छलांग नहीं ये बिहेवियर भी चौंकाने वाला, चीतों के लिए यारी ही ईमान और यार ही है ज़िंदगी
कूनो नेशनल पार्क में चीतों की दुनिया अलग. चीते एक दूसरे की हर गतिविधि में शामिल होते हैं. साथ शिकार करके दावत भी साथ.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 4:43 PM IST
भोपाल : बाघ अपने इलाके में किसी दूसरे बाघ की मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं करता. लेकिन चीता इसके उलट भाईचारे में यकीन करता है. इतनी पक्की दोस्ती कि आप इनके दोस्ताने की मिसाल दे सकते हैं. बचपन में जिसके साथ जंगलों में उछलकूद करते हैं, फिर उम्रभर ये चीते अपने उस साथी का हाथ नहीं छोड़ते. 70 साल बाद भारत आए चीतों को अब यहां की आबोहवा रास आने लगी है और भारत की जमीन पर जन्मे चीतों का बर्ताव भी सामने आ रहा है.
कूनो नेशनल पार्क में जन्में प्रभाष और पावक का याराना भी ऐसा ही है. एक-दूसरे के साथ कदमताल करते कैसे कब और कहां ये एक दूजे की ढाल बने. इस तरह से साथ-साथ रहना इनके जीवन पर कितना और क्या असर डालता है. चीते क्यों बाघों के मुकाबले एक-दूसरे को देखकर गुर्राते नहीं, संग आ जाते हैं. कूनो में चीतों की छलांग ही नहीं बिहेवियर भी चौंकाने वाला है.
ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे..तेरा साथ ना छोड़ेंगे
कूनो नेशनल पार्क से अप्रैल 2025 में गांधी सागर अभ्यारण्य भेजे गए थे प्रभाष और पावक. जगह बदली. माहौल बदला. मौसम भी बदला लेकिन नहीं बदला तो इन चीतों का बर्ताव. जंगल नया था लेकिन दोस्त पुराने. पावक और प्रभाष जंगल की सैर पर साथ ही निकलते हैं. अमूमन बाघों के मामले में ये होता है कि मादा के आ जाने के बाद बाघों में द्वंद के मामले सामने आते हैं. लेकिन चीता पुर्नस्थापन परियोजना में जब मादा चीता धीरा को भी गांधी सागर भेजा गया, तब भी प्रभाष और पावक की दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया. वे दोनों एक साथ टहलते उछलतें छलांगे लगाते हैं और याराना निभाते हैं.
केवल ये दो चीते ही नहीं, कूनो में नई पीढ़ी भी इसी राह पर है. मादा चीता ज्वाला ने जिन दो नर शावकों को जन्म दिया, वो भी साथ साथ पल बढ़ रहे हैं. और साथ परवरिश के अलावा इनकी दोस्ती भी इतनी ही पक्की है. गौरव-शौर्य, अग्नि-वायु और पहले कूनो नेशनल पार्क में रह चुके प्रभाष-पावक ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि चीतों की दोस्ती की एक ऐसी मिसाल है, जो जंगल में बहुत कम देखने को मिलती है.
मादाएं अलग हो जाती हैं लेकिन नर साथ-साथ हैं
कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ व डिप्टी डायरेक्टर आर.थिरुकुरल ने बताया "जब कोई मादा चीता शावकों को जन्म देती है तो बड़े होने पर उसकी मादा संतानें अलग हो जाती हैं, लेकिन नर शावक जीवनभर एक साथ रहते हैं. जैसे हाल ही में जन्मे 4 शावकों में दो मादा और दो नर हैं. भविष्य में मादा शावक अलग हो जाएंगी, जबकि दोनों नर चीते एक स्थायी गठबंधन (कोएलिशन) बनाकर साथ रहेंगे. यह केवल कूनो नेशनल पार्क की विशेषता नहीं है, बल्कि दुनिया भर में चीतों का यही स्वाभाविक व्यवहार होता है."
दोस्ती के बीच कोई आए, चीते बर्दाश्त नहीं करते
विशेषज्ञ बताते हैं कि ये गठबंधन आमतौर पर सगे भाइयों या बचपन से साथ पले नर चीतों के बीच बनता है. उम्र बढ़ने के बाद भी इनका रिश्ता नहीं टूटता है. बल्कि समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है. चीतों की यह दोस्ती सिर्फ साथ घूमने तक सीमित नहीं होती. जब शिकार का समय आता है दोनों मिलकर रणनीति बनाते हैं. एक चीता शिकार को घेरता है तो दूसरा हमला करता है. बड़े तेज शिकार को पकड़ने में यह तालमेल सबसे बड़ी ताकत बन जाता है.
