कुरुक्षेत्र के मोहित बना रहे सालाना 2 करोड़ पौधे, ऑस्ट्रेलिया से सीखी तकनीक, तीन एकड़ में मिल रहा करोड़ों का टर्नओवर
कुरुक्षेत्र के युवा किसान मोहित ने तीन एकड़ में हाईटेक नर्सरी बनाकर सालाना दो करोड़ पौधे तैयार किए.
Published : March 14, 2026 at 9:22 PM IST
कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के एक युवा किसान ने यह साबित कर दिया है कि खेती अब केवल परंपरागत तरीका नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक सोच के साथ किया जाए तो यह करोड़ों का कारोबार बन सकती है. जहां एक ओर कई किसान पारंपरिक खेती को घाटे का सौदा मानकर खेती से दूरी बना रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर कुरुक्षेत्र के निवारसी गांव के निवासी युवा किसान मोहित ने खेती को हाईटेक बिजनेस में बदल दिया है.
मोहित आज किसान ही नहीं, बल्कि एक सफल एग्री-एंटरप्रेन्योर के रूप में पहचान बना चुके हैं. उनकी कहानी यह बताती है कि सही तकनीक और मेहनत के साथ की गई खेती से मिट्टी सचमुच सोना उगल सकती है.ईटीवी भारत ने मोहित से उनकी खास तकनीक और नर्सरी के बारे में बातचीत की. बातचीत के दौरान मोहित ने अपने सफर की शुरुआत से लेकर इनकम तक की बातें बताई.
ऑस्ट्रेलिया से लौटकर की शुरुआत: मोहित ने खेती को आधुनिक रूप देने के लिए विदेश का रास्ता चुना, लेकिन कमाई के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई और ट्रेनिंग ली. अपने शुरुआती सफर के बारे में मोहित कहते हैं कि, "जब मैंने सब्जियों की नर्सरी तैयार करने का काम शुरू करने की सोची, तब मैंने तय किया कि इसे हाईटेक तरीके से ही करना है. इसी सोच के साथ मैं ऑस्ट्रेलिया गया और वहां से हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई और तकनीकी जानकारी हासिल की. मेरे चाचा ने भी ऑस्ट्रेलिया में हॉर्टिकल्चर विभाग से ट्रेनिंग ली थी. वहां की आधुनिक तकनीकों को समझकर हमने उसे अपने फार्म पर लागू किया. ऑस्ट्रेलिया में जो तकनीकें देखीं, उन्हें मैंने अपनी मिट्टी में लागू किया. इसका फायदा यह हुआ कि हमारी नर्सरी की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों बढ़ गए."
2011 में पॉलीहाउस, 2019 में हाईटेक नर्सरी की शुरुआत: मोहित ने आधुनिक खेती की शुरुआत काफी पहले कर दी थी. साल 2011 में उन्होंने अपने खेत में पॉलीहाउस लगाया और उसमें फूलों की खेती शुरू की. उस समय भी उन्हें अच्छी आय होने लगी थी. इस बारे में मोहित कहते हैं कि, "मैंने 2011 में पॉलीहाउस में फूलों की खेती शुरू की थी और उससे अच्छी कमाई भी हो रही थी, लेकिन मैं इसे और बेहतर बनाना चाहता था. इसी सोच के साथ मैंने साल 2019-20 में हाईटेक तरीके से सब्जियों की नर्सरी तैयार करने की शुरुआत की. वहीं से मेरे जीवन का एक नया सफर शुरू हुआ. आज मेरी नर्सरी “चहल नर्सरी” के नाम से पंजीकृत है. साथ ही देश के कई राज्यों में इसकी पहचान बन चुकी है."
ग्राफ्टिंग तकनीक से तैयार करते हैं पौधे: मोहित की नर्सरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां सब्जियों की नर्सरी ग्राफ्टिंग तकनीक से तैयार की जाती है. यह तकनीक पौधों को अधिक मजबूत और रोग-प्रतिरोधी बनाती है. इस बारे में मोहित कहते हैं कि, "कई किसानों ने हमें बताया कि दूसरे राज्यों में पौधे भेजने के बाद उनकी ग्रोथ ठीक नहीं होती. इस समस्या को देखते हुए हमने ग्राफ्टिंग तकनीक अपनाई. ग्राफ्टिंग से पौधे ज्यादा मजबूत बनते हैं, उनमें बीमारियां कम लगती हैं और पैदावार भी ज्यादा होती है. हरियाणा में हमारी नर्सरी इस तकनीक से पौधे तैयार करने वाली इकलौती इकाई है."
