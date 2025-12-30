ETV Bharat / bharat

हाई-प्रोफाइल कस्टोडियल टॉर्चर केस: कुपवाड़ा कोर्ट ने आठ पुलिसकर्मियों को दी सशर्त जमानत

कुपवाड़ा कोर्ट ने आठ पुलिसकर्मियों को एक हाई प्रोफाइल कस्टोडियल टॉर्चर केस में जमानत दे दी है.

Kupwara court grants bail to eight policemen in CBI custodial torture case
श्रीनगर: उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की एक अदालत ने मंगलवार को एक पुलिस उपाधीक्षक (DySP) और सात अन्य पुलिस कर्मियों को शर्तों के साथ जमानत दे दी.­­ इन पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच किए गए एक हाई-प्रोफाइल कस्टोडियल टॉर्चर केस में आरोप है.

बेल ऑर्डर के मुताबिक, पुलिस उपाधिक्षक ऐजाज अहमद नाइक और दूसरे आरोपियों, रियाज अहमद मीर, जहांगीर अहमद बेग, मोहम्मद यूनिस खान, शाकिर हुसैन खोजा, तनवीर अहमद मल्ला, अल्ताफ हुसैन भट और शाहनवाज अहमद दीदाद को एक-एक लाख रुपये के बेल और श्योरिटी बॉन्ड भरने के बाद श्रीनगर जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया.

कोर्ट ने आरोपियों पर सख्त शर्तें लगाई है, शर्तों के मुताबिक उन्हें बिना पहले से इजाजत लिए कोर्ट के इलाके से बाहर न जाने का आदेश दिया गया है. साथ ही कोर्ट ने उन्हें अपने पासपोर्ट जमा करने का भी आदेश दिया और गवाहों को डराने या किसी भी तरह से सरकारी सबूतों से छेड़छाड़ न करने की चेतावनी दी.

आरोपियों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनवाई की हर तारीख पर ट्रायल कोर्ट के सामने मौजूद रहें, जब तक कि उन्हें खास तौर पर छूट न दी जाए. कोर्ट ने चेतावनी दी कि बेल की शर्तों का कोई भी उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा और बेल खारिज हो सकती है.

यह मामला फरवरी 2023 में कुपवाड़ा के जॉइंट इंटेरोगेशन सेंटर में पुलिस कांस्टेबल खुर्शीद अहमद चौहान को कथित तौर पर कस्टोडियल टॉर्चर से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, सीबीआई ने 26 जुलाई को एक केस दर्ज किया, जिसमें हिरासत में हिंसा और हत्या की कोशिश से जुड़े कई सजा के नियम लगाए गए.

इससे पहले, 21 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने घटना की सीबीआई जांच का आदेश दिया था और मौलिक अधिकारों के गंभीर उल्लंघन का हवाला देते हुए पीड़ित को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था.

जमानत देने से कुछ हफ्ते पहले कुपवाड़ा के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट ने 9 दिसंबर को उन्हीं आरोपियों की ज़मानत याचिकाएँ यह कहते हुए खारिज कर दी थीं कि उनकी पिछली अर्जियों के खारिज होने के बाद से हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है.

उस आदेश में, कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि मुकदमा चलाने की मंजूरी जैसे मुद्दों की जांच आरोप तय करने के अवस्था पर की जाएगी. कोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि चार्जशीट कानूनी समय के अंदर दायर की गई थी.