शिकार के बाद दावत भी साथ-साथ
शिकार के बाद भी दोनों के बीच किसी तरह की लड़ाई नहीं होती. भोजन साझा करना और एक दूसरे को प्राथमिकता देना, इनके व्यवहार का हिस्सा माना जाता है. यह दोस्ती जितनी मजबूत होती है, उतनी ही संवेदनशील भी होती है. यदि कोई बाहरी चीता या दूसरा वन्यजीव इनके समूह के बीच आता है तो कई बार ये बेहद आक्रामक हो जाते है.
कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ एंड डिप्टी डायरेक्टर आर.थिरुकुरल के मुताबिक "नर चीते मिलकर शिकार करते हैं, अपने क्षेत्र की निगरानी करते हैं और किसी भी खतरे का सामना एकजुट होकर करते हैं. समूह में रहने के कारण दूसरे वन्यजीव भी इनके पास आने से बचते हैं और यदि संघर्ष की स्थिति बनती है तो दोनों मिलकर उसका सामना करते हैं."
दोस्ती का चीतों की उम्र पर भी पड़ता है असर
दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है, जब अपने इलाके की रक्षा करनी हो. कूनो के जंगल में यह नर चीते के अपने क्षेत्र पर लगातार नजर रखते हैं. यदि कोई दूसरा नर उनके इलाके में प्रवेश करता है तो दोनों मिलकर उसका सामना करते हैं. अन्य वन्यजीव भी इनके इलाके में नहीं पहुंचते. वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि गठबंधन में रहने वाले नर चीते अकेले रहने वाले चीतों की तुलना में ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं और बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा बनाए रखने में सफल होते है. इसका ताजा उदाहरण है कि कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकले चीते. कूनो नेशनल पार्क ही नहीं बल्कि दूसरे जिले की सीमा में अकेले प्रवेश करते देखे गए हैं.
डीएफओ एवं डिप्टी डायरेक्टर आर थिरुकुरल ने बताया "चीतों के बीच आपसी जुड़ाव बेहद मजबूत होता है. यदि किसी एक चीते को चोट लग जाती है तो उसका साथी घायल हिस्से को चाटता है. यह उनका स्वाभाविक व्यवहार है, जिससे घाव साफ रखने और साथी की देखभाल में मदद मिलती है.
- कूनो के 4 चीते से गुजरात के कच्छ में बसाएंगे आशियाना, नौरादेही को करना पड़ेगा इंतजार
- कूनो नेशनल पार्क के घुमक्कड़ चीतों को बंदिश स्वीकार नहीं, धमाचौकड़ी आदतन या मजबूरी?
कूनो में हैं 49 चीते, इनमें 29 भारत की पैदाइश
वर्तमान में कूनो नेशनल पार्क में 49 चीते हैं. इनमें 20 चीते विदेशों से लाए गए हैं, जबकि 29 चीते कूनो में जन्मे हैं. भारत में अब कुल 32 शावक मौजूद हैं, जिनमें से 3 चीतों को गांधीसागर अभयारण्य स्थानांतरित किया जा चुका है. यह चीता पुनर्स्थापन परियोजना की सफलता का महत्वपूर्ण संकेत है.
भारत में चीता प्रोजेक्ट सफल
सितम्बर 2022 में पूरे 70 साल बाद चीतों की वापसी हुई. नामीबिया से लाए गए 8 चीते जिनमें से 5 मादा थीं और 3 नर. उन्हें सबसे पहले श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया. उनके आने से पहले वो इस माहौल में सहज हो सकें, इसकी पूरी तैयारी की गई. जानकारी के मुताबिक आखिरी चीते के बारे में जो जानकारी मिलती है, वो 1947 की है. छत्तीसगढ के जंगलों में हुई थी.
फिर उसके बाद 1952 में सरकार ने ये एलान किया कि भारत में चीते विलुप्त हो चुके हैं. फिर 70 साल बाद कोशिश शुरू हुई चीतों को वापस लाने की. प्रोजेक्ट चीता के जरिए ये प्रयास शुरू हुआ. और खास बात ये है कि टाइगर स्टेट के रूप में पहचाने जाने वाले मध्य प्रदेश को चीता का घर बनाने के लिए चुना गया.