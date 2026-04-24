कस्टोडियल टॉर्चर मामला: कुपवाड़ा कोर्ट ने DySP को किया बरी, 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चलेगा केस
यह मामला एक पुलिस कांस्टेबल को हिरासत में प्रताड़ित करने से जुड़ा है, जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर CBI ने की थी.
Published : April 24, 2026 at 7:56 PM IST
श्रीनगरः उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की एक अदालत ने हिरासत में कथित प्रताड़ना के मामले में एक पुलिस उपाधीक्षक को बरी कर दिया है, जबकि सात अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ ट्रायल चलाने का निर्देश दिया है. इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है. यह आदेश प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजीत सिंह मनहास ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में आरोपियों पर आरोप तय करने या उन्हें बरी करने की दलीलों पर सुनवाई के दौरान दिया.
यह मामला 2025 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दर्ज की गई एक एफआईआर से जुड़ा है. इसमें आरोप लगाया गया था कि फरवरी 2023 में कुपवाड़ा के 'जॉइंट इंटररोगेशन सेंटर' में एक पुलिस कांस्टेबल खुर्शीद अहमद चौहान को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और प्रताड़ित किया गया. सीबीआई ने आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, गलत तरीके से बंधक बनाने और जुर्म कबूल करवाने के लिए चोट पहुंचाने सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था.
मामले से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा के बाद, अदालत ने पुलिस उपाधीक्षक ऐजाज अहमद नाइक के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं पाया. अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि उन्होंने कथित कृत्य में शारीरिक रूप से भाग लिया था. कोर्ट ने आगे कहा कि उनके खिलाफ मौजूद सामग्री ट्रायल शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्हें इस मामले से बरी किया जाता है.
19 पन्नों के विस्तृत आदेश में, अदालत ने कहा कि शेष आरोपियों के खिलाफ सबूत कथित हिरासत प्रताड़ना में उनकी सक्रिय और निरंतर संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं. कोर्ट ने चार्जशीट में नामजद सात कर्मियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया, जिनमें एक सब-इंस्पेक्टर, स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) और कॉन्स्टेबल शामिल हैं.
अदालत ने टिप्पणी की कि हिरासत में हिंसा से जुड़े मामलों के विशिष्ट कानूनी निहितार्थ होते हैं और हिरासत के दौरान लगी चोटें विशेष महत्व रखती हैं. मेडिकल रिकॉर्ड और अन्य सबूतों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि चोटें हिरासत में हुई हिंसा के अनुरूप थीं और इन्हें आकस्मिक या इत्तेफाक नहीं माना जा सकता.
अन्य आरोपियों को बरी करने की याचिकाओं को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के पास मौजूद सामग्री, जिसमें पीड़ित का बयान और मेडिकल सबूत शामिल हैं, एक जैसा विवरण पेश करते हैं और प्रत्येक आरोपी की विशिष्ट भूमिका को दर्शाते हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर उसका काम केवल यह निर्धारित करना है कि क्या साक्ष्य संलिप्तता का गहरा संदेह पैदा करते हैं, न कि सबूतों की विस्तृत जांच करना.
कोर्ट ने निर्देश दिया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं, जिनमें 120-B, 323, 325, 330, 331 और 343 शामिल हैं, के तहत आरोप (charges) तय किए जाएं. मामले को आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया गया है, और आरोपियों को आरोप तय करने और ट्रायल जारी रखने के लिए अदालत के समक्ष पेश होने को कहा गया है.
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