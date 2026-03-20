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'पीरियड्स में 8-10 घंटे एक पैड पहन कर पढ़ना-पढ़ाना..' बिहार के कई स्कूलों में टॉयलेट नहीं, बेटियां परेशान

'ये समस्या समझने वाली है..कहने वाली नहीं' : स्थानीय लोगों और छात्राओं का कहना है कि जिलाधिकारी जैसे अफसर रोज इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन कभी स्कूल की स्थिति देखने नहीं रुकते. इससे प्रशासनिक संवेदनहीनता पर सवाल उठते हैं. छात्राओं ने डीएम से अपने स्कूल आकर उनकी हालत देखने की गुजारिश की है.

''मैं अगले साल रियाटर हो जाऊंगी. पिछले 25 साल से शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूं. आप हमारी स्थिति समझ सकते हैं किन परिस्थितियों में यहां समय बिताया होगा. एक महिला के लिए यह काम आसान नहीं है. स्कूल में शौचालय नहीं होने की वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है.'' - अंजना प्रसाद, वरिष्ठ शिक्षिका, बक्सू बिगहा प्राथमिक स्कूल

हर मौसम में मुश्किल में शिक्षक और छात्राएं : स्कूल में न बेंच है, न खेल सामग्री और न ही पीने का पानी. गर्मी में 42 डिग्री तापमान में भी बच्चे और शिक्षक बिना पानी के पढ़ाई करने को मजबूर हैं. बारिश और सर्दी में भी स्थिति बदतर रहती है.

"हमारे स्कूल में शौचालय नहीं है. हमें हर दिन दिक्कत होती है. कई बार इमरजेंसी में हम लोगों को घर जाना पड़ता है. घर जाने के बाद हम वापस नहीं लौट पाते."- छात्रा, केंदुई बिगहा प्राथमिक विद्यालय

शौचालय नहीं, इसलिए स्कूल छोड़ रहीं छात्राएं : छात्राओं का साफ कहना है कि शौचालय नहीं होने के कारण वे स्कूल छोड़ने को मजबूर हैं. जरूरत पड़ने पर उन्हें घर जाना पड़ता है और कई बार वे वापस नहीं लौटतीं. यह सीधे तौर पर स्कूलों में ड्रॉपआउट बढ़ा रहा है.

''किन-किन समस्याओं का सामना होता है यह हम बता भी नहीं पाएंगे, वह बातें बताने लायक भी नहीं होती है. सुबह से पानी नहीं पीते हैं, हॉफ लीटर पानी की बोतल साथ लेकर आते हैं, लेकिन वह गर्मी में भी आधा बच जाता है. इसी से स्थिति समझी जा सकती है, पानी नहीं पीने का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ा है. समय से पहले ही कई बीमारियों के हम शिकार हो गए, कहना तो नहीं चाहते थे लेकिन छात्रों के भविष्य के लिए कह देती हूं कि पानी की वजह से मुझे यूटरस में समस्या हुई, हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि मजबूरी में यूटरस को रिमूव कराना पड़ा.''- अंजना प्रसाद, वरिष्ठ शिक्षिका, बक्सू बिगहा प्राथमिक स्कूल

स्वास्थ्य पर गंभीर असर : लगातार पानी कम पीना और शौचालय की सुविधा का न होना शिक्षिका की सेहत पर भारी पड़ रहा है. एक वरिष्ठ शिक्षिका को यूटरस से जुड़ी गंभीर समस्या के कारण ऑपरेशन तक कराना पड़ा. यह स्थिति बताती है कि यह सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि स्वास्थ्य का भी बड़ा मुद्दा है.

पीरियड्स में शिक्षिकाओं की मजबूरी : ऐसे स्कूलों में महिला शिक्षिकाओं की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है. एक शिक्षिका ने बताया कि पीरियड्स के दौरान 10-12 घंटे तक एक ही पैड में रहना पड़ता है. स्कूल में शौचालय नहीं होने के कारण वे न तो कहीं जा सकती हैं और न ही अपनी समस्या खुलकर बता सकती हैं.

कारण घट रही छात्राओं की संख्या : केन्दुई बक्सू बिगहा प्राथमिक विद्यालय सड़क के किनारे एक मंदिर में संचालित हो रहा है. यहां 96 विद्यार्थियों में 66 छात्राएं हैं, लेकिन नामांकन में लगातार गिरावट आ रही है. पिछले वर्षों में 10-15 प्रतिशत तक कमी दर्ज की गई है.

