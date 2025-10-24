ETV Bharat / bharat

कुरनूल बस अग्निकांडः इन मौतों का जिम्मेवार कौन? कायदे-कानून को ताक पर रखकर चलायी जा रही थी बस

आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बेंगलुरु जा रही बस में आग लगने से करीब 20 से अधिक सवारियों की मौत हो गई.

Kurnool Bus Fire Accident
इसी बस में आग लगी थी. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 24, 2025 at 7:46 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुए दुखद अग्निकांड में शामिल वेमुरी कावेरी ट्रैवल्स बस के अवैध संचालन का पर्दाफाश हुआ है. यह बस सीटिंग कैरियर के रूप में पंजीकृत थी, लेकिन इसे अवैध रूप से स्लीपर सेवा में बदल दिया गया था. ओंगोल निवासी वेमुरी विनोद कुमार के स्वामित्व वाली वेमुरी कावेरी ट्रैवल्स हैदराबाद-चेन्नई, बेंगलुरु और विशाखापत्तनम जैसे मार्गों पर पर्यटक परमिट वाली बसें चलाती है.

यह बस, जिसे मूल रूप से तेलंगाना स्थित हेब्रोन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने 2018 में स्कैनिया से खरीदा था. 2023 तक संचालित की गई थी, उसके बाद इसे वेमुरी विनोद कुमार को बेच दिया गया. अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्र शासित प्रदेश दीव-दमन में पुनः पंजीकृत किया गया. इस पुनः पंजीकरण ने कंपनी को तेलुगु राज्यों में कड़ी जांच से बचते हुए, अवैध संचालन शुरू करने की अनुमति दे दी.

कंपनी का मुख्य संचालन ओंगोल, प्रकाशम जिले में स्थित है, लेकिन बस का पर्यटक परमिट दीव-दमन में प्राप्त किया गया था. फिटनेस और परमिट अनुमोदन ओडिशा में लिए गए थे. इन अनुमोदनों में स्पष्ट रूप से 43 लोगों की बैठने की क्षमता बताई गई थी.

इस बस को स्लीपर कैरियर में बदल दिया. इस बदलाव से कंपनी को स्लीपर सीटों पर लगने वाले उच्च करों से बचने का मौका मिल गया. सीटिंग परमिट पर प्रति सीट 450 रुपये का परिवहन कर लगता है, वहीं स्लीपर सीटों के लिए 800 रुपये लगते हैं, जो तेलुगु राज्यों में क्रमशः 4,500 और 12,000 रुपये तक बढ़ जाते हैं.

रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि बस के पास अखिल भारतीय पर्यटक परमिट था, जो कानूनी तौर पर केवल पर्यटकों के लिए होता है. इस परमिट के तहत नियमित यात्रियों के लिए सेवाएं संचालित करना अवैध है.

पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत बसों का इस्तेमाल तेलुगु राज्यों में परमिट और कर नियमों से बचने के लिए किया जा रहा है. सीटिंग बसों को स्लीपर बसों में बदलना न केवल परमिट शर्तों का उल्लंघन है, बल्कि कुरनूल दुर्घटना के पीड़ितों के बीमा दावों को भी जटिल बना सकता है. यह अवैध संचालन इस त्रासदी में योगदान देने वाले गंभीर नियामक उल्लंघनों को उजागर करता है.

क्या है हादसाः आंध्र प्रदेश के कुरनूल में शुक्रवार की सुबह हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही प्राइवेट बस मोटरसाइकिल से टकरा गई. जिसके बाद बस में आग लग गई. हादसे में कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की खबर है. मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है. बताया जा रहा है कि, बस में कुल 43 लोग सवार थे. हादसे के वक्त बस से कूदकर अपनी जान बचाने वाले आकाश नामक यात्री ने बताया कि, यात्रा के दौरान बस में अचानक जोरदार आवाज हुई, जिसके बाद आग लग गयी.

कुरनूल बस अग्निकांड
वेमुरी कावेरी ट्रैवल्स बस
बेंगलुरू जा रही बस में आग लगी
KURNOOL BUS FIRE ACCIDENT

