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कुरुक्षेत्र के किसान ने उगाया 'बाहुबली' खीरा, कृषि क्षेत्र में अनोखे चमत्कार को देख हैरत में लोग

कुरुक्षेत्र के किसान ने उगाया 'बाहुबली' खीरा ( ETV Bharat )