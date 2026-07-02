ETV Bharat / bharat

कुंभ मेला की 'वायरल गर्ल' के पति फरमान खान को बड़ा झटका; केरल हाईकोर्ट ने खारिज की गिरफ्तारी पर रोक की अर्जी

तिरुवनंतपुरमः केरल हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर वायरल हुई 'कुंभ मेला गर्ल' के पति मोहम्मद फरमान की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अपनी गिरफ्तारी पर लगी रोक को बढ़ाने की मांग की थी. अदालत ने साफ किया कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है. हाईकोर्ट ने कहा कि फरमान को इसके लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जाना चाहिए.

फरमान ने अपनी अग्रिम जमानत को दो हफ्ते और बढ़ाने की गुजारिश की थी. लेकिन कल मध्य प्रदेश की एक अदालत ने फरमान की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया. इसके बाद उसने फिर से केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. फरमान पर कोर्ट में फर्जी दस्तावेज जमा करने के भी आरोप हैं.

कुंभ मेला की वायरल गर्ल और फरमान ने मार्च 2026 में केरल में शादी की थी. अपने परिवारों के कड़े विरोध के बाद यह जोड़ा सुरक्षा की मांग करते हुए केरल आया था. मामला तब गंभीर हो गया जब शादी के बाद लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि उसकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई है. जांच के दौरान अधिकारियों को एक जन्म प्रमाण पत्र मिला, जिससे पता चला कि लड़की की उम्र केवल 16 साल थी.