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गाजियाबाद का कुम्हेड़ा गांव बना 'सोलर ऊर्जा' का हब, हर महीने पैदा हो रही 60 हजार यूनिट बिजली, बिल घटकर हुआ सिर्फ 200 रुपये!

आज कुम्हेड़ा ग्राम पंचायत हर महीने लगभग 60 हज़ार यूनिट सोलर एनर्जी का उत्पादन कर रही है. गांव के 564 घरों में से 200 घरों पर सोलर पावर प्लांट लगाए जा चुके हैं, जबकि करीब 100 अन्य घरों में सोलर पैनल लगने की प्रक्रिया चल रही है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मुरादनगर ब्लॉक की कुम्हेड़ा ग्राम पंचायत अब केवल खेती किसानी के लिए ही नहीं बल्कि "बंपर सोलर एनर्जी प्रोडक्शन" के लिए चर्चा का केंद्र बनी हुई है. गांव में चल रही सोलर क्रांति ने यह साबित कर दिया है कि यदि प्रशासन, पंचायत, बैंक और ग्रामीण एक साथ मिलकर काम करें तो गांव आत्मनिर्भर ऊर्जा मॉडल में तब्दील हो सकता है.

सोलर पैनल (ETV Bharat)

कुम्हैड़ा गांव (ETV Bharat)

सोलर उपकरण को दिखाते शख्स (ETV Bharat)

सम्मानित होते गांव के लोग (ETV Bharat)

गांव में छतों पर सोलर पैनल (ETV Bharat)

सोलर पैनल लगाते कारीगर (ETV Bharat)

