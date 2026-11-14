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Jharkhand Foundation Day Special: शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम फिर भी पिछड़ा झारखंड! विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज भी खुले, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव बरकरार

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड 15 नवंबर 2026 को गठन के 26 साल पूरे कर रहा है. अलग राज्य बनने के बाद इन 26 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं. स्कूलों की संख्या बढ़ी, लाखों बच्चे शिक्षा के दायरे में आए, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों का विस्तार हुआ और मेडिकल शिक्षा के अवसर भी बढ़ें.

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