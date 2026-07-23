धनबाद में जहरीली गैस ने ली दो मजदूरों की जान, नए सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे थे मजदूर, दम घुटने से हुई मौत
धनबाद के बाघमारा में सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए उसमें उतरने के बाद दम घुटने से दो मजदूरों की मौत हो गई.
Published : July 23, 2026 at 4:10 PM IST
धनबाद: एक नए सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे दो मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई. टैंक एक महीने से बंद था. स्थानीय लोगों ने इन मौतों के लिए BCCL प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है. घटना बाघमारा थाना क्षेत्र के सदरयाडीह में हुई. यह इलाका गैस रिसाव, आग और भू-धंसान जैसे खतरों के लिए जाना जाता रहा है. यहां हजारों ग्रामीण रहते हैं. घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
धनबाद में बीसीसीएल परियोजना के पास रहने वाले लोग हर समय मौत के साये में जी रहे हैं. बाघमारा थाना क्षेत्र में बीसीसीएल ब्लॉक II प्रोजेक्ट के पास बसे केशरगढ़, सदरयाडीह सहित कई गांवों में दिन-रात जहरीली गैस का रिसाव होता रहता है. गुरुवार को ऐसी ही एक दुखद घटना में दो मजदूरों की जान चली गई.
स्थानीय लोगों के अनुसार, नया सेप्टिक टैंक लगभग एक महीने से बंद था. गुरुवार को जब टैंक खोला गया, तो दोनों मजदूर उसकी सफाई करने के लिए अंदर उतरे. टैंक लगभग 10 फीट गहरा था. जहरीली गैस के कारण दोनों अंदर बेहोश हो गए. उन्हें तुरंत बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है. फिलहाल, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. बाघमारा अंचलाधिकारी गिरजानंद किस्कू भी अस्पताल पहुंचे हैं.
शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया
मृतकों की पहचान सदरयाडीह के रहने वाले दिलीप महतो और महुदा थाना क्षेत्र के अंधारी के रहने वाले राजेश महतो के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद बाघमारा थाना की पुलिस अस्पताल पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. शुरुआती जांच से पता चलता है कि मौत जहरीली गैस और सेप्टिक टैंक के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण हुईं. मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही पता चलेगा.
लगातार मौत के साये में जी रहे हैं ग्रामीण
बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी डॉ. ज्योति लाल ने बताया कि दोनों मजदूरों की मौत दम घुटने से हुई है. उनकी मौत का कारण जहरीली गैस थी. वहीं केशरगढ़ पंचायत की मुखिया के पति लखिंद्र महतो ने बताया कि हजारों लोग जहरीली गैस, भू-धंसान और जमीन के नीचे लगी आग से प्रभावित इलाके में रहने को मजबूर हैं. बीसीसीएल उन्हें दूसरी जगह बसाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है. सिर्फ 10 फीट गहरे सेप्टिक टैंक में गैस से दम घुटने के कारण दो मजदूरों की मौत हो गई. ग्रामीण लगातार मौत के साये में जी रहे हैं.
बीसीसीएल जीएम से किया जाएगा पत्राचार - सीओ
बाघमारा अंचलाधिकारी गिरजानंद किस्कू ने दोनों मजदूरों की मौत की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि दोनों मजदूर सदरयाडीह में एक सेप्टिक टैंक में उतरे थे और दम घुटने से उनकी मौत हो गई. उन्होंने कहा कि बचाव कार्यों और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसे लेकर बीसीसीएल के जीएम से पत्राचार किया जाएगा. ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो.
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