ग्राम पंचायत कुम्हेड़ा का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक गांव को सोलर विलेज में तब्दील करना है. ग्राम पंचायत कुम्हेड़ा में लग रहे सोलर पैनल ने न केवल बिजली बिल कम किए हैं बल्कि ग्रामीणों के सोचने का तरीका भी पूरी तरह से बदल दिया है. पहले जहां लोग बिजली के बढ़ते बिल से परेशान रहते थे वहीं अब लोग अपने घरों की छतों से बिजली पैदा कर रहे हैं.कुम्हेड़ा ग्राम पंचायत में घरों में लगाए गए प्रत्येक सोलर प्लांट की क्षमता लगभग दो किलोवाट है. ग्राम पंचायत में एक घर प्रतिदिन औसतन दस यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन कर रहा है. इसी तरहबिजली तैयार करते हैं. यदि मासिक स्तर पर देखा जाए तो ग्राम पंचायत कुम्हेड़ा में हर महीने लगभग 60 हजार यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है. ग्राम पंचायत कुम्हेड़ा के ग्राम प्रधान विजेंद्र कुमार का कहना है कि फिलहाल 100 और घरों में सोलर पैनल लगने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जल्द गांव का मासिक बिजली उत्पादन एक लाख यूनिट तक पहुंच जाएगा. कुम्हेड़ा ग्राम पंचायत की उपलब्धि मिसाल मानी जा रही है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इतने बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा अपनाना आसान नहीं माना जाता है लेकिन कुम्हेड़ा ने यह कर दिखाया है.ग्राम पंचायत कुम्हेड़ा में सोलर पैनल लगाने का अभियान जुलाई 2024 में शुरू हुआ था. शुरुआत में ग्रामीणों को योजना की पूरी जानकारी नहीं थी. लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सोलर पैनल लगाने से उन्हें कितना फायदा होगा और क्या यह योजना वास्तव में उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगी ? इसी वजह से शुरुआती दौर में कई ग्रामीण सोलर पैनल लगवाने से बचते नजर आए लेकिन जैसे-जैसे गांव में कुछ घरों पर सोलर पैनल लगने शुरू हुए और ग्रामीणों के बिजली बिल कम होने लगे वैसे-वैसे ग्रामीणों का भरोसा बढ़ता चला गया. जब लोगों ने देखा कि जिन घरों में पहले हर महीने हजारों रुपए का बिजली बिल आता था. वहां अब केवल कुछ सौ रुपए का बिजली का बिल आ रहा है तब गांव के अन्य लोग भी इस योजना से जुड़ने के लिए आगे आने शुरू हो गए.ग्राम पंचायत कुम्हेड़ा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ग्रामीणों को सोलर प्लांट लगवाने के लिए अपनी जेब से एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा. एक किलोवाट के सोलर प्लांट की अनुमानित लागत तकरीबन एक लाख तीस हजार रुपए होती है. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कुल 90 हज़ार रुपए की सब्सिडी उपलब्ध कराई गई. जबकि बाकी 40 हज़ार रुपए की व्यवस्था सीएसआर फंड के माध्यम से की गई. शुरुआत में ग्रामीणों के नाम पर बैंक से लोन कराया गया. जिसके बाद जब सोलर पैनल लगने के बाद सब्सिडी की राशि लाभार्थियों के खाते में आई तो उसी पैसे से बैंक को लोन चुका दिया गया. बची हुई राशि सीएसआर फंड से पूरी कर दी गई. इस मॉडल के कारण गांव के लोगों पर किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं पर पड़ा.ग्राम प्रधान बिजेंद्र कुमार बताते हैं कि शुरुआत में ग्राम पंचायत के लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे. कुछ लोगों को लगता था कि कहीं यह कोई धोखाधड़ी तो नहीं है. कुछ ग्रामीणों को तो यह भी संदेह था कि ग्राम प्रधान को इससे कोई निजी फायदा तो नहीं हो रहा है. ग्राम प्रधान के अनुसार, "लोगों को विश्वास दिलाना सबसे बड़ी चुनौती थी. ग्रामीण क्षेत्र में नई योजनाओं को लेकर अक्सर शंका रहती है. कुछ लोग सकारात्मक सोच रखते हैं तो जबकि कुछ लोग नकारात्मक बात भी करते हैं लेकिन हमने लगातार कैंप लगाए लोगों को विस्तृत रूप से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बारे में समझाया गया और भरोसा दिलाया गया की योजना पूरी तरह से उनके हित में है और इस योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें कोई भी पैसा नहीं देना होगा." ग्राम प्रधान ने आगे बताया, "जिला प्रशासन, बिजली विभाग और बैंकों के सहयोग से यह अभियान धीरे-धीरे जमीन पर उतरता चला गया. जब गांव के पहले कुछ घरों में सोलर पैनल लगे और उनके बिजली के बिल कम होने लगे तो बाकी ग्रामीणों का भरोसा खुद-ब-खुद बढ़ता चला गया.ग्राम पंचायत कुम्हेड़ा में चल रही यह पहल प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धरातल पर उतारी गई. पंचायत का उद्देश्य गांव को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है. ग्राम प्रधान बिजेंद्र कुमार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की मुहिम का सफल होना आसान नहीं होता लेकिन यदि पंचायत, प्रशासन और बैंक मिलकर काम करें तो बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है, जोकि कुम्हेड़ा ने कर दिखाया है.कुम्हेड़ा ग्राम पंचायत में लगाए गए सभी सोलर प्लांट ऑन ग्रिड सिस्टम पर आधारित है. इसका मतलब यह है कि सोलर प्लांट से बनने वाली बिजली सीधे बिजली विभाग के ग्रिड में चली जाती है. इस व्यवस्था का फायदा यह होता है जितनी यूनिट बिजली का उत्पादन सोलर प्लांट करता है और ग्रिड में भेजता है उतने यूनिट बिजली के बिल में कम हो जाते हैं. उदाहरण के लिए उपभोक्ता ने महीने में 335 यूनिट बिजली की खपत की. सोलर पैनल द्वारा 290 यूनिट बिजली का महीने भर में उत्पादन कर ग्रिड में भेजा गया. ऐसे में उपभोक्ता को सिर्फ 45 यूनिट का ही बिजली बिल देना होता है.निवासी भूपेंद्र कुमार बताते हैं कि उनके घर में दो किलो वाट का सोलर पैनल लगा हुआ है. पहले उनके घर का बिजली का बिल लगभग डेढ़ हजार रुपए प्रति महीना आता था लेकिन अब बिजली का बिल घटकर सिर्फ ₹200 प्रति महीना रह गया है. भूपेंद्र कहते हैं, "ग्राम प्रधान के प्रयास से हमारे घर में सोलर पैनल लगा है. पहले हर महीने बिजली के बल की चिंता रहती थी लेकिन अब बिजली का बिल पता ही नहीं चलता. साल भर में तकरीबन हम ₹15000 की बचत कर रहे हैं. सोलर पैनल लगवाने में हमारी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है."निवासी अनीता रानी बताती हैं, जैसे ही गांव में योजना आई तो उन्होंने योजना के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की और फिर दो किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने के लिए आवेदन किया. दो हफ्ते में सोलर पैनल लग गया. अनीता कहती है कि पहले हर महीने लगभग ₹1200 का बिजली बिल आता था अब सोलर पैनल लगने के बाद बिजली बिल घटकर करीब ₹300 रह गया है. अनीता बताती है कि उनके घर का बिजली बिल कम होने लगा तो उनके गांव की दूसरी महिलाओं और परिवारों को भी इसके फायदे बताएं. इसके बाद गांव के कई लोग ग्राम प्रधान के पास पहुंचे और अपने घरों में सोलर पैनल लगवाने की इच्छा जताई.ग्राम पंचायत कुम्हेड़ा में जहां एक तरफ खेती किसानी होती है तो वहीं अब गांव ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी नया मॉडल बनकर उभर रहा है. ग्राम पंचायत अन्य ग्राम पंचायत के लिए भी मोटिवेशन का केंद्र बना है.ग्राम प्रधान बिजेंद्र कुमार का कहना है कि पंचायत का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक सभी घरों को शत प्रतिशत सोलर कर "सोलर ग्राम पंचायत" बनाना है. हमारा लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक ग्राम पंचायत के सभी घरों में सोलर पैनल लगवाने हैं.कुम्हेड़ा ग्राम पंचायत की पहल आसपास के गांव के लिए भी प्रेरणा बन रही है. कई पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण यहां आकर इस मॉडल को समझ रहे हैं. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर बिना आर्थिक बोझ डालें गांव में इतने बड़े स्तर पर सोलर प्लांट कैसे लग गए. पंचायत का यह मॉडल दर्शाता है कि सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सहयोग और सीएसआर फंडिंग का सही इस्तेमाल करके ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं.

