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कुवैत एयरस्पेस बंद: कोच्चि से एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट आखिरी मिनट में कैंसिल, 119 यात्री फंसे

एयरस्पेस के अचानक बंद होने का कारण ईरान और मिडिल ईस्ट के दूसरे पड़ोसी देशों के बीच हाल ही में बढ़े सैन्य तनाव को बताया जा रहा है.

Kuwait Airspace Closed: Last-Minute Cancellation of Air India Express Flight from Kochi; 119 Passengers Stranded
कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 3, 2026 at 8:01 PM IST

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एर्नाकुलम: कुवैत के एयरस्पेस के इमरजेंसी बंद होने के बाद, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहरीन के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस सेवा रद्द कर दी गई है. फ्लाइट नंबर IX 439, जो कोच्चि से बहरीन के लिए उड़ान भरने वाली थी. उसे आखिरी मिनट में कैंसिल कर दिया गया.

फ्लाइट बुधवार को सुबह 11:45 पर नेदुंबसेरी से बहरीन के लिए रवाना होने वाली थी. इसलिए, केरल के बाहर रहने वाले यात्री एयरपोर्ट पर जल्दी पहुंच गए थे और बोर्डिंग समेत सभी सिक्योरिटी चेक पूरे कर लिए थे. हालांकि, कंट्रोल रूम से एक इमरजेंसी मैसेज आया कि कुवैत का एयरस्पेस अचानक बंद कर दिया गया है, जिससे अधिकारियों को उड़ान सेवा तुरंत कैंसिल करनी पड़ी.

इसके बाद, जो सभी 119 यात्री बोर्ड करने के लिए तैयार थे, उन्हें एयरपोर्ट पर उतार दिया गया. इस अचानक आई रुकावट की वजह से एयरपोर्ट पर घंटों तक तनाव और बेचैनी का माहौल रहा. इसके बाद, कस्टम और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने दखल देकर पैसेंजर का इमिग्रेशन क्लियरेंस कैंसिल कर दिया और उनका सामान वापस कर दिया. इसके बाद यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया और घर वापस भेज दिया गया.

मिडिल ईस्ट में मिसाइल अटैक
एयरस्पेस के अचानक बंद होने का कारण ईरान और मिडिल ईस्ट के दूसरे पड़ोसी देशों के बीच हाल ही में बढ़े सैन्य तनाव को बताया जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि मिसाइल और ड्रोन अटैक ने बहरीन में कुछ खास रणनीतिक जगहों और रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, जिन्हें बहरीन डिफेंस फोर्स ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट करके खत्म कर दिया. नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट सर्विस पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है.

संकट में बाहर से आए लोग
सैकड़ों नॉन-रेसिडेंट केरलवासी, जो ईद और गर्मी की छुट्टियों के बाद अपने काम की जगहों पर लौटने का प्लान बना रहे थे, इस इमरजेंसी फैसले से बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं. पैसेंजर्स बहुत परेशान हैं क्योंकि कई लोगों के वीजा खत्म होने वाले हैं और ऐसी स्थितियां हैं जिनसे उनकी नौकरी पर असर पड़ सकता है.

कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने टिकट रिफंड का भरोसा दिया
कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (CIAL) के अधिकारियों ने बताया है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस कैंसिल हुई फ्लाइट के यात्रियों के लिए दूसरे यात्रा की व्यवस्था या टिकट के पूरे पैसे रिफंड के बारे में बाद में एक साफ अधिसूचना जारी करेगा.

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