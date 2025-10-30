ETV Bharat / bharat

कुमकी हाथियों ने खेला फुटबॉल, वन अधिकारियों के सामने दिखाया स्किल

मुसलामादुगु केंद्र में आयोजित एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान कुमकी हाथियों ने वन अधिकारियों के सामने अपने स्किल का प्रदर्शन किया.

Kunki Elephants
कुमकी हाथियों ने खेला फुटबॉल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 30, 2025 at 8:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तूर: आंध्र प्रदेश सरकार ने जंगली हाथियों के इंसानी बस्तियों में घुसने की समस्या को रोकने के लिए विशेष कदम उठाए हैं. यह समस्या मुख्यत चित्तूर, तिरुपति और मन्यम जिलों के वन-प्रभावित क्षेत्रों में सबसे अधिक है. यहां हाथियों के समूह अक्सर गांवों में घुसकर फसलों को नष्ट कर देते हैं.

इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने विशेष पहल शुरू की है. इसके तहत राज्य में जंगली हाथियों के प्रबंधन में मदद के लिए कर्नाटक वन विभाग से कुमकी हाथियों को लाया गया है. इस उद्देश्य के लिए कुंकियों को मानव आदेशों का पालन करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है.

जंगली हाथियों को भगाने या कंट्रोल करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने इन प्रशिक्षित हाथियों को कर्नाटक से लाकर चित्तूर जिले के पलमनेरु मंडल स्थित मुसलामदुगु ट्रेनिंग सेंटर में ट्रांसफर किया, जहां उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

कुंकियों को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ यह सेंटर राज्यभर के वन अधिकारियों के लिए हाथियों के व्यवहार, आदतों, आहार और संचार के तरीकों जैसे विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है. अधिकारियों का मानना ​​है कि हाथियों के व्यवहार को समझने से उन्हें सुरक्षित रूप से वन क्षेत्रों में वापस लाने में मदद मिलेगी.

कुमकी हाथियों ने खेला फुटबॉल (ETV Bharat)

खड़े होकर लकड़ियां ढोना
बुधवार को मुसलामादुगु केंद्र में आयोजित एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान कुमकी हाथियों ने वन अधिकारियों के सामने अपने स्किल का प्रदर्शन किया. वे अपने विशाल शरीर को आसानी से संतुलित करते हुए खड़े हुए, भारी लकड़ी के लट्ठों को आसानी से उठाकर ले गए, और यहां तक कि फुटबॉल भी खेला - जिससे सभी हैरान रह गए. अधिकारी, ट्रेनर और स्थानीय लोग इन प्रदर्शनों से चकित थे. इन प्रदर्शनों से पता चला कि उनका प्रशिक्षण कितना व्यवस्थित है और कुमकी कितने अनुशासित हैं. ये प्रशिक्षित हाथी जंगलों से गांवों में घुसने वाले जंगली हाथियों को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं.

कुमकी के लाभ
कुमकी फसलों को नुकसान पहुंचाने और मानव जीवन और संपत्ति के लिए खतरा पैदा करने वाले हाथियों को वापस वन क्षेत्रों में खदेड़ने में मदद करते हैं. गौरतलब है कि स्पेशल ट्रेनिंग लेने वाले हाथियों को कुमकी कहा जाता है. इनका उपयोग जंगली या आक्रामक हाथियों का पीछा करने, उन्हें नियंत्रित करने या शांत करने के लिए किया जाता है. इन हाथियों के सेलेक्शन, ट्रेनिंग और इस्तेमाल की प्रक्रिया काफी रोचक है.

कुमकी का चयन कैसे किया जाता है?
जंगली हाथियों के झुंड में से जो अलग हो गए हैं या अकेले घूमते हैं और जिनमें कुछ विशेष गुण दिखाई देते हैं, उनकी पहचान वन अधिकारी करते हैं. ऐसे हाथियों को पकड़ लिया जाता है. आमतौर पर कम उम्र के नर हाथियों को चुना जाता है. पकड़ने के बाद उसे व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाता है और विशेष नाम भी दिए जाते हैं.

हाल ही में केरल में एक मादा हाथी को भी कुमकी के रूप में सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया. इस पहल के माध्यम से आंध्र प्रदेश सरकार का उद्देश्य मानव-हाथी संघर्ष को कम करना और लोगों और वन्यजीवों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

यह भी पढ़ें- पद्मनाभस्वामी अरट्टू: हवाई अड्डे का रनवे पांच घंटे रहेगा बंद, सात फ्लाइट्स का समय बदला गया

TAGGED:

KUNKI ELEPHANTS PLAYED FOOTBALL
KUNKI ELEPHANTSTRAINING
WHAT IS KUNKI
KUNKI ELEPHANT PERFORMANCES
KUNKI ELEPHANTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.