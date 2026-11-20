कूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, बोत्सवाना की मादा चीता ने दिया 4 बच्चों को जन्म
बोत्सवाना की पहली मादा चीता, जिसने बच्चों को जन्म दिया, कुदरती हालातों में जन्मे चार चीते, भारत में चीतों की तादाद हुई 62.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 11:28 AM IST
श्योपुर : कूनो नेशनल पार्क से फिर खुशखबरी सामने आई है. बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता ने यहां 4 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है. केंद्रीय मंत्री भूपेंदर यादव ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी तस्वीरों के साथ शेयर की है, जिसमें चीते के 4 स्वस्थ बच्चे नजर आ रहे हैं.
बोत्सवाना की पहली मादा चीता, जिसने बच्चों को जन्म दिया
केंद्रीय मंत्री भूपेंदर यादव ने बताया, कि बोत्सवाना की ढाई साल की मादा चीता KOMG 3 ने शुक्रवार को जंगल में चार स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है. खास बात यह है कि वह बोत्सवाना की पहली मादा चीता है, जिसने बच्चों को जन्म दिया है. केंद्रीय मंत्री भूपेंदर यादव ने कहा, '' यह प्रोजेक्ट चीता के लिए एक अहम पल है और चीतों की ठीक-ठाक आबादी को फिर से बसाने की भारत की यात्रा में एक गर्व की बात है.''
KOMG 3, a two-and-a-half-year-old female cheetah from Botswana, gave birth to four healthy cubs in the wild today. Notably, she is the first female cheetah from Botswana to give birth. This is a landmark moment for Project Cheetah and a proud milestone in India’s journey towards restoring a viable cheetah population. Having spent more than four months in the wild, KOMG 3 has now given birth under natural conditions. This is the second recorded birth in the wild since the reintroduction programme began in 2022. With these four new arrivals, India's cheetah population has risen to 62, including 43 Indian-born individuals. Every such birth strengthens our hope, deepens our commitment and reminds us that conservation is a journey of patience, perseverance and collective effort. Behind this milestone lie countless hours of dedication, commitment and hard work by the managers, veterinarians, frontline forest staff and everyone working tirelessly for the success of Project Cheetah.— Bhupender Yadav (@byadavbjp) November 20, 2026
कुदरती हालातों में जन्मे 4 चीते
केंद्रीय मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि कूनो नेशनल पार्क के जंगल में चार महीने से ज्यादा का समय बिताने के बाद मादा चीता KOMG 3 ने कुदरती हालातों में इन शावकों को जन्म दिया है.2022 में रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम शुरू होने के बाद से जंगल में यह दूसरा रिकॉर्ड किया गया जन्म है.
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भारत में चीतों की आबादी हुई 62
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कूनो नेशनल पार्क में इन चार नए बच्चों के जन्म के साथ, भारत में चीतों की कुल आबादी 62 हो गई है, जिसमें से 43 भारत में ही जन्मे हैं. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर कहा, ''ऐसा हर जन्म हमारी उम्मीद को मज़बूत करता है, हमारे कमिटमेंट को और गहरा करता है और हमें याद दिलाता है कि बचाव सब्र, लगन और मिलकर कोशिश करने का सफर है.''
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भूपेंदर यादव ने कहा कि इस माइलस्टोन के पीछे कूनो प्रबंधन, जानवरों के डॉक्टर, फ्रंटलाइन फॉरेस्ट स्टाफ और प्रोजेक्ट चीता की सफलता के लिए बिना थके काम करने वाले सभी लोगों के अनगिनत घंटों की लगन, कमिटमेंट और कड़ी मेहनत शामिल है.