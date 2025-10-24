कुरनूल में अचानक चलती बस बन गई 'चिता', जिंदा बचे यात्री ने सुनाई आपबीती
कावेरी ट्रैवल्स की एक बस कुरनूल के उपनगर चिन्नाटेकुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर आग लग गई. हादसे में कई लोग जिंदा जल गए.
Published : October 24, 2025 at 1:38 PM IST
कुरनूल (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुए दर्दनाक बस हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है. शुक्रवार की सुबह हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक प्राइवेट बस मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके बाद बस में आग लग गई. हादसे के वक्त बस के अंदर मौजूद एक यात्री ने गाड़ी का शीशा तोड़कर किसी तरह अपनी जान बचाई. उसने पूरी आपबीती बताई.
इस बस हादसे में अब तक 19 लोगों के मारे जाने की खबर मिली है. मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है. बताया जा रहा है कि, बस में कुल 43 लोग सवार थे. हादसे के वक्त बस से कूदकर अपनी जान बचाने वाले आकाश नाम के एक यात्री ने बताया कि, यात्रा के दौरान बस में अचानक जोरदार आवाज हुई, जिससे वह अचानक उठा और देखा की बस में भीषण आग लगी हुई है.
वह तुरंत बस का शीशा तोड़ा और बाहर कूद गया. आकाश ने बताया कि, उसके साथ दो और यात्री बस से बाहर कूद गए. आकाश ने बताया कि, वह दीपावली पर हैदराबाद आया था और बैंगलोर वापस जा रहा था. आकाश बेंगलुरु में एक पेंट कंपनी में सेल्स एक्जीक्यूटिव के पद पर काम करता है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अधिकतर यात्रियों की मौत आग में झुलसने से हुई. अधिकारी ने बताया कि मृतकों में बाइक सवार भी शामिल है.
बस दुर्घटना बेहद व्यथित करने वाली: नारा लोकेश
मंत्री नारा लोकेश ने कुरनूल जिले में हुई बस दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद व्यथित करने वाली है. उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.
पवन कल्याण ने बस हादसे पर दुख जताया
वहीं, आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भीषण बस दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इस घटना ने उन्हें बेहद व्यथित कर दिया है. उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. उन्होंने अधिकारियों को भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए.
इससे पहले कलेक्टर सिरी ने बताया था कि कुरनूल में हुई दुर्घटना में 11 शव बरामद किए गए हैं. उन्होंने बताया कि बस के नीचे बाइक पूरी तरह से दब गई थी. उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना के संबंध में नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिए गए हैं.
- ये हैं कंट्रोल रूम के नंबर..
कलेक्ट्रेट के लिए: 08518-277305
- कुरनूल सरकारी अस्पताल के लिए: 91211 01059
- घटनास्थल पर: 91211 01061
- कुरनूल पुलिस स्टेशन के लिए: 91211 01075
- कुरनूल सरकारी सामान्य अस्पताल (सहायता केंद्र) में: 94946 09814, 90529 51010
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने घटना पर दुख व्यक्त किया.
बताया जा रहा है कि, इस बस हादसे में कुछ शव इतने जल चुके थे कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण अधिकारियों को मृतकों के डीएनए नमूने एकत्र करने के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाना पड़ा. एक अधिकारी ने बताया कि कई यात्री इस दुर्घटना में बच नहीं पाए क्योंकि यह रात में उस समय हुई जब वे सो रहे थे. वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने अनुग्रह राशि की घोषणा भी की.
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, मोटरसाइकिल कुरनूल में चिन्नाटेकुर के पास बस से टकरा कर उसके नीचे आ गई और उसका ईंधन टंकी का ढक्कन खुल गया. कुरनूल रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) कोया प्रवीण ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि, अब तक जली हुई बस से 19 शव निकाले जा चुके हैं. बाइक सवार का शव मुर्दाघर में है.
उन्होंने कहा कि हताहतों और जीवित बचे लोगों की पूरी स्थिति, पूरी जांच और दुर्घटना में शामिल सभी लोगों की पहचान के बाद ही सामने आएगी. पुलिस ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण बस का दरवाजा जाम हो गया और बस कुछ ही मिनट में पूरी तरह जल गई. पुलिस ने बताया कि अधिकतर जीवित बचे लोगों की उम्र 25 से 35 साल के बीच है.
21 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं
खबर के मुताबिक, बस में सवार 43 लोगों में से मामलू रूप से घायल 21 लोगों का पता लगा लिया गया है, जबकि 19 लोगों की मौत हो गई. एक ड्राइवर फरार है, जबकि दूसरा पुलिस हिरासत में है. गृह मंत्री अनीता ने बस दुर्घटना में घायल लोगों से मुलाकात की. उन्होंने सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों से बात की और हादसे की पूरी जानकारी ली.