सड़क किनारे मंदिर में चलता है स्कूल : बक्सू बिगहा प्राथमिक विद्यालय में दलित महादलित और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं की संख्या अधिक है, स्कूल का खुद का भवन नहीं है, 1997 से यह स्कूल सड़क किनारे देवी की मंदिर में संचालित होता है, इस स्कूल में एक भी बुनियादी सुविधा नहीं है, स्थिति तो यह भी है कि पहले की अपेक्षा में अब स्कूल में लड़कियां कम आ रही हैं, नामांकन भी घटा है.

खुले में चलते हैं विद्यालय : सरकार की ओर से लगातार दावे किए जाते रहे हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए पंचायत स्तर तक कार्य हुए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी कई ऐसे विद्यालय हैं जहां स्वच्छ पानी, शौचालय और चहारदीवारी तक नहीं है, ऐसे भी स्कूल हैं जो सड़कों के किनारे, पेड़ के नीचे, निजी भवन में चलते हैं, उन्हीं में एक केन्दुई बक्सू बिगहा प्राथमिक विद्यालय भी है.

स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव : बिहार के गया जिले से आई बक्सू बिगहा प्राथमिक स्कूल की 'जमीनी हकीकत' शिक्षा व्यवस्था की उस सच्चाई को उजागर करती है, जिसे सरकारी दावों के बीच अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. बिना शौचालय, बिना भवन और बिना बुनियादी सुविधाओं के स्कूलों में महिला शिक्षिकाएं और छात्राएं हर दिन संघर्ष कर रही हैं. गया के इस स्कूल जैसा हाल लगभग देश के अन्य स्कूलों का भी है.

सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं : बिहार सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष 2026-2027 में शिक्षा पर 61 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. बावजूद इसके बिहार के स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. कई स्कूलों में न तो भवन हैं और जहां भवन हैं वहां पर शौचालय नहीं और जहां शौचालय हैं वो साफ-सफाई के अभाव में बंद पड़े हैं.

गया/पटना : ' मेरे स्कूल में शौचालय नहीं होने के कारण मुझे पीरियड वाले दिन कई-कई घंटे एक एक ही पैड पर रहना पड़ता है.' ये कहना है गया की एक शिक्षिका का. इसके अलावा भी कई समस्याएं हैं जिससे वह और उनकी छात्राएं हर दिन दो-चार होती है. मानसिक परेशानी झेलकर भी स्कूल आना मजबूरी है. ये हाल गया के बक्सू प्राथमिक स्कूल का है जो कि शौचालय विहीन और भवन विहीन है.

"हमें शर्म आती है कि हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहां शौचालय तक नहीं हैं. जिले के डीएम साहब इसी रास्ते आते जाते हैं लेकिन उनसे अपील करते हैं कि वह रुककर हमारी स्थिति को देखें. हमें यहां वह सुविधा नहीं मिलती है जो दूसरे स्कूलों के छात्रों को मिलती है."- काजल कुमारी, छात्रा

स्कूल में 4 महिला शिक्षक और 1 शिक्षक : अर्चना रानी बताती हैं कि उनके स्कूल में चार महिला शिक्षक हैं, जबकि एक पुरुष शिक्षक है. यहां एक रसोईया भी महिला है, विद्यालय में 96 छात्र छात्राओं में प्रतिदिन 70-80 छात्र छात्राएं क्लास उपस्थित हो ही जाते हैं, वह यह भी बताती है कि शौचालय नहीं होने के कारण नामांकन में ही लड़कियों की संख्या कम रही है, 2 साल पहले तक यहां लगभग 150 नामांकन था, फिर 120 -25 की संख्या पहुंची और अब तो 100 भी नहीं पहुंच पा रही है.

