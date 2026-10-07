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'विभागों के बीच तालमेल की कमी', दिल्ली में हेरिटेज स्मारकों के रखरखाव में नाकामी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) समेत कई विभागों पर नाराजगी जताई. ये विभाग राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद कई ऐतिहासिक स्मारकों का ठीक से रखरखाव करने में नाकाम रहे हैं. यह मामला जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच के सामने आया. बेंच दिल्ली में कुछ ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी.

बेंच ने अलग-अलग सरकारी विभागों के बीच तालमेल की कमी की ओर इशारा किया. बेंच ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव और एमसीडी कमिश्नर समेत कई विभागों के सीनियर अधिकारियों को 15 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया. बेंच ने कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को नहीं समझा है और मंत्रालय को एक पक्ष (प्रतिवादी) बनाया है. बेंच ने सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन की रिपोर्ट पर भी गौर किया, जो इस मामले में कोर्ट कमिश्नर हैं.

बेंच ने कहा, "हमें अलग-अलग सरकारी संस्थाओं, विभागों के बीच तालमेल की भारी कमी दिखी है." उन्होंने आगे कहा, "हम उन्हें तालमेल बिठाने के लिए एक टीम बनाने को कह रहे हैं." बेंच ने माना कि कड़े आदेशों के साथ सख़्त कार्रवाई जरूरी थी, लेकिन आखिरी बार रियायत देते हुए, फिलहाल कोई सख्त आदेश जारी करने से बच गई. संस्कृति मंत्रालय के सेक्रेटरी और एमसीडी कमिश्नर के अलावा बेंच ने भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण (ASI) के महानिदेशक, डीडीए के वाइस चेयरमैन, दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग के सचिव और अन्य लोगों को भी अपने सामने पेश होने के लिए कहा.

बेंच को निजामुद्दीन में मौजूद 13वीं सदी के महल 'लाल महल' की हालत के बारे में बताया गया जो शायद राजधानी के सबसे पुराने महलों में से एक है. एमसीडी के वकील ने तर्क दिया, "हमें पता ही नहीं चला कि यह जमीन हमारे अधिकार क्षेत्र में थी." बेंच ने कहा कि यह एक गैर-जिम्मेदाराना जवाब था. आपको अपने इलाकों की भी परवाह नहीं है. बेंच ने पूछा, "हम इसे कैसे मान सकते हैं."