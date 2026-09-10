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इकलौती बहन बोली- 'मेरे पास टाइम नहीं', कुरुक्षेत्र के अनाथ आश्रम संचालक ने किया भाई का अंतिम संस्कार

सोनीपत के बाद कुरुक्षेत्र से झकझोर देने वाली खबर सामने आई. इकलौती बहन ने भाई के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया.

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 10, 2026 at 2:28 PM IST

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कुरुक्षेत्र: हाल ही में सोनीपत से खून के रिश्तों की संवेदनशीलता को झकझोर देने वाली खबर सामने आई थी. तीन बेटियों ने दूरी और समय का हवाला देते हुए पिता के अंतिम संस्कार में आने से मना कर दिया था. बेटियां अस्थि विसर्जन में भी नहीं पहुंची. ऐसा ही मामला कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल से सामने आया है. 71 वर्षीय जुगल किशोर की मौत के बाद उनकी इकलौती बहन ने अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया.

इकलौती बहन ने अंतिम संस्कार से किया इनकार: अस्पताल में मौजूद बहन ने कथित तौर पर अस्थियां लेने से भी मना कर दिया. इसके बाद पिहोवा के बाबा फरीद अनाथ आश्रम ने आगे आकर जुगल किशोर का हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार किया और मंगलवार को उनकी अस्थियों का सरस्वती नदी में विसर्जन भी किया.

दस साल से अकेले रह रहे थे जुगल किशोर: दिल्ली के उत्तम नगर के मूल निवासी जुगल किशोर अविवाहित थे. वो करीब 10 वर्षों से पिहोवा के सरस्वती तीर्थ क्षेत्र में अकेले रह रहे थे. उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद पिहोवा स्थित बाबा फरीद अनाथ आश्रम के संचालक बाबा निशान सिंह ने उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया था. इलाज के दौरान 4 सितंबर को जुगल किशोर की मौत हो गई. इसके बाद आश्रम की ओर से उनके परिजनों को सूचना दी गई.

बाबा निशान सिंह ने दी जानकारी: पिहोवा अनाश आश्रम के संचालक बाबा निशान सिंह ने बताया कि "सूचना मिलने के बाद जुगल किशोर की इकलौती छोटी बहन पुष्पा रानी अस्पताल पहुंचीं. जब उनसे भाई के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया. तो उन्होंने समय की कमी का हवाला देते हुए खुद अंतिम संस्कार करने में असमर्थता जताई." निशान सिंह के अनुसार, बहन ने उनसे कहा, "मेरे पास टाइम नहीं है, तुसी ही करा दो, मेहरबानी होवेगी."

जब पुष्पा रानी से भाई की अस्थियां ले जाने का आग्रह किया गया, तो उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का हवाला देते हुए अस्थियां लेने से भी इनकार कर दिया और वापस लौट गईं.- बाबा निशान सिंह, पिहोवा अनाथ आश्रम के संचालक

अनाथ आश्रम संचालक ने निभाया भाई का फर्ज: परिजन के पीछे हटने के बाद बाबा निशान सिंह और अनाथ आश्रम कमेटी ने जुगल किशोर के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उठाई. उनके पार्थिव शरीर को पिहोवा के स्वर्ग धाम ले जाया गया, जहां हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया. इसके बाद मंगलवार को आश्रम के सदस्यों ने सरस्वती नदी में जुगल किशोर की अस्थियों का विधिवत विसर्जन किया

रिश्तों से बड़ा हो गया 'समय'? घटना सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसका वीडियो चर्चा में है और इसे लेकर पारिवारिक रिश्तों तथा सामाजिक संवेदनाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं. सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक वृद्ध व्यक्ति के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी किसने निभाई, बल्कि यह भी है कि बदलती जीवनशैली में क्या पारिवारिक रिश्तों के लिए समय और संवेदना लगातार कम होती जा रही है?

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