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एक एकड़ में लगाया गेंदे का फूल, आज 20 एकड़ में फैला कारोबार, कुरुक्षेत्र के सचिन कर रहे लाखों की कमाई, कई लोगों को दिया रोजगार

कुरुक्षेत्र के प्रगतिशील किसान सचिन ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: धान-गेहूं के परंपरागत फसल चक्र से बाहर निकलकर खेती में मुनाफा कमाने की राह तलाश रहे किसानों के लिए कुरुक्षेत्र के गांव आलमपुर के सचिन कुमार एक मिसाल बन गए हैं. दरअसल, करीब 10 साल पहले एक एकड़ जमीन पर गेंदे की खेती का प्रयोग शुरू करने वाले सचिन आज 20 एकड़ में फूलों की खेती कर रहे हैं. उनकी मेहनत, बाजार की समझ और फसल प्रबंधन ने खेती को कारोबार का रूप दे दिया है. आज उनके फार्म से तकरीबन 30 परिवारों को रोजगार मिल रहा है. फूलों की खेती ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति बदली, बल्कि गांव में रोजगार का नया रास्ता भी खोल दिया है.

कुरुक्षेत्र के सचिन ने एक एकड़ में गेंदे की खेती शुरू की (ETV Bharat) एक एकड़ से शुरू हुआ सफर : सचिन कुमार ने करीब 10 साल पहले एक एकड़ जमीन पर गेंदे की खेती शुरू की थी. शुरुआत में यह पारंपरिक खेती से हटकर किया गया एक प्रयोग था. पहली फसल से बेहतर आमदनी हुई तो उन्होंने इस दिशा में आगे बढ़ने का फैसला लिया. धीरे-धीरे रकबा बढ़ाते गए और आज 20 एकड़ में फूलों की खेती कर रहे हैं. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान सचिन ने कहा कि, "शुरुआत में उन्हें भी यह अंदाजा नहीं था कि फूलों की खेती इतनी अच्छी आमदनी दे सकती है. मैंने करीब एक एकड़ में प्रयोग के तौर पर गेंदे की खेती शुरू की थी. जब पहली फसल में पारंपरिक खेती के मुकाबले अच्छा मुनाफा मिला तो मेरा विश्वास बढ़ा. इसके बाद मैंने धीरे-धीरे रकबा बढ़ाया और आज 20 एकड़ में फूलों की खेती कर रहा हूं."

सचिन के खेत में खिले गेंदे के फूल (ETV Bharat) कलकत्ती और जाफरी गेंदे की खेती पर फोकस: सचिन अपने खेतों में मुख्य रूप से गेंदे की कलकत्ती और जाफरी किस्म उगाते हैं. कलकत्ती गेंदा, जिसे स्थानीय स्तर पर लड्डू गेंदा भी कहा जाता है, फूलों की सजावट और धार्मिक आयोजनों में खूब इस्तेमाल होता है. वहीं जाफरी किस्म की भी बाजार में अच्छी मांग रहती है. बेहतर गुणवत्ता और आकर्षक रंग के फूल तैयार करने के लिए वे खेती के तौर-तरीकों पर विशेष ध्यान देते हैं. सचिन कहते हैं कि, "फूलों की खेती में केवल उत्पादन ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता भी बेहद महत्वपूर्ण है. बाजार में अच्छी चमक, आकार और गुणवत्ता वाले फूलों की मांग रहती है, इसलिए पौधों की देखभाल और समय पर खाद-दवाई का इस्तेमाल जरूरी होता है." सचिन का एक एकड़ से शुरू हुआ सफर (ETV Bharat) खेती में अपनाई अलग रणनीति: सचिन 20 एकड़ जमीन पर एक साथ गेंदे की बुवाई नहीं करते. अलग-अलग हिस्सों में समय के अंतर से पौधे लगाते हैं, ताकि हर समय फूलों की तुड़ाई होती रहे. वे सब्जियों की खेती भी करते हैं. सब्जी की फसल खत्म होने के बाद उसी खेत में गेंदे के पौधे लगा दिए जाते हैं. इससे खेत खाली नहीं रहता और एक साल में कई फसलें लेने का अवसर मिलता है. सचिन बताते हैं कि, "मैं पूरे खेत में एक साथ फूल नहीं लगाता. अलग-अलग समय पर पौध तैयार करके खेत में लगाता हूं. सब्जियों की फसल निकलने के बाद गेंदे की खेती शुरू कर देता हूं. इससे उत्पादन का सिलसिला चलता रहता है और आमदनी भी अलग-अलग समय पर होती रहती है." सचिन अपने फार्म में (ETV Bharat) नकदी फसल से मजबूत आर्थिक आधार: सचिन ने बताया कि, "गेंदे की खेती में खाद, बीज, दवाई और मजदूरी सहित एक एकड़ में करीब 80 हजार रुपये खर्च होते हैं. उत्पादन एक फसल में लगभग 40 से 85 क्विंटल तक हो सकता है. बाजार में फूलों का भाव 20 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति किलो तक मिलता है. भाव पूरी तरह मांग, मौसम और बाजार की स्थिति पर निर्भर करते हैं. यदि औसत भाव 50 रुपये प्रति किलो माना जाए तो एक एकड़ से एक फसल में करीब 2 से 2.5 लाख रुपये की सकल आमदनी हो सकती है. साल में तीन फसलें लेने पर खर्च और बाजार भाव के अनुसार किसान अच्छा मुनाफा कमा सकता है. फूलों की खेती में लागत जरूर है, लेकिन सही समय पर फसल तैयार हो और बाजार में अच्छा भाव मिले तो आमदनी पारंपरिक फसलों से काफी बेहतर हो सकती है. किसान को बाजार की मांग देखकर खेती करनी चाहिए." सचिन के फार्म में काम कर रहे मजदूर (ETV Bharat) त्योहारों पर बढ़ती मांग से मिलता है बेहतर भाव: सचिन ने ईटीवी भारत को बताया कि, "गेंदे के फूलों की मांग धार्मिक कार्यक्रमों, मंदिरों, सजावट, विवाह समारोहों और त्योहारों में अधिक रहती है. नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के दौरान फूलों की खपत बढ़ने से कई बार भाव भी ऊंचे मिलते हैं. सचिन अपनी बुवाई और पौध लगाने का समय इस तरह तय करते हैं कि मुख्य तुड़ाई त्योहारों के आसपास हो. फसल तैयार होने के बाद गेंदे के फूलों की तुड़ाई करीब हर 10 दिन में होती है. इससे किसानों को एक ही बार में फसल बेचने के बजाय नियमित अंतराल पर कमाई का अवसर मिलता है. फूलों की खेती में समय बहुत मायने रखता है. यदि फसल त्योहारों के समय तैयार हो जाए तो किसान को अच्छे भाव मिल सकते हैं. इसलिए बुवाई और तुड़ाई की योजना बाजार को देखकर बनानी चाहिए."