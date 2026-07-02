कुंभ मेला की 'वायरल गर्ल' के पति फरमान खान को बड़ा झटका; केरल हाईकोर्ट ने खारिज की गिरफ्तारी पर रोक की अर्जी
'कुंभ मेला गर्ल' के पति मोहम्मद फरमान की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें गिरफ्तारी पर रोक को बढ़ाने की मांग की थी.
Published : July 2, 2026 at 7:07 PM IST
तिरुवनंतपुरमः केरल हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर वायरल हुई 'कुंभ मेला गर्ल' के पति मोहम्मद फरमान की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अपनी गिरफ्तारी पर लगी रोक को बढ़ाने की मांग की थी. अदालत ने साफ किया कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है. हाईकोर्ट ने कहा कि फरमान को इसके लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जाना चाहिए.
फरमान ने अपनी अग्रिम जमानत को दो हफ्ते और बढ़ाने की गुजारिश की थी. लेकिन कल मध्य प्रदेश की एक अदालत ने फरमान की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया. इसके बाद उसने फिर से केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. फरमान पर कोर्ट में फर्जी दस्तावेज जमा करने के भी आरोप हैं.
कुंभ मेला की वायरल गर्ल और फरमान ने मार्च 2026 में केरल में शादी की थी. अपने परिवारों के कड़े विरोध के बाद यह जोड़ा सुरक्षा की मांग करते हुए केरल आया था. मामला तब गंभीर हो गया जब शादी के बाद लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि उसकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई है. जांच के दौरान अधिकारियों को एक जन्म प्रमाण पत्र मिला, जिससे पता चला कि लड़की की उम्र केवल 16 साल थी.
लड़की के पिता की शिकायत पर जांच टीम ने महेश्वर के सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड की जांच की, जिससे साफ हुआ कि लड़की का जन्म 30 दिसंबर 2009 को शाम 5:50 बजे हुआ था. जांच टीम ने केरल की उस ग्राम पंचायत के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड की भी जांच की जहां यह शादी हुई थी.
इसके बाद, मध्य प्रदेश पुलिस ने एक नाबालिग लड़की से शादी करने के आरोप में फरमान खान के खिलाफ पोक्सो एक्ट और एससी/एसटी (SC/ST) एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.
इसे भी पढ़ेंः
- महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा ने बॉयफ्रेंड फरमान से पुलिस सुरक्षा में रचाई शादी, फैमिली पर लगाए आरोप
- कुंभ गर्ल मोनालिसा से मंदिर में शादी करने पर, फरमान के परिजन भड़के, पिता बोले- माफ नहीं करूंगा
- कर्नाटक सरकार को हाईकोर्ट का बड़ा झटका: दंगे और हिजाब प्रदर्शन से जुड़े 52 गंभीर केस वापस लेने के फैसले पर लगाई रोक