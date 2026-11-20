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कूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, बोत्सवाना की मादा चीता ने दिया 4 बच्चों को जन्म

कूनो नेशनल पार्क में 4 चीतों का जन्म ( Getty Images and Bhupender Yadav X account )

श्योपुर : कूनो नेशनल पार्क से फिर खुशखबरी सामने आई है. बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता ने यहां 4 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है. केंद्रीय मंत्री भूपेंदर यादव ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी तस्वीरों के साथ शेयर की है, जिसमें चीते के 4 स्वस्थ बच्चे नजर आ रहे हैं.

बोत्सवाना की पहली मादा चीता, जिसने बच्चों को जन्म दिया केंद्रीय मंत्री भूपेंदर यादव ने बताया, कि बोत्सवाना की ढाई साल की मादा चीता KOMG 3 ने शुक्रवार को जंगल में चार स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है. खास बात यह है कि वह बोत्सवाना की पहली मादा चीता है, जिसने बच्चों को जन्म दिया है. केंद्रीय मंत्री भूपेंदर यादव ने कहा, '' यह प्रोजेक्ट चीता के लिए एक अहम पल है और चीतों की ठीक-ठाक आबादी को फिर से बसाने की भारत की यात्रा में एक गर्व की बात है.''