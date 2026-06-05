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कुरुक्षेत्र के किसान ने उगाया 'बाहुबली' खीरा, कृषि क्षेत्र में अनोखे चमत्कार को देख हैरत में लोग

हरियाणा के कुरुक्षेत्र के किसान ने 2 फीट से लंबा बाहुबली खीरा उगाकर लोगों को हैरान कर दिया है.

Kurukshetra farmer grows Bahubali cucumber more than 2 feet long
कुरुक्षेत्र के किसान ने उगाया 'बाहुबली' खीरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 5, 2026 at 5:26 PM IST

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Updated : June 5, 2026 at 5:53 PM IST

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​कुरुक्षेत्र: आधुनिक कृषि में जहां अधिक पैदावार और बड़े आकार के लिए हाइब्रिड बीजों और रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के एक किसान ने पारंपरिक और शुद्ध जैविक खेती की ताकत से सबको हैरत में डाल दिया है. जिले के गांव अभिमन्युपुर के प्रगतिशील किसान अश्विनी शर्मा ने अपने घरेलू किचन गार्डन में एक ऐसा 'बाहुबली' खीरा उगाया है, जिसने लंबाई और वजन के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. ​शुरुआत में जब इस विशालकाय खीरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, तो नेटिजन्स ने इसे फोटोशॉप मानकर इस पर भरोसा नहीं किया. हालांकि, जब उत्सुक लोगों और कृषि प्रेमियों ने स्वयं अश्विनी शर्मा के खेत में जाकर इस खीरे को देखा, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं.

सबसे लंबा और वजनदार खीरा :अश्विनी शर्मा ने अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति से एक ऐसा जीवंत उदाहरण पेश किया है जिसने कृषि के तय मापदंडों को बदल कर रख दिया है. उनके ऑर्गेनिक किचन गार्डन में उपजा 3 किलो 300 ग्राम वजनी और 2 फीट 2 इंच लंबा देसी खीरा आज चर्चा का विषय बना हुआ है.

कुरुक्षेत्र के किसान ने उगाया 'बाहुबली' खीरा (ETV Bharat)

25 वर्षों की जैविक साधना : ​किसान अश्विनी शर्मा ने बताया कि पिछले 25 साल से वे अपने खेत के एक विशेष हिस्से को पूरी तरह केमिकल-मुक्त रखकर सिर्फ अपने परिवार के लिए सब्जियां उगा रहे हैं. इसी क्रम में उन्होंने इस साल 20 फरवरी को देसी किस्म के खीरे का ये पौधा रोपा था. ​अश्विनी शर्मा ने बताया कि इस खीरे को बड़ा करने के लिए किसी विशेष टॉनिक या खाद का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि ये उनकी बरसों पुरानी उपजाऊ जैविक मिट्टी का कमाल है. सबसे विशेष बात यह रही कि इस पौधे को विकसित होने के लिए बहुत ही कम मात्रा में पानी दिया गया था, जिससे ये साबित होता है कि कम पानी में भी उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली फसल ली जा सकती है. अब इस खीरे को तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि इसे पूरी तरह सुखाकर भविष्य के लिए बीज तैयार किया जाएगा, ताकि इस अनूठी वैरायटी को अन्य किसानों तक भी पहुंचाया जा सके.

Kurukshetra farmer grows Bahubali cucumber more than 2 feet long
घरेलू किचन गार्डन में उगाया बाहुबली खीरा (ETV Bharat)

15 किलो की शलजम के बाद एक और उपलब्धि : ​अश्विनी शर्मा का नाम कुरुक्षेत्र और आसपास के जिलों में एक प्रगतिशील किसान के रूप में स्थापित है. वे इससे पहले भी अपने इसी किचन गार्डन में 15 किलोग्राम वजनी विशाल शलजम उगाकर कृषि जगत में सुर्खियां बटोर चुके हैं. समय-समय पर उनके द्वारा किए जाने वाले ये प्रयोग देश के कृषि वैज्ञानिकों के लिए भी शोध का विषय बनते रहे हैं. ​आधुनिक बाज़ार का यह नियम बन चुका है कि अगर आपको फसल का आकार, लंबाई और वजन बढ़ाना है, तो आपको प्रयोगशालाओं में तैयार हाइब्रिड बीजों और रासायनिक 'ग्रोथ प्रमोटर्स' का सहारा लेना ही होगा. लेकिन इस 'बाहुबली' खीरे की कहानी इस धारणा के बिल्कुल विपरीत है.

Kurukshetra farmer grows Bahubali cucumber more than 2 feet long
लंबाई और वजन के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े (ETV Bharat)

​अश्विनी शर्मा को बधाई : ​इस सफलता पर अपनी वैज्ञानिक प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ डॉ. सीबी सिंह ने कहा कृषि और बागवानी के क्षेत्र में मेरा लगभग 50 वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें से 35 वर्ष मैंने सीधे तौर पर किसानों के बीच रहकर जमीनी अनुसंधान को समर्पित किए हैं. अपने इस पूरे सेवाकाल में मैंने आज तक इतनी लंबाई और इतने अधिक वजन का देसी खीरा कभी नहीं देखा. जैविक पद्धति से इतनी विशालकाय और स्वस्थ सब्जी तैयार करने पर किसान अश्विनी शर्मा बधाई के पत्र हैं.

Kurukshetra farmer grows Bahubali cucumber more than 2 feet long
अभिमन्युपुर के प्रगतिशील किसान अश्विनी शर्मा (ETV Bharat)

भविष्य की खेती का एक नया मॉडल : ​अश्विनी शर्मा का ये प्रयोग साबित करता है कि प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ किए बिना भी उत्कृष्ट उत्पादन संभव है. आज जब दुनिया 'सस्टेनेबल फार्मिंग' की बात कर रही है, तब कुरुक्षेत्र के एक छोटे से गांव से आई ये कहानी देश के करोड़ों किसानों को ये भरोसा दिलाती है कि यदि आप मिट्टी को उसकी प्राकृतिक ताकत लौटा दें, तो वो आपकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर आपको वापस लौटाएगी.

Kurukshetra farmer grows Bahubali cucumber more than 2 feet long
2 फीट 2 इंच लंबा (ETV Bharat)
Kurukshetra farmer grows Bahubali cucumber more than 2 feet long
2 फीट से लंबा बाहुबली खीरा (ETV Bharat)
Kurukshetra farmer grows Bahubali cucumber more than 2 feet long
3 किलो 300 ग्राम वजनी (ETV Bharat)
Kurukshetra farmer grows Bahubali cucumber more than 2 feet long
कुरुक्षेत्र के किसान ने उगाया (ETV Bharat)

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Last Updated : June 5, 2026 at 5:53 PM IST

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