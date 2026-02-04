ETV Bharat / bharat

मणिपुर: कुकी विधायकों को नई सरकार में शामिल होने पर नतीजे भुगतने की धमकी

मणिपुर में कुकी-जो काउंसिल ने समुदाय के सभी विधायकों से कुकी लोगों की सामूहिक इच्छा, भावनाओं और राजनीतिक उम्मीदों का सम्मान करने की अपील की.

KZC threatened Kuki Zo MLAs to face consequences for supporting new govt in Manipur
युमनाम खेमचंद सिंह (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 4, 2026 at 5:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: मणिपुर में भाजपा और उसके सहयोगियों ने युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है. भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए खेमचंद सिंह को नया मुख्यमंत्री नामित किया है, जो कभी भी शपथ ले सकते हैं.

हालांकि, मणिपुर में सरकार गठन की कवायद के बीच कुकी-जो काउंसिल (KZC) ने बुधवार को कुकी समुदाय के विधायकों को नई सरकार बनाने का समर्थन करने पर नतीजे भुगतने की धमकी दी.

कुकी समुदाय के 10 विधायकों ने मणिपुर में नई सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन दिया और नई दिल्ली में मंगलवार को हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में शामिल हुए.

KZC के एक प्रवक्ता ने ईटीवी भारत को बताया, "कोई भी कुकी-जो विधायक जो लुंगथू बैठक (Lungthu meeting) में लिए गए सामूहिक निर्णय के खिलाफ जाएगा, वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता में ऐसा कर रहा होगा और केजेडसी को ऐसे एकतरफा निर्णय से उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा."

प्रवक्ता ने कहा कि कुकी-जो काउंसिल सभी संबंधित विधायकों से कुकी लोगों की सामूहिक इच्छा, भावनाओं, एकता और राजनीतिक उम्मीदों का सम्मान करने की अपील करती है.

मंगलवार को नई दिल्ली में लगातार दो बैठकों के बाद, भाजपा और उसके साथियों ने मणिपुर विधानसभा में विधायक दल के नेता के तौर पर युमनाम खेमचंद सिंह के नाम पर मुहर लगा दी. बुधवार को, सिंह और दूसरे एनडीए नेताओं ने लोकभवन में राज्यपाल एके भल्ला से मुलाकात की और मणिपुर में लोकप्रिय सरकार बनाने का दावा पेश किया. खास बात यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल हटा दिया.

मणिपुर सरकार के गठन पर अपनी स्थिति दोहराते हुए, KZC ने कहा कि कुकी-जो लोग मणिपुर सरकार के गठन में भाग नहीं ले सकते हैं और न ही लेंगे.

प्रवक्ता ने कहा, "30 दिसंबर को हुई KZC गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में, जिसमें सभी घटक जनजातियां - शीर्ष निकाय और क्षेत्रीय संगठन शामिल थे, यह एकमत से तय हुआ कि कुकी-जो लोगों के खिलाफ किए गए अकथनीय अत्याचारों और मैतेई द्वारा लगाए गए जबरन शारीरिक अलगाव को देखते हुए, कुकी-जो लोग मणिपुर सरकार के गठन में भाग नहीं ले सकते हैं और न ही लेंगे. इस सामूहिक संकल्प को 13 जनवरी को सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (SoO) ग्रुप्स, कुकी जो काउंसिल और कुकी जो विधायकों, जिन्हें लुंगथू मीटिंग के नाम से जाना जाता है, की गुवाहाटी में हुई जॉइंट मीटिंग में और पुख्ता किया गया. मीटिंग में यह तय हुआ कि कुकी समुदाय के लोग मणिपुर सरकार बनाने में तब तक हिस्सा नहीं लेंगे, जब तक राज्य और केंद्र सरकार कुकी-जो लोगों की राजनीतिक मांग को मानने का साफ और लिखित भरोसा न दे दें."

KZC मणिपुर में कुकी समुदाय के लिए विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश की मांग कर रही है, जिसका एक अलग प्रशासन हो.

यह भी पढ़ें- मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटा, NDA विधायक दल के नेता खेमचंद सिंह ने सरकार बनाने का दावा पेश किया

TAGGED:

KUKI ZO MLAS
KUKI ZO COUNCIL
KZC THREATENED KUKI ZO MLA
MANIPUR GOVT FORMATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.