गया के बक्सू बिगहा प्राथमिक स्कूल की छात्राएं (ETV Bharat)

''हम महिलाएं हैं और हमें पीरियड्स के समय क्या समस्या होती होगी, हम उस समय किसी के घर में भी नहीं जा सकते हैं, वह हमारे लिए उचित भी नहीं है, कई तरह की बातें होती हैं, हम लोग उस समय लगभग 9-10 घंटे बाद घर जाकर पैड चेंज करते हैं, कुछ बच्चियां बड़ी भी हो गई हैं, जिनको हम लोग ऐसी स्थिति में छुट्टी दे देते हैं, वह खुले में जा नहीं सकती हैं. बच्चियों को तो हम उनके घर भेज देते हैं लेकिन हमारा घर तो करीब में नहीं है. हम घर में भी नहीं जा सकते.''- अर्चना रानी, स्कूल में तैनात महिला शिक्षक, बक्सू बिगहा

गंभीर मुद्दे पर नींद में प्रशासन? : समस्या सिर्फ एक विद्यालय की नहीं है, बल्कि बिहार के गया जिले में अगर देखें तो ऐसे लगभग 130-40 की संख्या में विद्यालय हैं, जहां शौचालय नहीं है, उन विद्यालयों में छात्राओं की ही संख्या अधिक बताई जाती है, बावजूद के प्रशासन, शिक्षा विभाग के लोगों की नींद नहीं खुली है, आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है. हालांकि इस मुद्दे पर जिला कार्यपालक अभियंता ने ऐसे स्कूलों को चिह्नित कर जल्द व्यवस्था करने की बात कही है. ऐसा ही हाल पूरे देश का है.

''गया में लगभग भवनहीन विद्यालयों की संख्या 43 है, जो वर्तमान में विभिन्न स्थान पर स्थानांतरित करते हुए संचालित किया जा रहा है. इन विद्यालय में अधिकतर उन विद्यालयों में शौचालय नहीं है जो सामुदायिक भवन में संचालित हैं, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी इन समस्याओं को दूर किया जाए, जहां तक बक्सू बिगहा प्राथमिक विद्यालय की बात है तो मेरे संज्ञान में मामला आया है, मैं अभी वर्तमान में शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा.''- सतीश कुमार, जिला कार्यपालक अभियंता, गया

छात्राओं की डिमांड- 'अपने स्कूल का बने शौचालय और भवन' (ETV Bharat)

संसद में उठा शौचालय का मुद्दा : कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने पिछले दिनों राज्यसभा में सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की कमी का मुद्दा उठाया. इसके बाद एक बार फिर देशभर में और खासकर बिहार में शिक्षा के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति पर चर्चाएं तेज कर दी है. उन्होंने संसद में यह गंभीर दावा किया कि शौचालयों की कमी के कारण हर साल करीब 2.3 करोड़ लड़कियां पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं. यह आंकड़ा न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है बल्कि 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियानों की जमीनी हकीकत को भी चुनौती देता है.

स्कूल से ड्रॉपआउट हो रहीं लड़कियां : राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए रंजीता रंजन ने कहा कि देश के कई हिस्सों में आज भी छात्राओं के लिए अलग और सुरक्षित शौचालय की व्यवस्था नहीं है. उन्होंने इसे केवल सुविधा का मुद्दा नहीं बल्कि छात्राओं के सम्मान, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बताया. उनका कहना था कि जब स्कूलों में बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं नहीं होंगी, तो लड़कियों का स्कूल जाना स्वाभाविक रूप से प्रभावित होगा. खासकर किशोरावस्था में यह समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाती है.

देशभर में ऐसा ही हाल : राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने अलग-अलग राज्यों का हवाला देते हुए और यूनिसेफ का डाटा रखते हुए स्थिति की गंभीरता को भी सामने रखा. छत्तीसगढ़ में 5000 से अधिक सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं होने की बात कही. वहीं बिहार में करीब 23% और उत्तर प्रदेश में 29% स्कूलों में ऐसी सुविधा का अभाव बताया गया. ये आंकड़े यह संकेत देते हैं कि देश के बड़े हिस्से में अब भी बुनियादी शिक्षा ढांचा पूरी तरह सुदृढ़ नहीं हो पाया है.

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया (ETV Bharat)

'स्वच्छ विद्यालय अभियान' : गौरतलब है कि यूनिसेफ के हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अब भी लगभग 20 से 22 प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं, जहां छात्राओं के लिए सुरक्षित और पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. हालांकि पिछले वर्षों में ‘स्वच्छ विद्यालय अभियान’ और अन्य योजनाओं के तहत स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर खासकर ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं. यूनिसेफ ने भी इस बात पर जोर दिया है कि स्वच्छता सुविधाओं की कमी सीधे तौर पर लड़कियों की स्कूल उपस्थिति और ड्रॉपआउट रेट को प्रभावित करती है.

