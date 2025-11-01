ETV Bharat / bharat

कुरनूल बस हादसाः परिवहन विभाग ने जांच में कई खामियां पायीं... जिम्मेवार कौन? इस पर चुप्पी

कुरनूल में हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही बस में आग लगने की घटना की जांच के बाद परिवहन विभाग ने कई खुलासे किये.

Kurnool bus accident
कुरनूल हादसे में जली बस. (File) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 1, 2025 at 5:06 PM IST

कुरनूल: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में शुक्रवार 24 की अल सुबह हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही कावेरी ट्रैवल्स की एक बस में आग लग गई थी. हादसा इतना भयानक था कि देखते ही देखते पूरी बस मिनटों में जलकर राख हो गई. 19 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गयी थी. इस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने जांच की. इस जांच में चौंकानेवाले खुलासे हुए.

कुरनूल परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जांच में पाया कि दुर्घटनाग्रस्त बस के संचालन में नियमों के गंभीर उल्लंघन किए गये थे. सीटिंग वाली बस खरीदना और उसे स्लीपर में बदलना एक गंभीर मामला माना जा रहा है. जांच में यह बात भी सामने आयी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा स्लीपर बस में बदलने की अनुमति न मिलने के बाद, ओडिशा के रायगढ़ परिवहन विभाग से इसकी अनुमति ली गयी थी.

Kurnool bus accident
कुरनूल हादसे में जली बस के पास मिला गैस सिलेंडर. (ETV Bharat)

कुरनूल के अधिकारियों ने ओडिशा राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर यह पता लगाने की कोशिश की है कि अनुमति देते समय सभी व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार थीं या नहीं. हालांकि, इसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है.

Kurnool bus accident
कुरनूल हादसे में जली बस के पास मोबाइल फोन. (ETV Bharat)

जांच में क्या-क्या खामियां सामने आयीः

  • बस के निचले हिस्से में केवल यात्रियों का सामान ही रखा जाना चाहिए था, लेकिन इसमें पार्सल ले जाया जा रहा था. वी कावेरी ने कार्गो सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी. सामान बुकिंग का बिल भी जारी कर रहा था.
  • बस में ज्वलनशील वस्तुएं नहीं ले जाई जानी चाहिए, जबकि 234 सेल फोन ले जाए जा रहे थे.
  • बसों में गैस सिलेंडर ले जाने का नियम नहीं है, फिर भी एक छोटा गैस सिलेंडर ले जाया जा रहा था. दुर्घटना वाले दिन गैस सिलेंडर लीक हो गया था.
  • आपातकालीन स्थिति में खिड़कियां तोड़ने के लिए हथौड़े उपलब्ध नहीं कराए गए थे.
  • बस के आपातकालीन द्वार नहीं खुले थे
  • आग बुझाने के लिए कम से कम दो अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होने चाहिए थे, जांच में ये नहीं मिले.
  • बस के अंदर यात्रियों की सुविधा के लिए बस को सुंदर बनाने के लिए मनमाने ढंग से व्यवस्था की गई थी.
  • आंध्र प्रदेश और तेलंगाना परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बस में अग्निशामक यंत्र न होने और हाई-वोल्टेज हेडलाइट्स इस्तेमाल करने पर जुर्माना लगाया था, लेकिन ट्रैवल कंपनी ने अपनी गलतियों को सुधारा नहीं था.

कैसे हुआ था हादसाः हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही कावेरी ट्रैवल्स की बस में कुरनूल के उपनगर चिन्नाटेकुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर आग लग गई. हादसे के समय बस में 43 लोग सवार थे. बस में आग लगने से 19 लोगों के जिंदा जलने की खबर मिली हैं. वहीं, 21 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं. बस एक दोपहिया वाहन से टकरा गयी. बाइक बस के नीचे आ गई और ईंधन टैंक से टकरा गई. जिससे आग लग गई. गहरी नींद में सो रहे यात्री आग में फंस गए.