आधुनिक लैब में तैयार होती है नाजुक नर्सरी: सब्जियों के पौधे बहुत नाजुक होते हैं और उनके लिए तापमान का संतुलन बेहद जरूरी होता है. इसी कारण मोहित ने अपने फार्म पर आधुनिक लैब का निर्माण किया है. मोहित कहते हैं कि, "सब्जियों की नर्सरी तैयार करते समय तापमान सबसे अहम होता है. अगर तापमान ज्यादा या कम हो जाए तो पौधों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. इसी समस्या को देखते हुए हमने अपने फार्म पर आधुनिक लैब बनाई है, जहां एयर कंडीशनर की मदद से तापमान को नियंत्रित रखा जाता है. "
सालाना तैयार होते हैं करीब 2 करोड़ पौधे: आज मोहित की नर्सरी बड़े स्तर पर काम कर रही है. यहां सालाना करीब 2 करोड़ पौधे तैयार किए जाते हैं. यह काम अकेले संभव नहीं है, बल्कि इसमें पूरा परिवार साथ देता है. मोहित कहते हैं कि, "इस काम को बड़े स्तर तक पहुंचाने के लिए हमने काफी मेहनत की है. मेरे भाई संदीप और परिवार के अन्य सदस्य भी इस काम में पूरा सहयोग देते हैं. आज हमारी नर्सरी में सालाना करीब 2 करोड़ पौधे तैयार होते हैं, जो अलग-अलग राज्यों के किसानों को दिए जाते हैं."
किसानों के बीज से तैयार होती है नर्सरी: मोहित की नर्सरी का मॉडल भी काफी अलग है. यहां किसान खुद अपने बीज लेकर आते हैं और नर्सरी तैयार करवाते हैं. मोहित कहते हैं कि, "किसान अपनी पसंद के बीज लेकर आते हैं. हम उन बीजों से 25 से 30 दिनों में नर्सरी तैयार करके उन्हें वापस दे देते हैं. हम सामान्य पौधे के लिए 1.25 रुपये से लेकर 1.50 रुपये तक चार्ज करते हैं, जबकि ग्राफ्टिंग तकनीक से तैयार पौधे का करीब 12 रुपये प्रति पौधा लिया जाता है."
तीन एकड़ में डेढ़ करोड़ का टर्नओवर: मोहित ने केवल तीन एकड़ जमीन में चार नेट हाउस बनाए हुए हैं. उसी से वह करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं. मोहित कहते हैं कि, "हमने करीब तीन एकड़ में चार नेट हाउस बनाए हैं. इसी से सालाना करीब डेढ़ करोड़ रुपये का टर्नओवर हो रहा है. जब हमने फूलों की खेती शुरू की थी तब और आज के समय में काफी बदलाव आ चुका है. हाईटेक नर्सरी का जो प्रयोग हमने शुरू किया था, आज वह एक सफल प्रोजेक्ट बन चुका है."
देश के 50 हजार किसान जुड़े: मोहित की नर्सरी से आज केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों के किसान जुड़े हुए हैं. मोहित बताते हैं कि, "आज हरियाणा के लगभग हर जिले में हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के किसान भी हमसे नर्सरी तैयार करवाते हैं. मौजूदा समय में करीब 50 हजार किसान हमारी नर्सरी से जुड़े हुए हैं."
ग्राफ्टिंग तकनीक के वैज्ञानिक फायदे: ग्राफ्टिंग तकनीक केवल आधुनिक तरीका ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी काफी लाभदायक है. इससे पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और वे मिट्टी से जुड़ी बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं. मोहित बताते हैं, "ग्राफ्टिंग करने से पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और वे मिट्टी में मौजूद रोगों से काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं. ऐसे पौधे कम पानी में भी अच्छी तरह बढ़ते हैं और उनकी पैदावार भी लंबे समय तक मिलती रहती है."
किसानों को मिल रहा बड़ा फायदा: मोहित की नर्सरी से जुड़े किसान भी इस तकनीक से काफी खुश हैं. किसान धनीराम बताते हैं, "मैं पिछले तीन साल से सीधे मोहित से अपनी सब्जियों की नर्सरी तैयार करवा रहा हूं. इससे पहले मैं अपने भाई के जरिए नर्सरी मंगवाता था. यहां सबसे बड़ी बात यह है कि समय पर नर्सरी तैयार मिल जाती है और उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है. अगर कहीं और से नर्सरी मंगवाते हैं तो काफी समय लग जाता है, जिससे हमारी खेती और बाजार के रेट पर असर पड़ता है. यहां से हमें अच्छा मुनाफा मिल रहा है."
30 लोगों को मिला रोजगार: मोहित की नर्सरी केवल कारोबार ही नहीं बल्कि रोजगार का भी बड़ा माध्यम बन चुकी है. फार्म पर काम करने वाले कर्मचारी आनंद ने कहा कि, "मोहित के फार्म पर साल भर कई महिला और पुरुष काम करते हैं. यहां काम करके हम अपनी रोजी-रोटी चला रहे हैं. करीब 30 लोगों को यहां स्थायी रूप से रोजगार मिला हुआ है."
युवाओं के लिए प्रेरणा बनी कहानी: मोहित कहते हैं कि, "खेती अब केवल मेहनत का काम नहीं है, इसमें दिमाग और तकनीक दोनों की जरूरत होती है. अगर सही तरीके से किया जाए तो खेती में भी बड़ा कारोबार खड़ा किया जा सकता है. मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा युवा खेती में आएं और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर इसे एक मजबूत उद्योग बनाएं."मोहित की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो खेती को घाटे का सौदा मानते हैं. उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर खेती को विज्ञान और तकनीक के साथ किया जाए तो यह एक सफल बिजनेस बन सकता है.
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