'इस मुद्दे पर हो राष्ट्रीय सर्वे' : रंजीता रंजन ने सरकार से मांग की कि इस मुद्दे पर युद्धस्तर पर राष्ट्रीय सर्वे कराया जाए ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हर स्कूल में न सिर्फ अलग शौचालय होना चाहिए, बल्कि वहां पानी, साबुन और सैनेटरी नैपकिन जैसी सुविधाएं भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि स्कूलों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएं.

पटना के स्कूलों का हाल : अगर बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो यहां की तस्वीर कुछ हद तक अलग नजर आती है. ग्राउंड रिपोर्ट में पटना के अधिकांश सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध मिली. जिन स्कूलों में पहले यह सुविधा नहीं थी, वे अधिकतर भवनहीन विद्यालय थे जिन्हें अब पास के मध्य या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिफ्ट कर दिया गया है.

अर्चना रानी, शिक्षक, बक्सू बिगहा (ETV Bharat)

बन रहे सर्व सुविधायुक्त नए भवन : इसके अलावा पटना में कई पुराने प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को तोड़कर नए सिरे से आधुनिक ढांचे में बनाया जा रहा है. निर्माण कार्य के दौरान स्कूल को को पास के अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित किया गया है ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो. इन स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय के साथ-साथ सैनेटरी नैपकिन निपटान के लिए विशेष डस्टबिन की व्यवस्था भी की गई है, जो स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होता है. बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने भी इस दिशा में कई कदम उठाने का दावा किया है.

''राज्य में जितने भी भवनहीन विद्यालय हैं, उनकी समस्या अगस्त 2026 तक पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी. बड़ी संख्या में नए स्कूल भवनों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और कई जगहों पर यह काम पूरा भी हो चुका है. जो छोटे स्तर के भवनहीन प्राथमिक विद्यालय थे उन्हें नजदीकी मध्य और उच्च विद्यालय में शिफ्ट किया गया है. बच्चों को बुनियादी सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है.''- सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार

द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट बताती है कि स्कूलों में टॉयलेट की कमी का सीधा असर लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ता है. रिपोर्ट के अनुसार, जिन स्कूलों में सुरक्षित और अलग शौचालय की सुविधा नहीं होती, वहां लड़कियों के स्कूल छोड़ने की संभावना बढ़ जाती है. साथ ही, टॉयलेट की अनुपलब्धता के कारण लड़कियों में संक्रमण और मेंस्ट्रूअल से जुड़ी समस्याएं भी अधिक देखने को मिलती हैं.

खुले में शौच एक मजबूरी : रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि मजबूरी में कई लड़कियों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, जिससे उनकी सुरक्षा और गरिमा दोनों पर खतरा बढ़ जाता है. यह स्थिति न सिर्फ स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है, बल्कि जेंडर इक्विटी के लिहाज से भी गंभीर चुनौती बन जाती है. पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं न होने के कारण कई लड़कियां पढ़ाई में पीछे छूट जाती हैं और धीरे-धीरे स्कूल से उनका जुड़ाव कम होता जाता है और वह स्कूल छोड़ देती हैं.

हाल के दिनों में बदली तस्वीर : बीएन प्रसाद ने कहा कि माननीय राज्यसभा सदस्य ने जो यूनिसेफ के आंकड़े पेश किए हैं वह 2013-14 के हैं और 12-13 वर्षों में काफी कुछ बदल गया है. शिक्षाविद बीएन प्रसाद बताते हैं कि यू डायस के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश के 90 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध है. पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा चलाए गए अभियानों के कारण बुनियादी ढांचे में सुधार जरूर हुआ है. लेकिन अब चुनौती का स्वरूप बदल गया है. अब सवाल यह नहीं रह गया है कि स्कूलों में टॉयलेट हैं या नहीं, बल्कि यह सवाल अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि टॉयलेट उपयोग के लायक हैं या नहीं. कई जगहों पर टॉयलेट बने तो हैं, लेकिन पानी की कमी, सफाई का अभाव और मेंटेनेंस की कमी के कारण छात्राएं उनका इस्तेमाल नहीं कर पातीं.

