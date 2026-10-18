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कभी गोलियों से दहल उठता था कुरुषनार, अब किलकारियों से गूंज रहा अबूझमाड़, बेस्ट बस्तर का सपना होगा साकार

नारायणपुर: अरपा पैरी के धार...छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के बालक आश्रम कुरुषनार में राजकीय गीत गा रहे बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे हैं. अब न सिर्फ पढ़ाई की अच्छी सुविधा मिल गई है, बल्कि रहने और खेलने के लिए भी पर्याप्त जगह मिल गई है. दरअसल इस आश्रम परिसर में कभी माओवादी हिंसा और दहशत की वजह से सुरक्षा बलों का कैंप संचालित होता था, अब यहां 110 बच्चों को शिक्षा और आवास की सुविधा दी जा रही है.

वर्षों तक नक्सलवाद के प्रभाव से जूझने वाले इस गांव में पूर्व सुरक्षा कैंप को बालक आश्रम शाला और प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास के रूप में फिर से उपयोग में लाया जा रहा है. नारायणपुर जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुरुषनार को पश्चिम अबूझमाड़ के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है. जिला मुख्यालय से पास होने के बावजूद यह गांव लंबे समय तक माओवादी गतिविधियों और हिंसा के प्रभाव से जूझता रहा.

पहले आश्रम कहीं और था, अब यहां शिफ्ट हो गया है. यहां अच्छा लग रहा है. अच्छा मैदान है, सुविधा भी अच्छी है: छात्र

नारायणपुर कलेक्टर नम्रता जैन के निर्देश पर यहां बालक आश्रम शाला और प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास का संचालन दोबारा शुरू किया गया है. फिलहाल यहां 110 बच्चे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं. आश्रम शाला के अपने पुराने परिसर में लौटने से बच्चों को न केवल आवासीय सुविधा मिली है, बल्कि उन्हें बेहतर ग्राउंड भी मिला है.

31 मार्च 2026 को नक्सलवाद के खात्मे के ऐलान के बाद क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को नई दिशा देने के प्रयास तेज हुए. इसी कड़ी में कुरुषनार स्थित सुरक्षा कैंप को खाली कर दिया गया और सुरक्षा बलों की तैनाती की जरूरतों के मुताबिक जवान दूसरे संवेदनशील क्षेत्रों की ओर चले गए.

पहले यहां से करीब आधा किलोमीटर दूर बच्चों का आश्रम था. अब यहां बच्चों के खेल के साथ पढ़ाई और रहने की अच्छी सुविधा है. नक्सलियों की वजह से यहां कैंप लगाया गया था. अब नक्सलमुक्त होने के बाद इस कैंप से फोर्स जा चुकी है: सन्नु राम यादव, प्रभारी अधीक्षक बालक आश्रम

पहले सबकुछ ठीक था, फिर नक्सली आए तो बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था दूसरी जगह की गई. पुलिस फोर्स ने यहां कैंप बनाया. अब बहुत बदलाव हो गया है. हालात सुधर गए हैं. नक्सली भी नहीं हैं. बच्चे फिर से पढ़ाई करने यहां पहुंच गए हैं. हम बहुत खुश हैं. पहले दिन रात गोली बारूद का डर बना रहता था. अब शांति है. लोग बहुत खुश हैं : मेघनाथ, ग्रामीण, कुरुसनार

जिस परिसर में बच्चों को रहकर पढ़ाई करनी थी, परिस्थितियों के कारण उसी भवन को सुरक्षा बलों के ठहरने के लिए इस्तेमाल करना पड़ा. हिंसा और गोलीबारी की आशंका के कारण आश्रम में रहने वाले बच्चों को यहां से हटाकर गांव के एक शिक्षक के घर में शरण लेनी पड़ी. बाद में शिक्षक के कमरे से लगी जमीन पर अस्थायी व्यवस्था करते हुए आश्रम शाला के लिए भवन तैयार किया गया, जहां स्कूल और आश्रम का संचालन एक ही परिसर में होने लगा.

करीब चार दशकों तक माओवादी प्रभाव ने यहां के जनजीवन, शिक्षा और विकास को प्रभावित किया. ग्रामीण बताते हैं कि साल 2003 के आसपास नक्सलियों ने गांव के पंचायत भवन को ध्वस्त कर दहशत फैलाई. इसके बाद भी यहां हिंसक घटनाओं और गोलीबारी का सिलसिला जारी रहा. ऐसे में कुरुषनार में संचालित होने वाली बालक आश्रम शाला को यहां से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा.

