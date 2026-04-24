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कस्टोडियल टॉर्चर मामला: कुपवाड़ा कोर्ट ने DySP को किया बरी, 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चलेगा केस

श्रीनगरः उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की एक अदालत ने हिरासत में कथित प्रताड़ना के मामले में एक पुलिस उपाधीक्षक को बरी कर दिया है, जबकि सात अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ ट्रायल चलाने का निर्देश दिया है. इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है. यह आदेश प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजीत सिंह मनहास ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में आरोपियों पर आरोप तय करने या उन्हें बरी करने की दलीलों पर सुनवाई के दौरान दिया.

यह मामला 2025 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दर्ज की गई एक एफआईआर से जुड़ा है. इसमें आरोप लगाया गया था कि फरवरी 2023 में कुपवाड़ा के 'जॉइंट इंटररोगेशन सेंटर' में एक पुलिस कांस्टेबल खुर्शीद अहमद चौहान को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और प्रताड़ित किया गया. सीबीआई ने आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, गलत तरीके से बंधक बनाने और जुर्म कबूल करवाने के लिए चोट पहुंचाने सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था.

मामले से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा के बाद, अदालत ने पुलिस उपाधीक्षक ऐजाज अहमद नाइक के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं पाया. अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि उन्होंने कथित कृत्य में शारीरिक रूप से भाग लिया था. कोर्ट ने आगे कहा कि उनके खिलाफ मौजूद सामग्री ट्रायल शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्हें इस मामले से बरी किया जाता है.

19 पन्नों के विस्तृत आदेश में, अदालत ने कहा कि शेष आरोपियों के खिलाफ सबूत कथित हिरासत प्रताड़ना में उनकी सक्रिय और निरंतर संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं. कोर्ट ने चार्जशीट में नामजद सात कर्मियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया, जिनमें एक सब-इंस्पेक्टर, स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) और कॉन्स्टेबल शामिल हैं.