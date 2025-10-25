ETV Bharat / bharat

कुरनूल में बस हादसा कैसे हुआ? बाइक डिवाइडर से टकराई और...पुलिस जांच में रहस्य से उठा पर्दा

कुरनूल में बस हादसे की तस्वीर ( ETV Bharat )

कुरनूल: तेलुगु राज्यों में बड़ी त्रासदी का कारण बने कुरनूल बस हादसे की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है. बस हादसे की पुलिस जांच में अहम तथ्य सामने आए हैं. बता दें कि, वेमुरी कावेरी ट्रेवल्स की बस और दोपहिया वाहन के बीच टक्कर और आग लगने की घटना में 19 लोगों की मौत हो गई थी. मोटरसाइकिल चला रहे शिवशंकर नाम के एक युवक की भी इस हादसे में मौत हो गई. हालांकि, पुलिस ने बाइक पर शिवशंकर के पीछे बैठे शख्स की पहचान येरीस्वामी के तौर पर की है. उससे इस बस हादसे के संबंध में अलग-अलग पहलुओं पर पूछताछ की गई और महत्वपूर्ण सबूत जुटाए गए. कुरनूल जिले के एसपी विक्रांत पाटिल ने मीडिया के सामने शुक्रवार को हुए बस हादसे की पूरी जानकारी दी. उन्होंने मीडिया को जांच के बारे में जानकारी देते हुए मोटरसाइकिल सवार शिवशंकर और बाइक के पीछे बैठ शख्स की पहचान बताई. बता दें कि, इस हादसे में मोटरसाइकिल चालक शिवशंकर की मौत हो गई. हालांकि, पीछे बैठ शख्स की जान बच गई. उन्होंने कहा कि, बाइक के पीछे बैठे शख्स की पहचान येरीस्वामी उर्फ नानी के तौर पर हुई है. एसपी विक्रांत ने कहा कि, येरीस्वामी से इस दुर्घटना के संबंध में पूछताछ हुई है.