अब वापस बच्चे यहां पढ़ाई कर रहे हैं. बच्चे भी बहुत खुश हैं, क्योंकि अब उनके खेलने और पढ़ने के लिए पर्याप्त जगह है: सन्नु राम यादव, प्रभारी अधीक्षक बालक आश्रम

कुरुषनार की बदलती तस्वीर

कुरुषनार में बदली परिस्थितियों को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य शांति नेताम कहती हैं कि वर्षों पहले इसी स्थान पर संचालित आश्रम शाला में उन्होंने खुद पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, लेकिन बाद में नक्सली गतिविधियां बढ़ने लगीं. आए दिन मुठभेड़ और गोलीबारी की घटनाओं के कारण आश्रम शाला को शिफ्ट कर यहां सुरक्षा बलों का कैंप स्थापित हो गया.

बच्चों की किलकारियों से गूंज रहा पूर्व सुरक्षा कैंप (ETV Bharat)

नक्सल घटनाओं से पीड़ित थे यहां के लोग

शांति नेताम ने अपने परिवार के साथ हुई दर्दनाक घटनाओं को याद करते हुए बताया कि माओवादियों की गोलीबारी में उनकी मां की जान चली गई थी.वहीं, परिवार के एक अन्य सदस्य के पैर में आईईडी विस्फोट के कारण गंभीर चोटें आईं, जिसके चलते उनका पैर काटना पड़ा. अपने जीवन के इन कड़वे अनुभवों को साझा करते हुए शांति नेताम भावुक हो उठीं. उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों को पहले की तुलना में शांत और खुशहाल बताते हुए नक्सलवाद की समाप्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों के प्रति आभार जताया.

बच्चों की किलकारियों से गूंज रहा पूर्व सुरक्षा कैंप (ETV Bharat)

कैंप से पहले हॉस्टल यहीं था. जब नक्सल दहशत फैली तो यहां कैंप लगा. बच्चों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी. जब नक्सवाद समाप्त हो गया तो फिर से हॉस्टल लग रहा है. अब हम अंदरुनी इलाकों में जाते हैं तो कोई डर नहीं लगता. क्षेत्र में बहुत बदलाव आया है. हम पहले आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे. नक्सली दहशत थी. हम डर डर कर रहते थे. पहले रोड भी नहीं थी. जंगली जानवर से भी डर लगता था. अब कोई डर नहीं है. हम नक्सलमुक्त हो चुके हैं: शांति नेताम, जिला पंचायत सदस्य अबूझमाड़

बच्चों की किलकारियों से गूंज रहा पूर्व सुरक्षा कैंप (ETV Bharat)

जिला खनिज न्यास से बना खेल मैदान

नारायणपुर प्रशासन की योजना इस शैक्षणिक परिसर को और बेहतर सुविधाओं से लैस करने की है. जिला खनिज न्यास (DMF) के माध्यम से यहां खेल मैदान, AI लैब और पुस्तकालय निर्माण का प्रस्ताव किया गया है. प्रस्तावित खेल मैदान से बच्चों को नियमित खेल गतिविधियों में भाग लेने और अपनी शारीरिक क्षमता विकसित करने का अवसर मिलेगा.

31 मार्च के बाद क्षेत्र में विकास कार्यों को दोगुनी गति से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहे इलाकों तक विकास की पहुंच तेजी से सुनिश्चित हो सके. सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से राहत मिलना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्षेत्र का वास्तविक विकास तभी संभव है, जब बच्चों को शिक्षा के लिए उपयुक्त सुविधाएं और अनुकूल वातावरण मिले. इसी उद्देश्य से भाटापाल के बाद कुरुषनार में भी केंद्रीय सुरक्षा बलों के खाली हुए परिसर को बालक आश्रम शाला के संचालन के लिए उपयोग में लाया गया है. इससे स्थानीय आदिवासी विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा: नम्रता जैन, कलेक्टर,नारायणपुर

चुनौतियों से भरी है यहां की कहानी

कुरुषनार की यह कहानी अतीत की चुनौतियों और वर्तमान की संभावनाओं के बीच खड़े एक ऐसे गांव की कहानी है, जहां कभी बच्चों की पढ़ाई को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अपने आश्रम से विस्थापित होना पड़ा था और आज उसी आश्रम परिसर में उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने की तैयारी हो रही है. 110 बच्चों के लिए शिक्षा और आवास की व्यवस्था शुरू होना इस बदलाव का महत्वपूर्ण पड़ाव है, जबकि खेल मैदान, AI लैब और पुस्तकालय के प्रस्ताव भविष्य की दिशा दिखाते हैं.

कुरुषनार में पूर्व सुरक्षा कैंप का शिक्षा केंद्र में बदलना इसी उम्मीद को मजबूत करता है कि अबूझमाड़ की पहचान धीरे-धीरे हिंसा के अतीत से आगे बढ़कर शिक्षा, अवसर और खुशहाली से जुड़ सकेगी.