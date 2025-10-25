ETV Bharat / bharat

तेलंगाना में प्राइवेट ट्रेवल्स बसों की चेकिंग, कुरनूल हादसे के बाद एक्शन में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट

प्राइवेट एसी बसों में सफर करना यात्रियों के लिए कितना सुरक्षित है, कुरनूल बस हादसे के बाद लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं.

Kurnool incident puts officials on alert
हैदाराबाद में प्राइवेट ट्रैवल्स बसों की चेकिंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 25, 2025 at 1:47 PM IST

हैदराबाद: कुरनूल बस दुर्घटना के बाद तेलंगाना परिवहन विभाग सतर्क हो गया है. राज्य के कई हिस्सों में जांच की जा रही है. हैदराबाद के एलबी नगर स्थित चिंतलकुंटा में आरटीए अधिकारियों की जांच के दौरान, नियमों के विरुद्ध संचालन के आरोप में एक निजी ट्रेवल्स बस को जब्त कर लिया गया. चार अन्य बसों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं.

वनस्थलीपुरम में एक और ट्रैवल्स बस को जब्त किया गया, जिसमें निर्धारित सीमा से 10 से 15 यात्री ज्यादा सवार थे. जांच के दौरान, अधिकारी दसारी ट्रैवल्स की एक बस देखकर हैरान रह गए. मामला दर्ज किया गया और यात्रियों को बस से उतार दिया गया क्योंकि बस का पिछला हिस्सा जंग लगा हुआ था.

तेलंगाना में प्राइवेट ट्रेवल्स बसों की चेकिंग (ETV Bharat)

आरटीए की टीमों ने विजयवाड़ा हाईवे और बेंगलुरु हाईवे पर भी सघन जांच की. राजेंद्रनगर के गगन पहाड़ पर आंध्र प्रदेश से आने वाली ट्रैवल बसों की जांच की गई. इन वाहनों में अग्नि सुरक्षा और मेडिकल किट की जांच की गई. नियमों का पालन न करने वाली 5 ट्रैवल बसों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

इसी क्रम में, बस की खिड़की टूटी होने के बावजूद चल रही ट्रैवल बस को जब्त कर लिया गया. कुरनूल दुर्घटना के मद्देनजर, अधिकारियों ने यात्रियों को कुछ सलाह और सुझाव दिए हैं.

स्लीपर बसों में लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को बस की समीक्षा और रेटिंग के आधार पर ही बस का चुनाव करना चाहिए. खासकर, उन्हें उन बसों का पिछला इतिहास पता होना चाहिए. बस में 35 से 40 बर्थ होती हैं. बीच में केवल एक यात्री के लिए जगह होती है. बेहतर होगा कि जितना हो सके, निचली बर्थ वाली सीटें ही चुनें.

बस के रुकने पर, किसी भी तरह की आवाज आने पर सतर्क रहें और तुरंत प्रतिक्रिया दें. बिना किसी की मदद की उम्मीद किए तुरंत बाहर निकल जाएं. बस के प्रस्थान का समय, डेस्टिनेशन, ड्राइवर का डिटेल और स्थान की जानकारी अपने करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें. आपात स्थिति में संपर्क करने के लिए फोन नंबरों का ध्यान रखें.

यदि बस में आग लग जाती है, तो एसी बसों में आग और धुआं नियमित बसों की तुलना में तेजी से फैलता है. इसलिए जहां तक हो सके रेगुलर बसों का ही चयन करें. आपको बसों में लगे अग्निशामक यंत्रों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए. आपको उनके उपयोग और दुर्घटना की स्थिति में कैसे रिस्पांस दें, इस बारे में पहले से ही अपनी जागरूकता बढ़ानी चाहिए. यदि दुर्घटना होने पर बस में इमरजेंसी एग्जिट डोर नहीं खुलता है, तो आपको तुरंत बस की खिड़कियां और दरवाजे तोड़ देने चाहिए.

बता दें कि, कुरनूल जिले के चिन्नातेकुरु गांव में शुक्रवार तड़के एक निजी बस की एक मोटरसाइकिल से टक्कर के बाद 19 यात्रियों और बाइक सवार की जलकर मौत हो गई. बस में 44 यात्री सवार थे और कई लोग आग से बच निकलने में सफल रहे.

ये भी पढ़ें: कुरनूल में अचानक चलती बस बन गई 'चिता', जिंदा बचे यात्री ने सुनाई आपबीती

