90 हजार से ज्यादा स्कूलों में लड़कियों के लिए इस्तेमाल करने लायक टाॅयलेट नहीं, हरियाणा में 100% विद्यालयों में सैनिटेशन फैसिलिटी
बच्चियों के लिए टाॅयलेट होने और सही तरीके से फंक्शनल होने में बड़ा गैप, पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट में करेगा सुनवाई
Published : August 20, 2026 at 5:07 PM IST
हैदराबाद. सरकारी स्कूलों में गर्ल्स स्टूडेंट के लिए अलग टाॅयलेट, साफ पानी और ओवरऑल सैनिटेशन एक गंभीर समस्या बनी हुई है. मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और सुनवाई के लिए पीआईएल(Public Interest Litigation) को कोर्ट मंजूर कर चुकी है. साल 2026 में आई नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में तकरीबन 98,000 स्कूलों में इस्तेमाल करने लायक वाॅसरूम और पर्याप्त स्वच्छता नहीं हैं.
लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई और जेंडर समानता हासिल करने में यह एक बड़ी रुकावट की तरह है. इससे बच्चियों की गरिमा, स्कूलों में उनकी अटेंडेंस प्रभावित होती है. लड़कियों की ड्राॅपआउट रेट बढ़ता है. यूनिसेफ(UNICEF) के डाटा के अनुसार पहली बार पीरियड आने के बाद हर साल लगभग 2.3 करोड़ लड़कियां स्कूल जाना छोड़ देती हैं.
अब जानिए-क्या हैं हालात
आंकड़ों के मुताबिक साल 2025-26 तक देश में 10.05 लाख सरकारी स्कूल हैं. इनमें से 87,000 के करीब स्कूलों में सैनिटेशन का सही सिस्टम नहीं है.
|कुल सरकारी स्कूल
|10.05 लाख
|स्कूल, जिनमें गर्ल्स टाॅयलेट है
|9.90 लाख
|बिना गर्ल्स टाॅयलेट वाले स्कूल
|15000
|स्कूल, जहां गर्ल्स टाॅयलेट इस्तेमाल योग्य नहीं
|71,959
इसी तरह से UDISE+ और संसद के आंकडे दिखाते हैं कि करीब 98.7 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में टाॅयलेट्स की व्यवस्था है. हालांकि इनमें हजारों जगहों पर ये सुचारू रूप से फंक्शनल नहीं हैं. खासकर ग्रामीण इलाकों में टाॅयलेट होने और उनके सही तरीके से काम करने में बड़ा गैप है. यहां टाॅप राज्यों की स्थिति दिखाई गई है. पूरे भारत की बात करें तो देश के करीब 98.7 फीसदी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टाॅयलेट्स व सैनिटेशन की सुविधा है.
गर्ल्स टाॅयलेट्स की बेहतर स्थिति वाले राज्य
|हरियाणा
|100%
|केरल
|99.9%
|पंजाब
|99.8%
|पश्चिम बंगाल
|99.8%
|ओडिशा
|99.8%
|हिमाचल प्रदेश
|99.7%
|कर्नाटक
|99.7%
|बिहार
|99.6%
|सिक्किम
|99.6%
|असम
|95.6%
इन राज्यों में हालात खराब
|प्रदेश
|बिना टाॅयलेट स्कूल
|मिजोरम
|9.7%
|नागालैंड
|9.0%
|अरुणाचल प्रदेश
|6.5%
|राजस्थान
|5.3%
|मेघालय
|4.2%
|जम्मू-कश्मीर
|4.1%
|लद्दाख
|2.9%
|त्रिपुरा
|2.4%
|तेलंगाना
|2.3%
क्या है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग
इसी साल की जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने मेन्सट्रूअल हेल्थ को मूलभूत अधिकार(Fundamental Rights) मानते हुए कहा था कि स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग टाॅयलेट, पानी की समुचित सिस्टम और सैनिटेशन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए. देश की सबसे बड़ी अदालत ने तब यह फैसला दिया था कि यह जरूरी है कि स्कूलों में फ्री सैनिटरी नैपकीन की उपलब्धता और पीरियड्स के दौरान हाइजीन मैनेजमेंट के लिए एक ऐसी जगह(काॅर्नर), जहां पैड्स डिस्पोज किए जा सकें, होनी चाहिए.
केंद्र और राज्य सरकारों को समयबद्ध तरीके से इसे प्रभावी बनाना था, लेकिन अभी तक इसे पूरे तरह से यकीनी नहीं बनाया जा सका है. इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में इसी माह एक जनहित याचिका(पीआईएल) लगाई गई है. याचिकाकर्ता रीपक कंसल सरकारी स्कूलों में लड़कियों के सैनिटेशन की उचित व्यवस्था न होने की समस्या उठाई है और इसे शत-प्रतिशत लागू किए जाने और इसकी माॅनिटरिंग पर जोर दिया है.
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