''बीएन प्रसाद ने कहा कि ऐसे में ''जरूरत इस बात की है कि स्वच्छता को लेकर गंभीर और निरंतर प्रयास किए जाएं. शिक्षा विभाग को चाहिए कि स्कूल निरीक्षण के दौरान टॉयलेट की उपलब्धता के साथ-साथ उसकी सफाई, पानी की व्यवस्था और उपयोग की स्थिति की भी नियमित जांच की जाए. इसके अलावा स्कूल स्तर पर स्वच्छता के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए. बच्चों को भी स्वच्छता को लेकर निरंतर जागरुक करते रहना महत्वपूर्ण है.''- बीएन प्रसाद, शिक्षाविद्

यू डाइस की ताजा रिपोर्ट : एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के अर्थशास्त्री विद्यार्थी विकास ने बताया कि सदन में जो आंकड़े पेश किए गए वह पुराने हैं लेकिन जो मांग माननीय सदस्य ने उठाई वह बेहद जरूरी है. उन्होंने बताया कि यू डाइस के ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 76320 सरकारी विद्यालय हैं, जिनमें से 76033 में ड्रिंकिंग वॉटर फैसिलिटी है. यानी 99.62% विद्यालय में यह सुविधा है. वहीं लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की बात की जाए तो राज्य में गर्ल्स और को-एजुकेशन वाले स्कूलों की संख्या 76183 है जिनमें से 75187 में गर्ल्स टॉयलेट की सुविधा है और 74742 स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट फंक्शनल है. यानी की 98.12% और 1441 विद्यालय में गर्ल्स टॉयलेट फंक्शनल नहीं है.

बिहार में लगभग 1.62 लाख छात्राएं प्रभावित : विद्यार्थी विकास ने बताया कि जहां तक स्कूल में हैंड वॉश फैसिलिटी की बात करें तो 76320 विद्यालय में 74270 विद्यालय में हैंड वॉश की सुविधा है. यानी लगभग 2050 विद्यालयों में यह सुविधा नहीं है और 97.31% विद्यालय में यह सुविधा है. उन्होंने बताया कि यूडायस के रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 76320 कक्षा एक से कक्षा 12 तक के विद्यालयों में 17159036 विद्यार्थी नामांकित हैं. यानी एक विद्यालय में औसतन 224 से 225 विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं. इस अनुसार यदि 200 विद्यालयों में गर्ल्स टॉयलेट की सुविधा नहीं है, तो उससे सीधे तौर पर 1.62 लाख छात्राएं प्रभावित होती हैं.

''पिछले कुछ वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी लाखों लड़कियां गर्ल्स टॉयलेट की कमी के कारण स्कूल ड्रॉप आउट कर रही हैं. माननीय सदस्य ने सही मांग उठाई है और सरकार को इस पर व्यापक सर्वे करना चाहिए. सरकार यदि स्कूलों में टॉयलेट पर जल और हैंड वॉश की स्थिति का सर्वे करना चाहती है तो सरकारी रिसर्च इंस्टीट्यूट से यह सर्वे कराएं, ना कि कोई मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट और प्राइवेट एजेंसी से. सरकारी रिसर्च इंस्टीट्यूट सही आंकड़ा पेश करेंगे और प्राइवेट एजेंसी उसमें भी अपना फायदा देखेगी.''- विद्यार्थी विकास, अर्थशास्त्री, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस

सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश : सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2026 में दिए गए लेटेस्ट ऑर्डर में कहा है कि देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय और निशुल्क सैनिटरी पैड (कक्षा 6-12) की सुविधा अनिवार्य है. इसे शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आवश्यक कर दिया है ताकि किसी बच्चियों की पढ़ाई न छूटे. इन वजहों से होने वाले स्कूलों में लड़कियों के ड्रॉपआउट को कम किया जा सके.

सरकार दुरुस्त करे इंतजाम : जिस विद्यालय का भवन ही नहीं वहां शौचालय को लेकर कितनी सुविधा मिलती है आसानी से सोचा जा सकता है. वहां पढ़ने वाले छात्र और शिक्षक-शिक्षिकाएं खुले में शौच को मजबूर होते हैं. जरूरी है कि उनके लिए उचित प्रबंध करे, क्योंकि खान-पान और निपटान की व्यवस्था ठीक न हो तो पठन-पाठन के साथ सेहत पर प्रतिकूल असर जरूर पड़ेगा.

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