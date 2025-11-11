ETV Bharat / bharat

विवाह के लिए नहीं आते रिश्ते! आदिवासी समाज ने बयां किया दर्द

बच्चे, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते और नदी नाले पार कर स्कूल आना जाना करते हैं. शादी विवाह के लिए अच्छे रिश्ते तक इस गांव के परिवार के लिए नहीं आते हैं. कारण है बारात आने के लिए वाहन गांव तक नहीं पहुंचते हैं. बारात वाहन दो किलोमीटर दूर सड़क पर दूर लगानी पड़ती है. उसके बाद पैदल ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलकर बारात विवाह स्थल तक पहुंचती है. यहां पानी की व्यवस्था भी नहीं है. अधिकतर नल खराब या खराब पड़े हैं. सरकार की ओर से बनाए गए शौचालय में सिर्फ चार दिवारी नजर आती है.

गांव तक नहीं बनी सड़क, गांव से दो किलोमीटर दूर रुकती है बारात

हम बात कर रहे हैं टुंडी प्रखंड के मछियारा पंचायत के जमखोर आदिवासी बाहुल्य गांव की. यह गांव पहाड़ पर बसा हुआ है. इस गांव को जोड़ने के लिए कोई भी सड़क नहीं है. करीब दो किलोमीटर पहाड़ी रास्ते से ऊबड़ खाबड़ पत्थरीले रास्ते जबकि दूसरी ओर नदी नाले बहते हैं. गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे खाट के सहारे ही मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है. यहां के बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी काफी कठिनाई होती है.

बीमार शख्स को खाट से मुख्य सड़क तक ले जाते हैं ग्रामीण

धनबाद: झारखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती समारोह की तैयारी में सरकार जुटी है. साल 2000 में झारखंड राज्य का गठन, इस उद्देश्य के साथ किया गया था कि आदिवासी समाज का उत्थान होगा. चाहे बीजेपी गठबंधन वाली सरकार रही हो या फिर जेएमएम के गठबंधन की सरकार, आदिवासियों के विकास के लिए जिस तरह से कार्य किए, वह अब भी हाशिए पर नजर आ रहा है.

सबसे पहले बात करते हैं गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाए उस मरीज की. दो दिन पहले ही गांव के एक 50 शख्स की तबीयत बिगड़ गई थी, उसे शरीर के बाईं ओर लकवा मार दिया था. उसके बाद उसे खाट पर लादकर अस्पताल ले गए. मरीज के परिजन चरण सोरेन ने बताया कि जब किसी की तबीयत बिगड़ती है, उसे खाट पर लादकर ले जाना पड़ता है. हमारे गांव में सड़क नहीं है. पानी की भी काफी दिक्कत है. बच्चों को स्कूल आने जाने में भी परेशानी होती है.

कच्चे रास्ते से घर जाते बच्चे (Etv bharat)

गांव में नहीं आती है बारात

वहीं स्थानीय ग्रामीण प्रेम चंद मरांडी कहते हैं कि बाहर जाने पर अगर रात हो जाती है तो उधर ही रुकना पड़ता है क्योंकि यहां सड़क नहीं है. बीमार शख्स को खटिया पर ले जाना पड़ता है. शादी ब्याह में काफी कठिनाई होती है. बारात आने पर गाड़ियां गांव तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है. बारातियों को पैदल चलकर ही गांव पहुंचना पड़ता है, जिस कारण अच्छे रिश्ते गांव में नहीं आते हैं. सड़क नहीं होने की वजह से कई लोग इस गांव में शादी विवाह नहीं करना चाहते हैं.

जमखोर गांव का खूबसूरत नजारा (Etv bharat)

पानी, सड़क अब भी कोसों दूर

वहीं स्थानीय महिला अमोती देवी बताती है कि यहां पानी की काफी किल्लत है. मार्च महीने में कुंआ में पानी सुख जाता है. सड़क नहीं होने की वजह से बच्चों को खतरों से खेल जाना पड़ता है. साथ ही शादी विवाह में भी कठिनाई होती है, अच्छे घरों से रिश्ते नहीं आते हैं. वही आठवीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र सोरेन ने बताया कि स्कूल आने जाने के लिए सरकार की ओर से साइकिल दी गई है. साइकिल तो सरकार ने दी लेकिन सड़क ही नहीं है.

अधूरा शौचालय (Etv bharat)

चुनावी मुद्दा नहीं बनी गांव की समास्या

इसी गांव के युवक ने बताया कि सिर्फ यही एक गांव नहीं है बल्कि और भी इस तरह के गांव हैं, जहां सड़क और दूसरी मूलभूत सुविधाओं का आभाव है. कोई भी जनप्रतिनिधि सुध लेने के लिए नहीं आता है लेकिन वोट के समय जरूर आते हैं. युवक ने बताया कि चाहे बीजेपी हो, जेएमएम हो या फिर किसी भी दल की सरकार, कोई भी नेता आदिवासी कल्याण के लिए नहीं सोचता है जबकि दिशाेम गुरु स्व. शिबू सोरेन ने अपने आंदोलन और राजनीतिक जीवन की शुरुआत टुंडी से ही की थी.

कच्चे रास्से से स्कूल जाते बच्चे (Etv bharat)

आपके माध्यम से जानकारी मिली है. पहाड़ के ऊपर यह गांव है. पंचायत सचिव से कहकर ग्राम सभा कराई जाएगी और रोड के निर्माण के लिए एक रिपोर्ट बनाकर डीसी को भेजी जाएगी. रोड का निर्माण जल्द से जल्द हो, इसकी कोशिश की जाएगी: विशाल कुमार पांडेय, बीडीओ, टुंडी प्रखंड

