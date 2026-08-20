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90 हजार से ज्यादा स्कूलों में लड़कियों के लिए इस्तेमाल करने लायक टाॅयलेट नहीं, हरियाणा में 100% विद्यालयों में सैनिटेशन फैसिलिटी

सरकारी स्कूलों में गर्ल्स स्टूडेंट के लिए टाॅयलेट, साफ पानी और सैनिटेशन गंभीर समस्या बनी हुई है. ( etv bharat )

हैदराबाद. सरकारी स्कूलों में गर्ल्स स्टूडेंट के लिए अलग टाॅयलेट, साफ पानी और ओवरऑल सैनिटेशन एक गंभीर समस्या बनी हुई है. मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और सुनवाई के लिए पीआईएल(Public Interest Litigation) को कोर्ट मंजूर कर चुकी है. साल 2026 में आई नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में तकरीबन 98,000 स्कूलों में इस्तेमाल करने लायक वाॅसरूम और पर्याप्त स्वच्छता नहीं हैं.

लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई और जेंडर समानता हासिल करने में यह एक बड़ी रुकावट की तरह है. इससे बच्चियों की गरिमा, स्कूलों में उनकी अटेंडेंस प्रभावित होती है. लड़कियों की ड्राॅपआउट रेट बढ़ता है. यूनिसेफ(UNICEF) के डाटा के अनुसार पहली बार पीरियड आने के बाद हर साल लगभग 2.3 करोड़ लड़कियां स्कूल जाना छोड़ देती हैं.

अब जानिए-क्या हैं हालात

आंकड़ों के मुताबिक साल 2025-26 तक देश में 10.05 लाख सरकारी स्कूल हैं. इनमें से 87,000 के करीब स्कूलों में सैनिटेशन का सही सिस्टम नहीं है.

कुल सरकारी स्कूल 10.05 लाख स्कूल, जिनमें गर्ल्स टाॅयलेट है 9.90 लाख बिना गर्ल्स टाॅयलेट वाले स्कूल 15000 स्कूल, जहां गर्ल्स टाॅयलेट इस्तेमाल योग्य नहीं 71,959

इसी तरह से UDISE+ और संसद के आंकडे दिखाते हैं कि करीब 98.7 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में टाॅयलेट्स की व्यवस्था है. हालांकि इनमें हजारों जगहों पर ये सुचारू रूप से फंक्शनल नहीं हैं. खासकर ग्रामीण इलाकों में टाॅयलेट होने और उनके सही तरीके से काम करने में बड़ा गैप है. यहां टाॅप राज्यों की स्थिति दिखाई गई है. पूरे भारत की बात करें तो देश के करीब 98.7 फीसदी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टाॅयलेट्स व सैनिटेशन की सुविधा है.

गर्ल्स टाॅयलेट्स की बेहतर स्थिति वाले राज्य