ग्रामीण भारत की बदलते भविष्य की तस्वीर

ग्राम पंचायत कुम्हेड़ा की कहानी केवल एक ग्राम पंचायत की कहानी नहीं है बल्कि यह बदलते ग्रामीण भारत की तस्वीर भी है. यह दिखाता है कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में अब गांव केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पादक भी बना रहे हैं. जहां एक तरफ किसान खेतों में फसल उगा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ घरों की छत पर सूरज की रोशनी से बिजली की फसल उग रही है. यदि देशभर में इस तरह के मॉडल लागू किए जाएं तो भारत ऊर्जा संकट में काफी हद तक निपट सकता है.



यूपी नेडा (UP-NEDA: Uttar Pradesh New & Renewable Energy Development Agency) के परियोजना अधिकारी अंशुल चौहान ने बताया,

"जनपद गाजियाबाद की ग्राम पंचायत कुमहेड़ा में CSR के माध्यम से संपूर्ण ग्राम पंचायत को सोलर बनाने की पहल शुरू की गई थी. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत ग्राम पंचायत के सभी घरों पर सोलर पैनल लगे थे. अब तक तकरीबन 200 घरों पर सोलर पैनल लग चुके हैं. प्रत्येक घर में 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है. सौ अन्य घरों में भी सोलर पैनल लगवाने की प्रक्रिया के लिए कवायद शुरू हो चुकी है. ग्राम पंचायत में प्रतिमा 60000 यूनिट सोलर पावर जनरेट होती है."

ग्राम प्रधान बिजेंद्र कुमार से पूरी बातचीत सुनने के लिए वीडियो पर क्लिक करें-

ग्राम प्रधान बिजेंद्र कुमार से खास बातचीत (ETV Bharat)

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