या बढ़ी, उच्च शिक्षा के नए संस्थान खुले, मेडिकल सीटों में वृद्धि हुई और लाखों बच्चे शिक्षा व्यवस्था से जुड़े. साक्षरता दर में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है. महिला साक्षरता में बढ़ोतरी और प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर का लगभग शून्य होना महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी, जर्जर स्कूल भवन, कमजोर आधारभूत सुविधाएं, विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों का अभाव और ग्रामीण-शहरी शिक्षा के बीच असमानता अब भी बनी हुई है.
झारखंड के 26 साल का शैक्षणिक सफर उपलब्धियों और अधूरी उम्मीदों, दोनों की कहानी है. आने वाले वर्षों में शिक्षा व्यवस्था की असली सफलता इसी बात से तय होगी कि राज्य का कोई भी बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहे.
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