ओडिशा: मलकानगिरी में अवैध खदान धंसने से दो मजदूरों की मौत, साथी को बचाने की कोशिश में गई जान

मलकानगिरी(ओडिशा): मलकानगिरी जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. शुक्रवार सुबह एक अवैध पत्थर खदान में काम करने के दौरान मिट्टी और भारी पत्थर गिरने से दो मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना ने एक बार फिर खदानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और अवैध उत्खनन के गंभीर मुद्दे को गरमा दिया है.

कैसे हुआ हादसा?

मलकानगिरी जिला श्रम अधिकारी पूर्णिमा दुरुका द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, यह हादसा शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे हुआ. मलकानगिरी मुख्यालय के पास स्थित प्रसिद्ध भैरवी मंदिर के समीप कुछ मजदूर मिट्टी खुदाई का काम कर रहे थे. बताया जा रहा है कि उस समय कुल 6 मजदूर वहां काम में जुटे थे. खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी का एक विशाल हिस्सा (टीला) भरभरा कर गिर गया.

इसकी चपेट में आकर एक मजदूर पूरी तरह दब गया. अपने साथी को बचाने के लिए जब दो अन्य मजदूर उसकी ओर दौड़े, तो मिट्टी और पत्थरों का एक और बड़ा हिस्सा उन पर भी गिर पड़ा. देखते ही देखते चीख-पुकार मच गई और मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया.

हताहतों की जानकारी

इस भीषण हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई. मलबे से निकाले गए दो अन्य मजदूरों को अत्यंत नाजुक स्थिति में तुरंत मलकानगिरी जिला अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में इलाज के दौरान एक और मजदूर ने दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर दो हो गई.

मृतकों की पहचान मिटू मधाई और टूना गडबा के रूप में की गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, इनमें से एक मृतक मलकानगिरी शहर के जयपुरियागुडा का रहने वाला था, जबकि दूसरा चंपाखारी गांव का निवासी था. घायल मजदूर का इलाज अभी भी जिला अस्पताल में जारी है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.