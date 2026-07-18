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हरियाणा का "वॉलीबॉल" विलेज, हर घर सरकारी नौकरी और छप्पड़फाड़ मेडल्स की भरमार

​कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का ऐतिहासिक गांव अमीन (अभिमन्युपुर) आज देश के खेल मानचित्र पर किसी परिचय का मोहताज नहीं है. करीब 8 हजार की आबादी वाले इस गांव को यदि भारतीय वॉलीबॉल का हब कहा जाए, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी. यहां की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि यहां पैदा होने वाला हर बच्चा मानो वॉलीबॉल के गुर लेकर ही पैदा होता है. पिछले पांच दशकों से इस गांव की हर गली और मैदान से सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है और वो है "वॉलीबॉल!" की.

हर घर में वॉलीबॉल का खिलाड़ी : ​अमीन गांव की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहां के लगभग हर घर में वॉलीबॉल का खिलाड़ी मिल जाएगा. ये खेल यहां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन जीने का जरिया और परंपरा बन चुका है. एक दौर ऐसा भी था जब भारतीय राष्ट्रीय टीम और हरियाणा राज्य की टीम के आधे से ज्यादा खिलाड़ी अकेले इसी गांव से हुआ करते थे. आज देश का ऐसा कोई भी सरकारी विभाग नहीं है, जहां खेल कोटे से इस गांव का खिलाड़ी तैनात न हो.

हरियाणा का "वॉलीबॉल" विलेज (ETV Bharat)

बेटियों ने भी गाड़े सफलता के झंडे : ​एक समय था जब इस गांव के मैदानों पर शुरू में पुरुष ही खेलते थे , लेकिन पिछले कुछ सालों में यहां की बेटियों ने खेल की पूरी तस्वीर ही बदल दी है. गांव की तीन बेटियां पूनम, रिंकल और महक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं, जबकि 20 से अधिक लड़कियां नेशनल खेल चुकी हैं ​और सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुकी है. हाल ही में गांव की खिलाड़ी महक ने चीन में आयोजित 'स्कूल वर्ल्ड चैंपियनशिप' में भाग लेकर न सिर्फ गांव का, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है. वहीं, सीनियर नेशनल खिलाड़ी रिंकल वर्तमान में कुरुक्षेत्र के डीसी कार्यालय में और वंदना (नेशनल खिलाड़ी) NIT कुरुक्षेत्र के PWD विभाग में खेल कोटे से सरकारी नौकरी कर देश की सेवा कर रही हैं.

दूसरे गांवों के बच्चे भी पहुंच रहे ट्रेनिंग लेने (ETV Bharat)

​अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके खिलाड़ी : अमीन गांव में वॉलीबॉल सिखाने वाली महिला कोच रजनी ने कहा कि ​इस छोटे से गांव ने देश को जो दिया है, वो बड़े-बड़े शहरों के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी नहीं दे पाते. गांव के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी डॉ. दलेल सिंह को वॉलीबॉल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के प्रतिष्ठित 'अर्जुन अवॉर्ड' से नवाजा जा चुका है. गांव से अब तक करीब 20 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और 200 से अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं. ​वॉलीबॉल के दम पर गांव के 200 से ज्यादा युवाओं को अलग-अलग सरकारी विभागों में खेल कोटे के तहत नौकरियां मिली हुई हैं. उन्होंने कहा कि उनके गांव में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें कोई वॉलीबॉल का खिलाड़ी ना हो. हर घर में स्टेट लेवल से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी मिलेंगे और वॉलीबॉल की वजह से ही लगभग हर घर में सरकारी नौकरी खिलाड़ियों को मिली हुई है.