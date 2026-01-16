ओडिशा: मलकानगिरी में अवैध खदान धंसने से दो मजदूरों की मौत, साथी को बचाने की कोशिश में गई जान
यह हादसा शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे हुआ. प्रसिद्ध भैरवी मंदिर के समीप कुछ मजदूर मिट्टी खुदाई का काम कर रहे थे.
Published : January 16, 2026 at 3:45 PM IST
मलकानगिरी(ओडिशा): मलकानगिरी जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. शुक्रवार सुबह एक अवैध पत्थर खदान में काम करने के दौरान मिट्टी और भारी पत्थर गिरने से दो मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना ने एक बार फिर खदानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और अवैध उत्खनन के गंभीर मुद्दे को गरमा दिया है.
कैसे हुआ हादसा?
मलकानगिरी जिला श्रम अधिकारी पूर्णिमा दुरुका द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, यह हादसा शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे हुआ. मलकानगिरी मुख्यालय के पास स्थित प्रसिद्ध भैरवी मंदिर के समीप कुछ मजदूर मिट्टी खुदाई का काम कर रहे थे. बताया जा रहा है कि उस समय कुल 6 मजदूर वहां काम में जुटे थे. खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी का एक विशाल हिस्सा (टीला) भरभरा कर गिर गया.
इसकी चपेट में आकर एक मजदूर पूरी तरह दब गया. अपने साथी को बचाने के लिए जब दो अन्य मजदूर उसकी ओर दौड़े, तो मिट्टी और पत्थरों का एक और बड़ा हिस्सा उन पर भी गिर पड़ा. देखते ही देखते चीख-पुकार मच गई और मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया.
हताहतों की जानकारी
इस भीषण हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई. मलबे से निकाले गए दो अन्य मजदूरों को अत्यंत नाजुक स्थिति में तुरंत मलकानगिरी जिला अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में इलाज के दौरान एक और मजदूर ने दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर दो हो गई.
मृतकों की पहचान मिटू मधाई और टूना गडबा के रूप में की गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, इनमें से एक मृतक मलकानगिरी शहर के जयपुरियागुडा का रहने वाला था, जबकि दूसरा चंपाखारी गांव का निवासी था. घायल मजदूर का इलाज अभी भी जिला अस्पताल में जारी है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.
प्रशासनिक कार्रवाई और जांच
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, खदान विभाग और श्रम विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की कानूनी जांच शुरू कर दी है.
श्रम अधिकारी पूर्णिमा दुरुका ने बताया, "काम के दौरान मिट्टी धंसने से यह दुखद हादसा हुआ है. हम इस बात की गहनता से जांच कर रहे हैं कि क्या इन मजदूरों के पास वैध लेबर कार्ड थे या नहीं. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि इस अवैध खदान के संचालन के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं."
लोगों में आक्रोश
शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिस स्थान पर यह हादसा हुआ, वह एक अवैध पत्थर खदान है. बिना किसी सुरक्षा उपकरण और तकनीकी निगरानी के यहां मजदूरों से काम कराया जा रहा था. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध उत्खनन का खेल चल रहा है, लेकिन प्रशासन की चुप्पी ने आज दो परिवारों के चिराग बुझा दिए. लोगों ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
