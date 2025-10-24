ETV Bharat / bharat

कुरनूल बस हादसे में मां और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटी की गई जान, शादी में शामिल होने आए थे

कुरनूल बस हादसे में मरने वाले लोगों के परिवारों के लिए तेलंगाना सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है.

Kurnool Bus Tragedy
कुरनूल बस हादसे में मां और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटी की गई जान (ETV Bharat And PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 24, 2025 at 6:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: कुरनूल बस हादसे में तेलंगाना के मेडक जिले की रहने वाली 43 साल की संध्यारानी नाम की महिला और उनकी 23 साल की बेटी मंगा चंदना जिंदा जल गईं. शिवाइपल्ली के मंगा आनंद कुमार गौड़ 2007 से मस्कट, ओमान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे और अपनी पत्नी संध्यारानी के साथ विदेश में रह रहे थे.

कुछ दिन पहले, पति-पत्नी आनंद कुमार गौड़ और संध्या रानी एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए हैदराबाद आए थे. शादी दीपावाली के दिन थी इसलिए बेंगुलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनकी बेटी चंदना और आईआईटी इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहे बेटे श्री वल्लभ भी हैदराबाद आए थे. हालांकि, एक हफ्ते पहले आनंद कुमार गौड़ मस्कट लौट गए, जबकि उनका बेटा श्री वल्लभ आईआईटी इलाहाबाद चला गया.

मस्कट जाते समय संध्यारानी को बुखार हो गया था. इस वजह से वह यहीं रुक गईं. इसी क्रम मां और बेटी, वेमुरी कावेरी ट्रैवल बस से बेंगलुरु जाते समय एक अप्रत्याशित दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठीं. मां और बेटी की जलकर मौत की खबर सुनकर उनके गांव शिवाइपल्ली में शोक की लहर दौड़ गई.

इस बस दुर्घटना में तेलंगाना की एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनुषा रेड्डी की भी मौत हो गई. यदाद्रि जिले के गुंडाला मंडल के वस्ताकोंदूर की रहने वाली अनुषा रेड्डी बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर की नौकरी करती थी. दीपावाली के त्योहार के लिए वह गुरुवार रात अपने गृहनगर बेंगलुरु के लिए निकली थी.

Kurnool Bus Tragedy
कुरनूल बस हादसे में गई जान (ETV Bharat)

रात में खैरताबाद में ट्रैवल बस में सवार होते समय बस दुर्घटना में अनुषा की मौत हो गई. बेटी की मौत की खबर मिलते ही माता-पिता कुरनूल के लिए रवाना हो गए. आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री अनीता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दुर्घटना में मारे गए लोगों में से छह तेलंगाना के हैं.

बस अग्निकांड में मारे गए तेलंगाना के नागरिकों के परिवारों को 5 लाख रुपये का मुआवजा
तेलंगाना राज्य सरकार ने कुरनूल में हुई बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 5 लाख और घायलों के लिए दो लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है. कुरनूल के उपनगर चिन्नातेकुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर हुई इस दुर्घटना में अब तक 19 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई है. 21 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं. दुर्घटना के बाद एक ड्राइवर फरार है और दूसरा पुलिस हिरासत में है.

ये भी पढ़ें: हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही बस में लगी भीषण आग, 19 लोगों की मौत

TAGGED:

MOTHER DAUGHTER BURNT ALIVE
KURNOOL BUS TRAGEDY
PRIVATE BUS CATCHES FIRE
TELANGANA
KURNOOL BUS TRAGEDY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबकी बार मोदी सरकार, ठंडा मतलब कोका-कोला ऐड स्लोगन देने वाले पीयूष पांडे का निधन

दूषित भोजन खाने से पांच लोगों की मौत, अबूझमाड़ में अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

Microsoft Edge में अब सभी के लिए लॉन्च हुआ AI Copilot मोड, क्या ChatGPT Atlas को मिलेगी टक्कर?

फ्रेंच ओपन: भारतीय बैडमिंटन के लिए निराशाजनक दिन, दूसरे राउंड में ही खत्म हुई भारत की चुनौती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.